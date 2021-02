© Sat.1/Guido Schröder

rei Zeitungsverlage - das Medienhaus Aachen, das "Darmstädter Echo" und die "Nordwest Zeitung" - sind inzwischen mit Daily-News-Podcasts gestartet. Basis hierfür ist ein White-Label-Podcast, der von der dpa im Auftrag der OMS produziert wird. Die Audio-Plattform "Sonarbird" ermöglicht es, das überregionale dpa-Angebot - bestehend aus Nachrichten und Korrespondentenberichten - durch lokale Inhalte der Verlage automatisiert zu erweitern. "Audio ist für uns ein strategisches Wachstumsfeld", sagt dpa-CEO Peter Kropsch. "Wir haben im vergangenen Jahr mehrere erfolgversprechende Podcast-Projekte gestartet und arbeiten intensiv daran, diesen Bereich weiter auszubauen." Noch im Februar soll eine White-Label-Podcast-App zur Verfügung gestellt werden, die optisch individuell auch andere Medienhäuser angepasst werden kann. Neben der Werbevermarktung bietet die App auch die Möglichkeit, Podcasts in die Paid-Content-Strategie eines Verlages zu integrieren.

© Spotify © Spotify steigender Nutzerzahlen hat Spotify im Jahr 2020 kräftige Verluste eingefahren. Der Verlust summierte sich auf 581 Millionen Euro, nachdem das Minus ein Jahr zuvor noch bei 186 Millionen Euro gelegen hatte. Als Grund für die schlechte Entwicklung werden unter anderem Investitionen in bessere Funktionen angeführt. Unterm Strich zählt der schwedische Audio-Streamingservice aktuell weltweit 155 Millionen Premium-Abonnenten sowie insgesamt 345 Millionen aktive Nutzer. Die Anzahl der Podcast-Stunden hat sich derweil weltweit im Jahresvergleich fast verdoppelt. 25 Prozent der aktiven Nutzerinnen und Nutzer hören inzwischen Podcasts, im vergangenen Quartal waren es 22 Prozent. Immerhin: Mit 281 Millionen Euro übertrafen die Werbeumsätze die Quartalsprognose aufgrund eines deutlichen Umsatzwachstums in allen Regionen und über alle Kanäle hinweg.

Jan sprudelt vor Ideen und tut uns mit seiner Kreativität und seiner Art sehr gut", so ffn-Programmdirektor Jens Küffner. "Ich freue mich, dass er seit Jahresbeginn nun bei uns ist. In den Videokonferenzen und Homeoffice-Calls wird seitdem noch mehr gelacht und ab sofort kommen unsere Hörerinnen und Hörer in den Genuss seines schelmischen Humors." Für "Die Welt in 30 Sekunden" hat ffn außerdem eine Syndicationlizenz für Sender außerhalb des Kernsendegebiets geschaffen.

© Bayern 3 © Bayern 3 Bayern-3-Morgenmoderator Sebastian Winkler und Comedian Simon Pearce sind ab sofort im neuen Podcast "Das Paket" zu hören, das sie sich abwechselnd jeden Donnerstag überreichen. In dem Überraschungspaket befinden sich Inhalte, die den anderen in der zurückliegenden Woche besonders bewegt oder beschäftigt haben - von Netzfunden über aktuelle Lieblingsserien bis hin zu "Erfindungen" ihrer Kinder. Einmal im Monat öffnen die beiden ihr "Paket" auch live im Radio. Bei Bayern 3 ist die erste Ausgabe unter dem Titel "Das Paket - Die Show zum Podcast" bereits am kommenden Sonntag von 9 bis 12 Uhr zu hören.

