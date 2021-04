© Vodafone © Vodafone hat angekündigt, nun auch im ehemaligen Unitymedia-Teil seines Kabelnetzes - also in NRW, Hessen und Baden-Württemberg - die Radioverbreitung von analog auf digital umzustellen. Im ehemaligen Kabel-Deutschland-Teil ist das schon umgesetzt worden, in den genannten drei Bundesländern ist aber nur der TV-Bereich voll digitalisiert. Los gehen soll es mit der digitalen Verbreitung des Radiosignals im Frühjahr kommenden Jahres, abgeschlossen sein soll der Prozess dann im Februar 2023. Danach wird zu einem noch nicht feststehenden Termin die analoge Verbreitung eingestellt. Allen Veranstaltern von Radioprogrammen werde man die Umstellung auf digitale Verbreitung anbieten, die Kabelkunden rechtzeitig vor der Umstellung informieren. Via Vodafone werden insgesamt rund 350 verschiedene Radiosender verbreitet.

Unterdessen hat Spotify seine Geschäftszahlen fürs erste Quartal 2021 bekannt gegeben. Demnach stieg die Zahl der Nutzer des kostenpflichtigen Spotify Premium auf 158 Millionen, die Gesamt-Zahl der monatlichen atkiven Nutzer - also inklusive des kostenfreien Bereichs - auf 356 Millionen. Ein Jahr zuvor waren es noch 130 Millionen zahlende und 286 Millionen monatliche aktive Nutzer. Betrachtet man nur das 1. Quartal, dann lag der Zuwachs der Premium-Abonnenten mit elf Millionen aber etwas unter den eigenen Erwartungen, weil es in Latein-Amerika und Europa langsamer voran ging als erhofft. Insgesamt lag der Umsatz bei 2,15 Milliarden Euro, wovon mit 1,93 Milliarden Euro der Löwenanteil auf das Pay-Angebot entfiel, mit Werbung wurden 216 Millionen Euro umgesetzt - was allerdings 46 Prozent mehr waren als im 1. Quartal des vergangenen Jahres. Der Pay-Umsatz stieg um 14 Prozent. Der operative Gewinn fiel mit 14 Millionen Euro überschaubar aus, vergangenes Jahr gab's aber hier noch einen Verlust.

Bestes Skript / Beste*r Autor*in

11 Leben - Die Welt von Uli Hoeneß

Das Leben danach - Das Attentat von Halle

Der große Olli Schulz Adventskalender

Einhundert - Storys mit Alice Hasters

GEOlino Spezial - der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker

Bester Independent Podcast

Arm aber Sexy

Busenfreundin

Halbe Katoffl

Kanackische Welle

Unter freiem Himmel - Obdachlos in Berlin

Beste*r Interviewer*in

Alles gesagt?

Die Boss

Halbe Katoffl

OMR Podcast

Wickert trifft.

Beste journalistische Leistung

COSMO Machiavelli - Der Podcast über Rap und Politik

Eine Stunde History

Made in Germany

Oury Jalloh und die Toten des Polizeireviers Dessau

ZEIT Verbrechen

Beste*r Newcomer*in

1,5 Grad - der Klima-Podcast mit Luisa Neubauer

COSMO Danke, gut

Herzfarben

Igor Levits Klavierpodcast - 32x Beethoven

JOKES mit Till Reiners

Linda Zervakis präsentiert: Gute Deutsche

Beste Produktion

DAM - Dark Audio Moments

Enthüllt

Lynn ist nicht allein

Made in Germany

Trauma Loveparade - 10 Jahre nach der Katastrophe

Publikumspreis / Beste Unterhaltung

Baywatch Berlin

Die Johnsons

Die Pochers hier!

Gemischtes Hack

Mordlust - Verbrechen und ihre Hintergründe

Bestes Talk-Team