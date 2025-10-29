© ProSiebenSat.1Puls4

"kudlmudl.ki" heißt eine neue Sendung von Puls 4, die vollständig auf KI basiert. Das Ergebnis ist noch wenig überzeugend. Außerdem: Ein erster Interessent für die Stelle des ORF-Chefs meldet sich und die Regierung plant neue Medienförderungen.