Während die ORF-Enterprise die Programme der ORF-Flotte auch weiterhin in Österreich vermarktet, ist international ab sofort die RTL AdAlliance zuständig. Das Angebot richtet sich also in erster Linie an große Agenturen und Werbekunden, die europaweit Kampagnen schalten und dabei auch Österreich belegen wollen. Zum ORF-Portfolio gehören nicht nur die beiden großen TV-Sender ORF 1 und ORF 2, sondern auch Spartenkanäle, Radiosender wie Ö3 und FM4 oder auch die Streamingplattform ORF On. Hinzu kommt mit ORF.at das größte Online-Nachrichtenangebot im Land.

Oliver Böhm, CEO der ORF-Enterprise, sagt: "Der ORF steht für hochwertige, glaubwürdige sowie faktenorientierte Programminhalte, die auch durch einen lebendigen journalistischen Diskurs entstehen. Mit RTL AdAlliance haben wir einen globalen Partner an unserer Seite, der unsere internationalen Ambitionen im werbefinanzierten Medienmarkt hervorragend ergänzt und den es dieser Form vor zwei Jahren noch nicht gegeben hätte. Werbekunden im Ausland können jetzt sehr viel leichter auf unsere Werbeumfelder in den Bereichen TV, Digital Video, Radio/Audio und Online zugreifen."

Und Stéphane Coruble, CEO RTL AdAlliance, ergänzt: "Unsere exklusive Partnerschaft mit ORF-Enterprise ist ein wichtiger Baustein unserer Wachstumsstrategie, Broadcaster-Allianzen auf europäischer Ebene kontinuierlich auszubauen. Der ORF steht für den renommierten, traditionsreichen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und gilt als Synonym für Premium-Inhalte in Österreich. Unser interoperables europäisches Medienportfolio ist schon jetzt eine wettbewerbsfähige Alternative zu den großen globalen Digitalplattformen."

Oliver Vesper, Deputy CEO & CDO RTL AdAlliance: "Wir freuen uns sehr über die exklusive Zusammenarbeit mit ORF-Enterprise. Als RTL AdAlliance ist es uns ein zentrales Anliegen, die strategische Relevanz des ORF-Programms, des größten Medienunternehmens Österreichs, international zu unterstreichen und in unserem Portfolio sichtbar zu machen. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, die Bedeutung europäischer Medien im internationalen Wettbewerb nachhaltig zu stärken." Vesper ist zudem Managing Director der RTL AdAlliance Österreich, dem frisch gebrandeten Österreich-Vermarkter des Unternehmens.