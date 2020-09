© ORF/Milenko Badzic © ORF/Milenko Badzic Millionenshow" bei ORF 2 zurückgekehrt. Außerdem ist jetzt auch bekannt, wann der Sender das Jubiläum seines Quoten-Erfolgs feiern wird. Bereits im Januar wurde die "Millionenshow" 20 Jahre alt (Hier geht’s zum DWDL.de-Interview mit Moderator Armin Assinger). Am 26. September steht nun bei ORF 2 der komplette Abend im Zeichen der Quizsendung. Um 20:15 Uhr eröffnet Armin Assinger mit einer 130-minütigen Spezialausgabe, in der man nicht nur zurückblicken will, sondern den Kandidaten dieser Ausgabe noch einen "ganz besonderen Zusatzjoker" an die Hand gibt. Ab 22:40 Uhr wiederholt man drei Ausgaben, in denen die Millionenfrage korrekt beantwortet wurde.





© ATV © ATV ATV hat eine "News-Offensive" für den September angekündigt. Am vergangenen Sonntag meldete sich "ATV Aktuell: Die Woche" aus seiner Sommerpause zurück. Danach zeigte man erstmals "ATV Aktuell: Im Fokus". Darin stellen sich SpitzenpolitikerInnen in 15-minütigen Gesprächen den Fragen der ATV-Journalisten. Um 23 Uhr gestartet und künftig regelmäßig zu sehen ist außerdem "ATV Aktuell: Der Talk". Moderator Meinrad Knapp begrüßt darin Journalisten, mit ihnen bespricht er dann aktuelle Themen, die das Land bewegen. Und auch bei ATV2 will man die News am Wochenende ausbauen: Seit dem 5. September zeigt der Sender immer samstags und sonntags ab 19:20 Uhr "ATV Aktuell".

© ORF/Sandrats © ORF/Sandrats ORF 1 hat ein neues Format mit Larissa Marolt angekündigt. Die ehemalige Dschungelcamperin präsentiert beim Sender ab dem 25. November die Dokutainment-Sendung "A Team für Österreich". Fünf Sendungen am Mittwochabend um 21 Uhr sind geplant. In jeder Ausgabe will man sich "gesellschaftspolitisch relevanten Themen" widmen. Gesicht der Sendung ist Marolt. "Mich reizt an dieser neuen Herausforderung besonders, dass wir nicht nur reden, sondern auch gleich anpacken und den Menschen eine Stimme geben. Außerdem geht es dabei ganz oft um Themen, die mir persönlich am Herzen liegen", sagt sie.

© Funke Mediengruppe © Funke Mediengruppe Niederlage für die Funke Mediengruppe im Streit mit den anderen "Krone"-Gesellschaftern: Das Oberlandesgericht Wien sieht sich nicht für den Stimmrechtsstreit zwischen den Parteien zuständig. Funke und Immobilienmogul René Benko hatten bei den Kartellbehörden die alleinige Beherrschung von Österreichs größter Tageszeitung angemeldet. Funke kämpft auch vor dem Handelsgericht Wien und einem Schweizer Schiedsgericht gegen die Erben von "Krone"-Gründer Hans Dichand. Das Schiedsgericht hatte erst im Mai zuungunsten von Funke entschieden (DWDL.de berichtete).





© ORF/Roman Zach-Kiesling © ORF/Roman Zach-Kiesling ORF 2 hat eine neue Kochsendung mit Silvia Schneider angekündigt. "Silvia kocht" ist ab dem 14. September immer werktags ab 14 Uhr beim Sender zu sehen. Damit ersetzt das Format "Schmeckt perfekt". Montags bis donnerstags kocht die Moderatorin im neuen Küchenstudio mit Küchenchefs und Küchenchefinnen. Am Freitag zieht Schneider hinaus in die schönsten Regionen des Landes und präsentiert Ausflugs-und Restauranttipps. Jede Woche soll ein anderes Bundesland mit seinen Produkten und regionalen Produzenten im Mittelpunkt stehen. Schneider ist nicht nur das Gesicht der Sendung, sie produziert das Format auch mit ihrer eigenen Firma.

© ORF © ORF ORF 1 zeigt der Quotentrend insgesamt nach unten. Der seit Jahren anhaltende Abwärtssog hat sich zuletzt sogar noch beschleunigt - und am vergangenen Donnerstag gab es einen vorläufigen Tiefpunkt. Da hat der Sender beim Gesamtpublikum mit 3,4 Prozent Tagesmarktanteil nämlich ein historisches Tief aufgestellt - niemals lief es schlechter. Die meisten Zuschauer an diesem Tag verzeichnete man mit dem Film "Fack Ju Goehte 2", der es aber auch nur auf fünf Prozent Marktanteil brachte. 123.000 Menschen sahen zu. Die größte Konkurrenz kam aus den eigenen Reihen: Die "Rosenheim-Cops" in ORF 2 verzeichneten zur gleichen Zeit 863.000 Zuschauer und 33 Prozent.

© UEFA © UEFA ORF 1 dann aber wieder besser. Das Nations-League-Spiel zwischen Österreich und Rumänien verfolgten am Montag im Schnitt mehr als 600.000 Zuschauer, in Halbzeit zwei waren so starke 23 Prozent Marktanteil drin. Damit lag man auch vor der "Millionenshow", die sich mit einer fast zweistündigen Sendung aus der Sommerpause zurückmeldete. Das sahen 591.000 Menschen, der Marktanteil betrug ebenfalls gute 19 Prozent. Die Nations-League-Partie zwischen Österreich und Norwegen am Freitag verfolgten im Schnitt mehr als eine halbe Million Menschen, auch damit erzielte ORF 1 weit überdurchschnittliche Quoten.

© ARD Degeto/ORF/Allegro Film/Hubert Mican © ARD Degeto/ORF/Allegro Film/Hubert Mican Tatort" hat am Sonntag im ORF für gute Quoten gesorgt - allerdings bei ORF 2. 987.000 Zuschauer schalteten zur besten Sendezeit ein und bescherten dem Sender so sehr gute 29 Prozent Marktanteil. ORF 1 kam zeitgleich aber ebenfalls auf gute 13 Prozent, den Film "Nur ein kleiner Gefallen" sahen sich dort 425.000 Menschen an. Tagsüber punktete man mit der Formel 1.

© Puls 4 © Puls 4 ernüchternd lief die vergangene Woche für Puls 4. Keine einzige Sendung brachte es auf mehr als 100.000 Zuschauer, am erfolgreichsten war eine Ausgabe der "Puls 24 News" mit einer Reichweite von 89.000. ServusTV erreichte zum Wochenstart gute Zahlen: Das US-Open-Match zwischen Dominic Thiem und Félix Auger-Aliassime verfolgten im Schnitt 175.000 Zuschauer.

