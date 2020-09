© ORF ZiB-Moderatorin Susanne Höggerl © ORF ZiB-Moderatorin Susanne Höggerl ORF hat eine optische Auffrischung der "Zeit im Bild" und seiner Info-Magazine angekündigt. Ab dem 27. September präsentiert sich das Nachrichten-Flaggschiff des Senders ab 19:30 Uhr optisch, akustisch und dramaturgisch runderneuert. Einen Tag später folgen dann auch die Info-Magazine "Mittag in Österreich" und "Aktuell in Österreich", die dann "Aktuell nach eins" und "Aktuell nach fünf" heißen werden. Bei der "Zeit im Bild" gibt es eine modernisierte Signation, größere Schriften und neue dramaturgische Umsetzungen, etwa bei Schalten mit Korrespondenten. Neu sind außerdem einige Kamerafahrten im Studio und Positionen der Moderatoren. Noch mehr Bedeutung soll der grafischen Aufbereitung von Themen auf den jetzt schon sehr präsenten Vidiwalls zukommen. Auch die "ZiB 13" erscheint künftig in einem neuen Design und mit neuer Akustik.

© ORF/Thomas Ramstorfer ORF-Chef Alexander Wrabetz © ORF/Thomas Ramstorfer ORF-Chef Alexander Wrabetz Alexander Wrabetz sagt zu den Neuerungen in der Nachrichtensendung: "Die ,ZIB 1‘ ist, wie steigende Reichweiten und Umfragen zeigen, gerade in Krisenzeiten ein Hort der Verlässlichkeit und Orientierung. Sie ist damit aber kein Ort für Revolution, sondern für Evolution, um Starkes im Sinne der Zuseherinnen und Zuseher weiter zu stärken. Dass die Umsetzung in einer besonders informationsintensiven Zeit gelungen ist, war ein bemerkenswerter Kraftakt aller Beteiligten aus Redaktion, Technik und Grafik." Die umfassenden Änderungen bei "Mittag in Österreich" und "Aktuell in Österreich" wären beim Blick auf die Quoten eigentlich nicht nötig gewesen. Mit durchschnittlich 278.000 Zuschauern (32 Prozent Marktanteil) und 438.000 Zuschauern (35 Prozent) liegen beide Formate weit über dem Senderschnitt von ORF 2.





© ORF © ORF ORF ist es erneut zu einer Untertitel-Panne gekommen. So waren bei einem Auftritt von Gesundheitsminister Rudolf Anschober in der "ZiB 2" in der TVthek plötzlich Untertitel der Satire-Sendung "Willkommen Österreich" zu lesen. So war Anschober zu sehen und als Untertitel wurde unter anderem "Aus Hygiene-Gründen wird der Hitlergruß wieder eingeführt" zu lesen. "Jetzt kommt Schwarz, das ultimativ Schlimmste", war zudem in einem anderen Ausschnitt unter Moderatorin Lou Lorenz-Dittlbacher zu lesen. Die Verantwortlichen haben den Fehler nach Bekanntwerden und den ersten Medienberichten aber schnell korrigiert.

© Puls 4 © Puls 4 Puls 4 wird bei der kommenden Staffel "2 Minuten 2 Millionen" inhaltliche Änderungen vornehmen. In den neuen Ausgaben der Gründer- und Start-Up-Show wendet man sich zusätzlich auch an bestehende Traditionsunternehmen, die durch die Coronakrise in Schieflage geraten sind. "Wenn die Idee aufgeht, könnte sich das zur größten Wirtschaftshilfe des Landes entwickeln. Jedenfalls wollen wir aber Traditionsbetrieben aus der Krise helfen", sagt Unterhaltungschef Patrick Schubert gegenüber dem "Horizont". Darüber hinaus wird die Anzahl der Investoren von fünf auf zehn verdoppelt.

© Chobe / photocase.com © Chobe / photocase.com ORF erwartet man inzwischen ein etwas kleineres Minus durch die Coronakrise als noch im Frühjahr. Mit 26 Millionen Euro weniger an Werbung plant man für 2020, das berichtet der "Standard" und beruft sich dabei auf Stiftungsräte des ORF. Beim Corona-Hoch im Frühjahr waren noch rund 34 Millionen Euro Minus geschätzt worden. Auch bei den Einnahmen durch die GIS-Gebühren wird das Minus wohl nicht so hoch ausfallen wie befürchtet, es werden wohl nur drei Millionen Euro weniger sein als im Plan vorgesehen. Ursprünglich war mal von mehr als zehn Millionen Euro weniger die Rede. Zuletzt hatte der ORF angekündigt, im kommenden Jahr rund 75 Millionen Euro einsparen zu wollen. Wie Generaldirektor Alexander Wrabetz zuletzt erklärte, fehlen für dieses Ziel noch rund 15 Millionen Euro.

© Anne Huneck Willi Gabalier © Anne Huneck Willi Gabalier ServusTV hat am Sonntag die erste Ausgabe von "Bares für Rares Österreich" mit neuem Moderator ausgestrahlt, die neuen Folgen werden von Willi Gabalier moderiert. 158.000 Zuschauer schalteten zur besten Sendezeit ein, beim Gesamtpublikum entsprach das weit überdurchschnittlichen 5,1 Prozent Marktanteil. Als das Format im Dezember 2019 erstmals zu sehen war, damals noch mit Roland Gruschka als Moderator, sahen fast 200.000 Menschen zu. Gabalier brachte es am Sonntag bei den 12- bis 49-Jährigen auf 3,9 Prozent. Auch das ist mehr als das, was ServusTV sonst erzielt.