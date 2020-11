© ARD Degeto/Moovie GmbH/Julia Terjung

© ZDF/Petro Domenigg © ZDF/Petro Domenigg "Vienna Blood"-Films, den der ORF in der vorigen Woche vorzeitig abgebrochen hatte, will der Sender allerdings nicht verzichten. An diesem Mittwoch werden Matthew Beard und Juergen Maurer um 20:15 Uhr in ORF 2 noch einmal ihre Ermittlungen im Fall "Der verlorene Sohn" aufnehmen. Basierend auf den "Liebermann"-Romanen von Frank Tallis geht das ungleiche Duo in der historischen Krimireihe erneut in den dunkleren Regionen des schillernden Wiens der Jahrhundertwende auf unkonventionelle Spurensuche. Derzeit entsteht bereits die zweite Staffel von "Vienna Blood", die vermutlich im kommenden Jahr ausgestrahlt werden soll.

© ORF © ORF Demonstration von Kritikern der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist ein ORF-Kamerateam attackiert worden. "Es kam zu einem kurzen Zwischenfall, bei dem ein ORF-Kamerateam attackiert und an der Arbeit gehindert wurde", bestätigte das ORF-Landesstudio Wien dem "Standard". "Die ORF-Journalisten haben noch während des Vorfalls die Polizei informiert, die umgehend einschritt und für die Sicherheit des ORF-Teams sorgte." Die Polizei wiederum erklärte, das Kamerateam sei durch die anwesenden Beamten "bestmöglich vor Störaktionen abgeschirmt" worden. "Natürlich ist die Wiener Polizei bedacht darauf, die Pressefreiheit zu bewahren und unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit, solchen dynamischen Situationen mit Dialog und Deeskalation entgegenzutreten", erklärte die Polizei auf "Standard"-Anfrage.

