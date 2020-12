© ORF © ORF ORF erwartet trotz der Coronakrise nun doch ein Plus im laufenden Jahr, das bestätigte Generaldirektor Alexander Wrabetz bei einer Sitzung des Publikumsrats. Der Werbemarkt hat sich offenbar besser entwickelt als man das zunächst befürchten musste. "Mit den hohen Zuschauerzahlen ist auch das Vertrauen der Werbewirtschaft rascher zurückgekommen, als wir angenommen hatten", sagte Wrabetz. So soll das Minus in diesem Bereich bei nur noch rund elf Millionen Euro liegen. Das Ergebnis vor Steuern des Einzelunternehmens ORF soll demnach bei 15,4 Millionen Euro liegen, das des Konzerns bei 22,5 Millionen. Im April war man in einem "optimistischen Szenario" noch von operativen Minus in Höhe von 28,6 Millionen Euro ausgegangen. Vor einigen Monaten hatte der ORF auch wegen Corona Einsparungen in Höhe von 75 Millionen Euro angekündigt - das soll dabei helfen, auch 2021 ausgeglichen zu bilanzieren. Im nächsten Jahr soll es, nachdem es 2020 viel um Information ging, laut Andreas Kratschmar, Vorsitzender des Programmausschusses, vermehrt Unterhaltung zu sehen geben.

© Puls 4 © Puls 4 Puls 4 hat die Rückkehr eines seiner quotenstärksten Formate in Aussicht gestellt. Die Gründershow "2 Minuten 2 Millionen" meldet sich Anfang des neuen Jahres mit einer frischen Staffel zurück, die neuen Ausgaben sind ab dem 5. Januar immer dienstags zur besten Sendezeit beim Sender zu sehen. Neben Hans Peter Haselsteiner, Leo Hillinger, Katharina Schneider, Martin Rohla und Florian Gschwandtner sind die ersten beiden neuen Investoren Unternehmerin Dagmar Grossmann und Hotelier Bernd Hinteregger - und zwei weitere Neu-Investoren sind schon angekündigt.

Österreich in Zahlen

© ORF/Sandrats © ORF/Sandrats Dok 1"-Ausgabe über das Coronavirus. 472.000 Zuschauer sahen sich die Doku "Eh nur eine Grippe" mit Hanno Settele an, der Marktanteil lag bei sehr guten 13 Prozent. Für die Doku-Reihe war es die erfolgreichste Ausgabe seit Januar 2018. Nicht von dem starken Vorlauf profitieren konnte dagegen "A Team für Österreich". In der Sendung sind junge Redakteure rund um Larissa Marolt im Einsatz, um etwas im Land zu verbessern. Das wollten aber nur 210.000 Menschen sehen, der Marktanteil ging schnell auf lediglich sechs Prozent zurück.

© ProSieben/Willi Weber © ProSieben/Willi Weber The Masked Singer"-Finale bei ProSieben Austria erreichte 229.000 Zuschauer, in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen waren damit für den Sender sehr gute 14,5 Prozent Marktanteil drin. Die Show war damit auch das erfolgreichste Format für den Sender in der vergangenen Woche. Bei ATV lief es für "Bauer sucht Frau" aber noch deutlich besser, die Kuppelsendung mit Arabella Kiesbauer sahen sich einen Tag später 357.000 Menschen an, damit erreichte ATV tolle 16,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

