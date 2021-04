© ServusTV Ferdinand Wegscheider

© Servus TV © Servus TV mit 3,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, Puls 4 und ATV lagen mit 3,2 und 3,1 Prozent dahinter. In der werberelevanten Zielgruppe zeigt sich nach wie vor ein anderes Bild: Hier lag Puls 4 im März bei 4,9 Prozent und damit leicht vor ATV, das 4,6 Prozent erzielte. ServusTV holte in der Altersklasse der 12- bis 49-Jährigen 2,6 Prozent, was gegenüber dem Vorjahresmonat zwar einem Plus von 0,3 Prozentpunkten entspricht, damit liegt man aber noch immer recht deutlich hinter der Konkurrenz.

© Mediengruppe Österreich © Mediengruppe Österreich hat den März wie erwartet mit einem extrem starken Wert beendet. 1,6 Prozent Marktanteil standen für den Nachrichtensender in der Zielgruppe auf der Uhr, beim Gesamtpublikum waren es 1,2 Prozent. Vor einem Jahr kam oe24.TV auf 1,3 Prozent und damit überhaupt erstmals auf mehr als 1,0 Prozent in der Zielgruppe - diese Marke lässt man mittlerweile sehr regelmäßig hinter sich. Puls 24 erreichte im März 2021 in der Zielgruppe 1,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und damit den gleichen Wert wie vor einem Jahr. Insgesamt lag der Sender bei 0,7 Prozent.

© TV Now / Stefan Gregorowius © TV Now / Stefan Gregorowius hat in Österreich 194.000 Zuschauer mit dem Finale von "DSDS" am vergangenen Samstag erreicht. Damit war es für den Sender die meistgesehen Sendung in der gesamten Woche. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 12,8 Prozent und damit deutlich über dem Senderschnitt. Der Wert zeigt aber auch, dass "DSDS" in Österreich nicht den gleichen Stellenwert hat wie in Deutschland. Im Fernduell deutlich erfolgreicher war zudem "Germany’s Next Topmodel". Die Ausgabe am Donnerstag erreichte bei ProSieben Austria 275.000 Zuschauer, der Marktanteil lag bei sehr starken 18,4 Prozent.

Was noch zu sagen wäre…

"Ich glaube nicht, dass das unser Senderimage beschädigt. Abgesehen von Einzelfällen."

ServusTV-Chef Ferdinand Wegscheider über umstrittene Gäste in Talk-Formaten (Horizont.at)