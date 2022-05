© Beta Film

© IMAGO / Tinkeres © IMAGO / Tinkeres , die 2021 von Herbert Kloiber und Constantin Film gegründete Produktionsfirma, hat ein weiteres, neues Projekt - und das lässt durchaus aufhorchen. So ist das Unternehmen an Bord bei "TATD", dem ersten Projekt, das Roland Emmerich für TV bzw. Streaming umsetzt. Details zur Serie soll es demnächst von Emmerich selbst geben. "Es hat alles, was man von Emmerich erwartet", sagt Kloiber gegenüber dem österreichischen "Kurier". In den USA reißen sich aktuell die großen Streamingdienste um die Serie, in Europa sei man noch offen für einen Abnehmer, also auch einen TV-Sender, sagt Kloiber. Bis zur Ausstrahlung dürfte aber noch viel Zeit vergehen, gedreht wird erst 2024. Weiter sind die Planungen da schon bei der Serie "Maximilian und Carlota", die die High End Productions, vor einigen Monaten angekündigt hatte. Aus der Serie ist ein Zweiteiler geworden (je 100 Minuten Länge), der Anfang des kommenden Jahres gedreht werden wird.

© European League of Football © European League of Football nimmt die noch recht frische European League of Football ins Programm, eine entsprechende Partnerschaft mit den Ausrichtern der Liga hat der Sender nun angekündigt. Demnach zeigt man pro Spieltag sowohl das Match der Vienna Vikings als auch das der Raiders Tirol. Das eine Spiel wird im linearen TV zu sehen sein, das andere auf der Webseite sowie in der Streaming-App Zappn. Zeljko Karajica, Geschäftsführer der European League of Football, zur neuen Partnerschaft: "Mit der European League of Football geben wir diesem wunderbaren Sport auch auf unserem Kontinent die professionelle Bühne, die Spieler und Fans verdienen. Wir sind stolz darauf, Puls 24 als Home of Football in Österreich an unserer Seite zu haben und die Liga einem großen Publikum anbieten zu können."

