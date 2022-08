© ÖAW Andy Kaltenbrunner

© ORF/Thomas Ramstorfer © ORF/Thomas Ramstorfer haben wir in der vergangenen Woche berichtet. Die Neos wollen die reichweitenstärkste News-Seite des Landes bekanntlich komplett zusperren, Medienexperten haben nur vor einem solchen Schritt gewarnt. "Die 'blaue Seite' von orf.at abzuschaffen, ist eine sehr schlechte Idee", sagt Josef Trappel, Leiter des Fachbereichs Kommunikationswissenschaft an der Uni Salzburg, gegenüber der APA. Zu einem ähnlichen Schluss kommen weitere Expertinnen und Experten. Medienhaus-Wien-Geschäftsführer Andy Kaltenbrunner sagt, die Seite sei der "erste nationale Nachrichtenanker" und "eine wichtige Ausgangsbasis, um im Web möglichst faktentreu, journalistisch und ideologisch unabhängig zu erfahren, worüber wir streiten". Fritz Hausjell, stellvertretender Vorstand des Instituts für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Uni Wien, sagt, es würde der privaten Konkurrenz nicht helfen, wenn ORF.at im Textbereich "teilkastriert" werden würde - ähnlich argumentiert auch ORF-Chef Roland Weißmann. "Dass die 'blaue Seite' [ORF.at, Anm.] von den Bürgerinnen und Bürgern breiter genutzt wird als andere journalistische Onlineangebote, ist kein Zufall. Die meisten Verleger setzen weniger auf die Entwicklung von Kreativität des eigenen Onlinejournalismus, sondern bemühten sich laufend via Lobbying beim Gesetzgeber und der Aufsicht um die Eindämmung der orf.at-Onlinejournalistik", so Hausjell.

