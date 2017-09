Sieben Fragen zur Verleihung der Primetime Emmys

© Television Academy

Am Sonntagabend werden in Los Angeles zum 69. Mal die Primetime Emmys verliehen. DWDL.de gibt im Vorfeld kurz und knackig Orientierung aus Branchensicht: Wo könnte es spannend werden? Worauf sollte man achten? Sieben Fragen zur Emmy-Verleihung.



16.09.2017 - 09:55 Uhr von Thomas Lückerath 16.09.2017 - 09:55 Uhr

1.) Wird NBC möglicherweise die Überraschung dieser Emmy-Verleihung?

Vor zwei Jahren wurde die Variety-Kategorie der Emmys getrennt - in Talkshows und Sketchshows. Für NBC erweist sich das in diesem Jahr als Glücksfall: So muss „Saturday Night Live“ nicht gegen andere LateNight-Formate antreten und gilt als sicherer Emmy-Gewinner. Ein starker Indikator: Am vergangenen Wochenende gab es bei den Creative Arts Emmys auch schon fünf Preise für „SNL“. Weitaus spannender wird die Frage: Kann die Herzschmerz-Serie „This is us“ in der Königskategorie der besten Serie als erste Network-Produktion seit „24“ im Jahr 2006 den Preis abräumen? Würde das gelingen, wäre dies ein wichtiges Lebenszeichen für werbefinanziertes Network-Fernsehen.

2.) Setzt sich das Duell von „Stranger Things“ vs. „Westworld“ fort?

Mit jeweils schon fünf gewonnenen Emmys gehen die Netflix-Serie „Stranger Things“ und das SciFi-Epos „Westworld" von HBO als die großen Abräumer der Creative Arts Emmys in die Live-Verleihung am Sonntagabend (bzw. Nacht zu Montag deutscher Zeit). Beide Serien leben stark von Look und Atmosphäre. All die daran beteiligten Handwerke wurden aber bereits geehrt.

Das lässt die Konkurrenz hoffen, am Sonntagabend nicht nur einem Duell dieser beiden Serien zuzuschauen.

3.) Wie politisch wird die Live-Übertragung der Primetime Emmys?

Mit Gastgeber Stephen Colbert scheint die Antwort klar zu sein, doch am vergangenen Wochenende waren die Dankesreden der Creative Arts Emmys überraschend harmlos. Donald Trump spielte namentlich keine Rolle. Statt Wut und Besorgnis gab es, sofern eine Dankesrede politisch wurde, eher Hoffnungen und Wünsche für die Zukunft. Doch die Creative Arts Emmys werden auch nicht live ausgestrahlt. Das erhöht die Spannung vor den Primetime Emmys, auch weil viele der Nominierten der Kategorie Variety Talk Series den politischen Umständen ihre diesjährige Popularität verdanken.

4.) Welche Rolle spielt eigentlich die Verbreitung von Serien?

Wenn keine Jury sondern die vielen Mitglieder der Television Academy über die Vergabe der Emmys entscheidet, wirft die immer größere Vielfalt an Plattformen für Fernsehprogramme die Frage auf: Macht es einen eklatanten Unterschied, wie viele Mitglieder der Academy eine Serie auch wirklich gesehen haben? Hätte „This is us“ von NBC dann so etwas wie einen Network-Vorteil gegenüber einer Serie wie „The Handmaid’s Tale“ von Hulu?

5.) So viel Drama: Wie steht es um die Geheimfavoriten?

Eine Analyse der Preisentscheidungen der Creative Arts Emmys ergeben positive Vorzeichen für die Hulu-Serie „The Handmaid’s Tale“ am Sonntagabend - eine jener Geheimfavoriten. Drei Preise gewann die Serie schon, in drei Kategorien ging man leer aus. Eine starke Ausbeute für Emmy-Neuling Hulu. Ein anderer, im Vorfeld vermuteter Academy-Liebling - die britische Netflix-Serie „The Crown“ - tat sich hingegen überraschend schwer: Nur zwei Auszeichnungen bei neun Nominierungen im Rahmen der Creative Arts Emmys.

6.) Limited Series oder die Frage: Welche HBO-Serie gewinnt?

Am vergangenen Wochenende hat sich gezeigt, wie sehr HBO diese Kategorie dominiert. „Fargo“ von FX und „Genius“ von National Geographic haben keinen einzigen Emmy erhalten, „Feud: Bette and Joan“ (FX) gerade einmal zwei. Nach so deutlichen Entscheidungen der Academy-Mitglieder bei den Creative Arts Emmys wäre es schon eine sehr große Überraschung, wenn nicht entweder „The Night Of“ oder „Big Little Lies“ den Emmy in dieser Kategorie abräumt.

7.) Geben die Academy-Mitglieder in der Comedy neue Impulse?

Während im Rennen um einen Emmy für die beste Serie gleich fünf neue Produktionen mit ihrer ersten Staffel im Rennen sind, findet sich bei den Comedyserien einzig und allein „Atlanta“ (FX) als Neuzugang unter den Nominierungen. Noch dazu ist „Veep“ auch in diesem Jahr wieder als Favorit im Rennen, Hauptdarstellerin Julia Louis-Dreyfus persönlich ebenso. Die Kategorie bringt durch diese Lähmung viel Sprengstoff mit sich. Hier bei der Comedyserie werden sich die Geister möglicherweise stärker scheiden als beim Kampf um den Titel der besten Serie.

