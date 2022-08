Schlüsselt man die Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis nach Produktionsfirmen - bzw. den jeweiligen Gruppen, denen sie zugehören - auf, dann fält vor allem ein großer Aufsteiger im Vergleich zu den letzten Jahren auf: Die Constantin-Gruppe. 2020 schaffte es Constantin noch gar nicht unter die Top 10, im vergangenen Jahr mit insgesamt vier Nominierungen ganz knapp. In diesem Jahr hingegen führt Constantin mit insgesamt elf Nominierungen die Liste sogar, gleichauf mit der RTL Group, an.

Das ist vor allem einem sehr starken Jahr der Constantin Television zu verdanken, das neben vier Nominierungen für "Die Wannseekonferenz" auch noch je zwei Mal mit "Eldorado KaDeWe" und "Der Palast" im Rennen um eine der Trophäen ist. Dazu kommen zwei Nominierungen in den Gewerks-Kategorien für Produktionen von Moovie ("Die Heimsuchung" und "Ferdinand von Schirach - Glauben"). Und auch Constantin Entertainment kann sich dank des Amazon-Prime-Hits "LOL - Last One Laughing" noch Hoffnung auf einen Fernsehpreis machen.

Die RTL Group steigerte sich im Vergleich zum Vorjahr noch leicht und liegt mit ebenfalls elf Nominierungen auf dem geteilten ersten Platz. Hier gehen insgesamt sieben der Nominierungen auf zwei UFA-Töchter zurück, wobei "Faking Hitler" mit drei Nominierungen das meistnominierte Einzelformat ist. Zudem hatte die UFA ja bei "Eldorado KaDeWe" ebenfalls ihre Finger mit im Spiel, im Show-Bereich gelang mit "Viva la Diva - Wer ist die Queen?" eine Doppel-Nominierung. RTL Studios wurde für die MSV-Doku nominiert, weitere Nominierungen gab's für die Europa-League-Übertragung, "Team Wallraff" und die RTL-Reporterin Kavita Sharma.

Daneben schafften es noch NDR / NDR Media aufs Treppchen - zum Einen mit zahlreichen Nominierungen für Eigenprodutionen des NDR wie etwa die dreifach nominierte Kevin-Kühnert-Doku und die "Tagesschau". Zum Anderen gehört die Studio Hamburg Production Group ja als 100-prozentige Tochter dem NDR - womit auch Produktionsfirmen wie Letterbox, Nordfilm und Always On dem NDR zuzurechnen sind. Nordfilm/Letterbox produzierten gemeinsam den doppelt nominierten RTL+-Film "Das weiße Schweigen", AlwaysOn steckt hinter "Bosetti will reden".

Beta Film verpasste den Sprung aufs Treppchen in diesem Jahr, kam mit den Beteiligungen Rowboat und good friends aber auf insgesamt sechs Nominierungen. Den größten Absturz im Vergleich zum Vorjahr gab's für ZDF / ZDF Studios: Statt 13 gab's diesmal insgesamt nur fünf Nominierungen, darunter zwei fürs "ZDF Magazin Royale". Eine Besonderheit gibt's bei den ebenfalls mit fünf Nominierungen auftauchenden Produktionsfirmen Kundschafter Filmproduktion, Sunny Side Up, epo-film und Wiedemann & Berg Television (als einzigem Leonine-Vertreter): Dahinter steckt jeweils nur eine einzige Produktion: Wiedemann & Berg und epo-film produzierten gemeinsam "Der Pass", Kundschafter und Sunny Side Up gemeinsam "The Billion Dollar Code", die beide je fünf Nominierungen einheimsten.

Anders als im Vorjahr meldeten sich dahinter noch die btf, deren vier Nominierungen sich auf "Die Carolin Kebekus Show", "MaiThink X" und "Shiny_Flakes" aufteilen, sowie die Banijay-Gruppe in der Top 10 zurück. Hier steuerte Banijay Productions Germany zwei Nominierungen für den "Kampf der Realitystars" sowie Endemol Shine eine für "Kitchen Impossible" und Raab TV eine für "TV Total" bei.

Produktionsfirmen/Gruppen mit den meisten Nominierungen

Produktionsfirma Anzahl Nominierungen Constantin (Constantin Television, Constantin Entertainment, Moovie) 11 RTL Group (UFA, RTL Studios, RTL News, RTL) 11

NDR / NDR Media (Studio Hamburg/Letterbox/Nordfilm/Always On)

9

Beta Film / Jan Mojto (Rowboat, good friends) 6 Leonine (Wiedemann & Berg Television) 5 epo-Film 5 Kundschafter Filmproduktion 5 Sunny Side Up 5 ZDF / ZDF Studios (Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld) 5 btf 4 Banijay (Banijay Productions Germany, Endemol Shine, Raab TV) 4

Hinweis zur Zählweise: Wenn an einer Produktion mehrere Firmen beteiligt waren, haben wir für beide eine Nominierung gezählt. Ausnahme: Zwei Firmen, die zu einer Gruppe gehören. Auch die Personenkategorien zählen in dieser Liste mit.