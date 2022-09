20:01 Uhr: Und das war's: Mit Musik des Rundfunk-Tanzorchesters Ehrenfeld endet die erste Nacht der Kreativen im Glitter-Regen. Es gab die ein oder andere Länge - doch es gelang in jedem Fall, auch den Gewerken eine größere Bühne zu geben als in den letzten Jahren und die einzelnen Kategorien durchaus abwechslungsreich zu präsentieren. Zu sehen gibt's das Ganze wie gesagt ab 22:25 Uhr bei 3sat und ab 0:45 Uhr im ZDF. Bei uns lesen Sie gleich eine Zusammenfassung des Abends. Und morgen melden wir uns dann mit unserem bewährten Anarcho-Livestream vom Roten Teppich und einem weiteren Live-Ticker während der Show.



19:54 Uhr: Und der letzte Preis des Abends geht an...

Beste Regie Fiktion

Cyrill Boss, Philipp Stennert für Der Pass (Sky/Wiedemann & Berg Television/epo-film)

Matti Geschonneck für Die Wannseekonferenz (ZDF/Constantin Television)

Barbara Ott, Arabella Bartsch für Deadlines (ZDFneo/Turbokultur)

Auch die beiden sind nicht vor Ort und daher zugeschaltet. Und wie das mit Videokonferenzen so ist: Keiner weiß so recht, wer zuerst sprechen soll...

19:51 Uhr: Warum nun Ann-Kathrin Kramer ziemlich ausführliche Beurteilungen zu jedem Nominierten abgibt, ist nicht ganz klar - man hätte vielleicht besser die Jury gefragt, was für sie das ausschlaggebende für die Nominierung war.

19:45 Uhr: Die Schauspielerin Ann-Kathrin Kramer präsentiert nun die letzte Kategorie des Abends, "Beste Regie / Fiktion". Und auf die Frage, was sie sich von einem Regisseur bzw. einer Regisseurin wünscht sagt sie: "Für mich ist immer besonders wichtig, ob sie in der Lage sind, einen angstfreien Raum zu schaffen, in dem es nicht um Eitelkeiten geht, sondern in dem jedes Gewerk das beste aus sich rausholen kann." Damit kommt ihnen also auch insgesamt eine große Bedeutung zu.

19:37 Uhr: Jetzt geht's auf die Zielgerade, die vorletzte Kategorie des Abends...

Bester Schnitt Fiktion

Andreas Baltschun, Lucas Seeberger für Der Pass (Sky/Wiedemann & Berg TV/epo-film)

Mona Bräuer für Ferdinand von Schirach – Glauben (VOX/RTL+/Moovie)

Friederike Weymar für Schneller als die Angst (ARD/Degeto/MDR/Rowboat)

19:33 Uhr: Der neunte Preisträger des Abends steht fest

Beste Kamera Fiktion

Henner Besuch für The Billion Dollar Code (Netflix/Kundschafter Film/Sunny Side Up)

Philip Peschlow für Der Pass (Sky/Wiedemann & Berg Television/epo-film)

Pascal Schmit für Die Heimsuchung (ARD/Degeto/Moovie)

Persönlich entgegennehmen kann er seinen Preis nicht, weil er in Prag gerade arbeiten muss.

19:30 Uhr: Auch eine schöne Idee: Die Nominierten in der Kategorie Beste Kamera Fiktion dürfen bei der Vorstellung der Nominierten selbst ein paar Worte zu den Besonderheiten ihrer jeweiligen Produktion sagen.



19:16 Uhr: Jeannine Michaelsen vergibt den Preis für die Beste Regie Unterhaltung an...

Beste Regie Unterhaltung

Andrea Achterberg für The Taste (SAT.1/Redseven)

Jörg Imholz für Kampf der Realitystars (RTLZWEI/Banijay Productions Germany)

Johannes Spiecker für Wer stiehlt mir die Show? (ProSieben/Florida Entertainment)

Er war auch im letzten Jahr schon nominiert, musste sich da allerdings noch Frank Lieberich für die Sat.1-Show "Catch" geschlagen geben.

19:08 Uhr: Ein erster Preis für eine Netflix-Produktion

Bester Schnitt Information/Dokumentation

Janine Dauterich für Gladbeck (Netflix/Film Five)

André Hammesfahr für Der Ausbruch – War die Pandemie vermeidbar? (ZDF/Broadview TV)

Andreas von Huene, Yütte Reischmann für Kevin Kühnert und die SPD (NDR)

In dieser Kategorie fiel die Wahl also auf die Produktion, für die der Schnitt wirklich sehr maßgeblich war - denn sie besteht nur aus Archivmaterial und kommt auch ohne Off-Kommentar oder ähnliches aus.

19:05 Uhr: "Ich finde den Begriff Schnitt nicht richtig. Es geht beim Schnitt nicht ums Zerschneiden, sondern ums Zusammensetzen. Ich plädiere dafür, künftig nicht mehr von Schnitt zu nennen, sondern von Montage", sagt Stephan Lamby. Einstweilen müssen wir in diesem Jahr aber wohl mit der altbekannten Benennung leben.

19:01 Uhr: Jetzt gibt's den ersten Preis im Bereich Information, in dem weniger Gewerks-Kategorien vergeben werden. Um so bemerkenswerter, dass "Kevin Kühnert und die SPD" gleich in drei Kategorien nominiert ist. Und in einer ersten auch gewonnen hat...

Beste Kamera Information/Dokumentation

Christian von Brockhausen, Willem Konrad für Soldaten (NDR/RBB)

Nicolai Mehring für Shiny_Flakes – The Teenage Drug Lord (Netflix/btf)

Katharina Schiele, Lucas Stratmann für Kevin Kühnert und die SPD (NDR)

Es lohnt sich jetzt also noch mehr, unser Interview mit Katharina Schiele zu lesen, das wir im Vorfeld geführt hatten.

18:58 Uhr: Stephan Lamby spricht auf der Bühne nun über seine diversen Interviews mit bedeutenden Politikern. Man muss dem ZDF wirklich bescheinigen: Man bemüht sich sehr, die "Nacht der Kreativen" nicht zum üblichen Abspulen von Kategorien zu machen, sondern auch für ein interessiertes TV-Publikum interessant.

18:53 Uhr: "Wenn das heute die "Nacht der Kreativen" ist - was ist das dann morgen!?" - Jan Böhmermann stellt angesichts der Benennung des Abends eine gute Frage...

18:45 Uhr: Ralf Kabelka ist auf der Bühne - allerdings mit eher ernsten Themen wie dem Angriff aufs "heute-show"-Team und die Frage nach der Grenzen des Humors. Er präsentiert die Kategorie "Bestes Buch Unterhaltung".

Bestes Buch Unterhaltung

Sarah Bosetti für Bosetti will reden! und Bosetti die Erste – Julius Fischer ist auch dabei (ZDFkultur/MDR)

Markus Hennig, Hanna Herbst, Nora Nagel, Jan Böhmermann für ZDF Magazin Royale (ZDF/Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld)

Claudius Pläging (Headautor) für Die Carolin Kebekus Show (ARD/WDR/btf/UnterhaltungsFlotte TV)

Damit konnte das Team des "ZDF Magazin Royale" seinen Preis verteidigen. Jan Böhmermann kann den Preis auch als "Hausherr" entgegennehmen, denn die "Nacht der Kreativen" findet heute im Studio Ehrenfeld statt. Praktischerweise kann daher auch ein großer Teil des "ZDF Magazin Royale"-Team auf die Bühne kommen.

© DWDL Vorteil, wenn im eigenen Studio aufgezeichnet wird: Man kann das ganze Team auf die Bühne holen.

18:39 Uhr: Es gibt den ersten Doppel-Preisträger des Abends

Beste Musik Fiktion

Inga Humpe, Tommi Eckart, Matthias Petsche für Eldorado KaDeWe – Jetzt ist unsere Zeit (ARD/rbb/Degeto/Constantin Television/UFA Fiction)

Raffael Seyfried für Ein Leben lang (ARD/WDR/Flare Film)

Helmut Zerlett, Robert Matt für Faking Hitler (RTL+/UFA Fiction)

18:36 Uhr: Übrigens: Lorenz Rohde, der in den letzten beiden Ausgaben des "ZDF Magazin Royale" gefehlt hat, ist als Bandleader des Rundfunk-Tanzorchesters Ehrenfeld zurück. Das RTO sorgt heute für die musikalische Umrahmung, wartet aber bislang noch auf einen etwas größeren Einsatz.

18:31 Uhr: Jetzt geht's Schlag auf Schlag direkt weiter mit der Fiktion - zumindest sollte es das, denn erstmal fehlte der Umschlag mit der Gewinnerin...

Beste Ausstattung Fiktion

Petra Albert (Szenenbild) für Eldorado KaDeWe – Jetzt ist unsere Zeit (ARD/rbb/Degeto/Constantin Television/UFA Fiction)

Myrna Wolff (Szenenbild), Ingken Benesch (Kostüm) für The Billion Dollar Code (Netflix/Kundschafter Filmproduktion/Sunny Side Up)

Jerome Latour (Szenenbild) für Der Palast (ZDF/Constantin Television)

"Eldorado KaDeWe" ist nur bei den Kategorien des ersten Abends im Rennen, hier aber gleich zwei Mal, nicht aber in den Schauspiel oder Format-Kategorien. Aber für die Musik könnte es theoretisch auch noch einen Preis geben.

18:29 Uhr: "In einer Zeit, in der Rassismus und Queer-Feindlichkeit wieder sehr groß ist, finde ich es stark von RTL, eine Drag-Show in die Primetime zu bringen.", sagt Bambi Mercury. "Our Community is under attack", sagt auch Envy Peru und sagt, Visibility in den Medien sei deswegen so wichtig.

18:26 Uhr: Und jetzt gibt's den zweiten Preis des Abends

Beste Ausstattung Unterhaltung

Bode Brodmüller (Set Design), Nils Bieda, Justus Saretz (Requisite) für Wer stiehlt mir die Show? (ProSieben/Florida Entertainment)

Envy Peru (Boris Itzkovich Escobar, Head of Make-up Artist) stellvertretend für Make-up, Bambi Mercury (Tim Knaak, Designer Drag-Kostüme) stellvertretend für Kostüm für Viva la Diva – Wer ist die Queen? (RTL/UFA Show & Factual)

Bas van der Poel, Oliver Fuchs (Set Design) für 99 – Eine:r schlägt sie alle! (SAT.1/Fabiola)

18:21 Uhr: Als Einleitung für die Kategorie Beste Ausstattung hat man einen Einspieler mit Stefanie Brandner produziert, die über ihre Arbeit spricht und sie dann auch zum Talk ins Studio eingeladen. Sie ist für die Masken von "The Masked Singer" verantwortlich. Wir hatten 2020 im Vorfeld des Fernsehpreises auch mit ihr gesprochen. Schöne Idee jedenfalls, auch dem TV-Publikum diesen Bereich näher zu bringen.



18:17 Uhr: Magnus Vattrodt sagt: "Der Film bricht viele Regeln, an die man sich eigentlich halten soll, hat trotzdem sein Publikum gefunden und bekomm jetzt noch einen Preis" und dankt dem ZDF, dass er das so umsetzen durfte.

18:15 Uhr: Seine eigentliche Aufgabe war aber die Präsentation der ersten Kategorie. Und wir haben dementsprechend die ersten Gewinner:



Bestes Buch Fiktion

Johannes Boss für Oh Hell (MagentaTV/Warner TV/good friends Filmproduktion)

Magnus Vattrodt, Paul Mommertz für Die Wannseekonferenz (ZDF/Constantin Television)

Oliver Ziegenbalg, Robert Thalheim für The Billion Dollar Code (Netflix/Kundschafter Filmproduktion/Sunny Side Up)

18:08 Uhr: Till Reiners eröffnet den Abend mit einem Stand-Up. Kommt im Studio bislang eher so mittelgut an... Übers zurückliegende Fernsehjahr sagt er: "War das geil, diese eine Sendung wo man nicht lachen durfte? 'Die Passion'." Selbst ein Bild von der Veranstaltung machen kann man übrigens ab 22:25 Uhr in 3sat oder nachts im ZDF, dann läuft die Aufzeichnung.

18:05 Uhr: "Was bei großen Preisverleihungen oft untergeht, ist die teils jahrelange kreative Zusammenarbeit, die das Team hinter sich hat", erklärt Moderatorin Jana Pareigis zum Start. "Nur weil 'Gesehen werden' nicht zu ihren Aufgaben gehört, heißt das nicht, dass sie uns nicht aufgefallen sind." Heute werden also die ersten Preise in den Gewerks-Kategorien verliehen. Es geht um Buch, Kamera, Schnitt, Musik und Ausstattung. Es ist das erste Mal, dass man auf diese zweigeteilte Verleihung setzt, um so diesen Kategorien mehr Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen.

18:00 Uhr: Wieso soll es der Branche besser gehen als jedem anderen Publikum: Erstmal müssen unter der fachkundigen Anleitung von Christian Oberfuchshuber ein paar Appläuse aufgezeichnet werden.

17:57 Uhr: Just in time drei Minuten vor dem Start der Verleihung wurden nun auch die technischen Probleme im Pressezentrum gelöst und wir haben Bild und Ton! Gerade spricht die Kölner Oberbürgermeisterin Reker und betont, dass sie den Fernsehpreis langfristig in der Stadt halten will. Zwischenzeitlich war man ja sogar schon einmal nach Düsseldorf ausgebüchst... Und damit: Willkommen zum Ticker zur "Nacht der Kreativen".