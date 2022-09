Am Dienstagabend wurden im Rahmen der "Nacht der Kreativen" die Preise in elf Kategorien bereits vergeben - doppelt erfolgreich waren dabei die ARD-Serie "Eldorado KaDeWe" und die Sky-Serie "Der Pass". (Alle weiteren Preisträger haben wir hier zusammengefasst.) In 17 weiteren regulären Kategorien folgen die Auszeichnungen heute ebenso wie Ehren- und Förderpreis im Rahmen der Primetime-Gala "Die TV-Highlights des Jahres", die das ZDF zeitversetzt ab 20:15 Uhr überträgt. Vor Ort geht's im Kölner Coloneum schon um 18:30 Uhr los, davor gibt's die Ankunft am Roten Teppich, von dem wir wie üblich in einem Livestream berichten. Während der Verleihung selbst halten wir Sie mit einem Liveticker über alle Preisträgerinnen und Preisträger und alles Wichtige drumherum auf dem Laufenden.

Im Folgenden geben wir den Überblick, wer heute noch im Rennen um eine Auszeichnung ist...

Nominierungen Fiktion

Bester Fernsehfilm

Ein Leben lang (ARD/WDR/Flare Film)

Die Wannseekonferenz (ZDF/Constantin Television)

Das weiße Schweigen (RTL+/Nordfilm/Letterbox)

Bester Mehrteiler

The Billion Dollar Code (Netflix/Kundschafter Filmproduktion/Sunny Side Up)

Der Palast (ZDF/Constantin Television)

Schneller als die Angst (ARD/Degeto/MDR/Rowboat)

Beste Drama-Serie

Becoming Charlie (ZDF/U5 Filmproduktion)

Faking Hitler (RTL+/UFA Fiction)

Der Pass (Sky/Wiedemann & Berg Television/epo-film)

Beste Comedy-Serie

Deadlines (ZDFneo/Turbokultur)

Doppelhaushälfte (ZDFneo/StickUp Filmproduktion)

Oh Hell (MagentaTV/Warner TV/good friends Filmproduktion)

Beste Schauspielerin

Friederike Becht für Schneller als die Angst (ARD/Degeto/MDR/Rowboat)

Lea Drinda für Becoming Charlie (ZDF/U5 Filmproduktion)

Mala Emde für Oh Hell (MagentaTV/Warner TV/good friends Filmproduktion)

Julia Jentsch für Das weiße Schweigen (RTL+/Nordfilm/Letterbox)

Corinna Kirchhoff für Ein Leben lang (ARD/WDR/Flare Film)

Bester Schauspieler

Moritz Bleibtreu für Faking Hitler (RTL+/UFA Fiction)

Philipp Hochmair für Die Wannseekonferenz (ZDF/Constantin Television)

Sebastian Koch für Euer Ehren (ARD/Degeto/ORF/SquareOne Productions/Mona Film)

Mišel Matičević für The Billion Dollar Code (Netflix/Kundschafter Film/Sunny Side Up)

Nicholas Ofczarek für Der Pass (Sky/Wiedemann & Berg Television/ epo-film)

Nominierungen Information

Beste Information

Kulturzeit (3sat/ZDF/ORF/SRF/ARD)

Maischberger (ARD/WDR/Vincent productions)

Tagesthemen (ARD/ARD-aktuell/NDR)

Bestes Infotainment

Konfrontation: Markus Feldenkirchen trifft Robert Habeck/Karl Lauterbach (ARD/WDR/beckground TV)

MaiThink X – Die Show (ZDFneo/btf)

Tracks East (Arte/ZDF/Kobalt)

Beste Dokumentation/Reportage

Der Ausbruch – War die Pandemie vermeidbar? (ZDF/Broadview TV)

Gladbeck (Netflix/Film Five)

Die Nacht, als die Flut kam – Protokoll einer Klimakatastrophe (Arte/ZDF/taglicht media)

Team Wallraff – Jetzt erst recht! Folge vom 23.06.22 (RTL/RTL News)

Wie Gott uns schuf - Coming-out in der katholischen Kirche (ARD/RBB/SWR/NDR/EyeOpening.Media)

Bester Doku-Mehrteiler/Serie

Kevin Kühnert und die SPD (NDR)

MSV – Mein Herz schlägt numa hier (RTL+/RTL Studios)

ZDFzoom: Digital Empire (ZDF/finally)

Beste persönliche Leistung Information

Katrin Eigendorf für Berichterstattung zum Ukraine-Krieg (ZDF)

Steffen Schwarzkopf für Berichterstattung zum Ukraine-Krieg (WELT)

Kavita Sharma für Berichterstattung zum Ukraine-Krieg (RTL/n-tv)

Beste Sportsendung

ranNFL und ranFootball (ProSieben/ProSieben MAXX/Seven.One Sports)

Paralympics Tokio/Peking (ARD/ZDF/NDR/BR)

UEFA Europa League Finale (RTL)

Nominierungen Unterhaltung

Beste Unterhaltung Show

Die Giovanni Zarrella Show (ZDF/Bavaria Entertainment)

Viva la Diva – Wer ist die Queen? (RTL/UFA Show & Factual)

Wer stiehlt mir die Show? (ProSieben/Florida Entertainment)

Beste Comedy/Late Night

Die Carolin Kebekus Show (ARD/WDR/btf/UnterhaltungsFlotte TV)

LOL – Last One Laughing (Amazon/Constantin Entertainment)

ZDF Magazin Royale (ZDF/Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld/Gruppe 5 Filmproduktion)

Bestes Factual Entertainment

Don't Stop the Music und Dont't Stop the Music Kids (ZDF/KiKA/Redseven Entertainment)

Herr Raue reist! So schmeckt die Welt (MagentaTV/Lodge of Levity)

Kitchen Impossible (VOX/Endemol Shine Germany)

Beste Unterhaltung Reality

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! (RTL/ITV Studios Germany)

Kampf der Realitystars (RTLzwei/Banijay Productions Germany)

Stadt + Land = Liebe (SWR/sagamedia)

Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung

Sebastian Pufpaff für TV total (ProSieben/Raab TV/Brainpool/Banijay Germany)

Collien Ulmen-Fernandes für Stadt + Land = Liebe (SWR/sagamedia)

Giovanni Zarrella für Die Giovanni Zarrella Show (ZDF/Bavaria Entertainment)