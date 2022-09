21:52 Uhr: "Ich finde, wir haben heute bewiesen, dass das deutsche Fernsehen großartig ist", sagt Barbara Schöneberger und beendet damit die Show. Von uns lesen Sie gleich noch eine Zusammenfassung des Abends und sehen eine Auswahl an Fotos. Und ansonsten freuen wir uns auch gleich auf ein weiteres Getränk abseits des Wassers, mit dem sich die Auswahl in der Presseloung heute erschöpfte. Schönen Abend und Glückwunsch allen Preisträgern!

21:50 Uhr: Iris Berben dankt auf der Bühne allen, mit denen sie in ihrer langen Karriere zusammengearbeitet hat - von Fahrerinnen und Fahrern bis hin zum Catering, die "morgens die Stimmung des Tages vorgeben".

21:46 Uhr: Jetzt ist es doch noch passiert: Die Würdigung ist zu Ende und es gibt verdiente Standing Ovations für Iris Berben.

21:44 Uhr: Inzwischen haben sich nun auch schon Bettina Böttinger, Claudia Roth und Olaf Scholz geäußert. So langsam wird's Zeit für die Standing Ovations.

21:39 Uhr: Jetzt gibt's obendrein noch eine gesungene Ehrung von Walter Sittler.

21:33 Uhr: Kein Fernsehpreis ohne einen Ehrenpreis. Und die Laudatio auf Iris Berben hält nun Peter Lohmeyer.

21:30 Uhr: Die Jury entschied sich für eine komödiantische, nicht für eine schwere Rolle.

Bester Schauspieler

Moritz Bleibtreu für Faking Hitler (RTL+/UFA Fiction)

Philipp Hochmair für Die Wannseekonferenz (ZDF/Constantin Television)

Sebastian Koch für Euer Ehren (ARD/Degeto/ORF/SquareOne Productions/Mona Film)

Mišel Matičević für The Billion Dollar Code (Netflix/Kundschafter Film/Sunny Side Up)

Nicholas Ofczarek für Der Pass (Sky/Wiedemann & Berg Television/ epo-film)

Damit gibt es mit "Faking Hitler" jetzt also tatsächlich noch eine fünfte Produktion mit zwei Preisen.

21:27 Uhr: Es gibt damit jetzt mit "Wannseekonferenz", "Eldorado KaDeWe", "Kevin Kühnert und die SPD" und "Der Pass" schon vier Produktionen, die doppelt bepreist wurden - aber keine, die einen Abend dominierte. Gleich könnten noch "Der Pass" mit einem Preis für Nicholas Ofczarer oder "Die Wannseekonferenz" in Führung gehen. Aber "Faking Hitler" und "The Billion Dollar Code" könnten auch noch auf zwei Preise aufschließen.

21:26 Uhr: Der von Armin Rohde übergebene Preis geht an Friederike Becht - womit dann auch "Schneller als die Angst" eine zweite Auszeichnung erhält, nachdem es gestern schon eine Auszeichnung für den Besten Schnitt gab.

Beste Schauspielerin

Friederike Becht für Schneller als die Angst (ARD/Degeto/MDR/Rowboat)

Lea Drinda für Becoming Charlie (ZDF/U5 Filmproduktion)

Mala Emde für Oh Hell (MagentaTV/Warner TV/good friends Filmproduktion)

Julia Jentsch für Das weiße Schweigen (RTL+/Nordfilm/Letterbox)

Corinna Kirchhoff für Ein Leben lang (ARD/WDR/Flare Film)

21:22 Uhr: Nachdem nun nochmal die Preisträgerinnen und Preisträger des gestrigen Abends geehrt wurden, folgen nun noch die beiden Schauspielkategorien. Los geht's mit den Damen.

21:15 Uhr: Katharina Schiele und Lucas Stratmann haben gestern schon den Preis für die beste Kamera/Information bekommen und dürfen nun erneut jubeln.

Bester Doku-Mehrteiler/Serie

Kevin Kühnert und die SPD (NDR)

MSV – Mein Herz schlägt numa hier (RTL+/RTL Studios)

ZDFzoom: Digital Empire (ZDF/finally)

21:14 Uhr: Neben den Einzel-Dokus gibt es inzwischen auch eine eigene Kategorie für Doku-Serien, die nun gleich noch hinterher vergeben wird. Danach folgen dann nur noch die Schauspiel-Kategorien und natürlich der Ehrenpreis.

21:09 Uhr: In dieser sehr stark besetzten Kategorie gewinnt...

Beste Dokumentation/Reportage

Der Ausbruch – War die Pandemie vermeidbar? (ZDF/Broadview TV)

Gladbeck (Netflix/Film Five)

Die Nacht, als die Flut kam – Protokoll einer Klimakatastrophe (Arte/ZDF/taglicht media)

Team Wallraff – Jetzt erst recht! Folge vom 23.06.22 (RTL/RTL News)

Wie Gott uns schuf - Coming-out in der katholischen Kirche (ARD/RBB/SWR/NDR/EyeOpening.Media)

"Dieser Preis gebührt eigentlich nicht uns, dieser Preis gebührt den 100 Menschen, die sich getraut haben, sich zu outen und die von der Katholischen Kirche diskriminiert worden sind und immer noch werden", sagt Hajo Seppelt, der obendrein noch ein Bekenntnis zu seinem Arbeitgeber abgibt: "Dies ist ein Produkt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und ohne ihn, wäre so etwas gar nicht möglich". Auch der RBB war an der Produktion beteiligt.

21:02 Uhr: Es geht jetzt weiter in den Doku-Bereich.



20:55 Uhr: In Germany, we call it a Knüller - denkt man sich jetzt bei RTL und UFA Fiction. Kuriosität am Rande: Wer die Serie im Free-TV will, kann heute nicht den Deutschen Fernsehpreis sehen, denn Vox hat es unglücklicherweise direkt dagegen programmiert.

Beste Drama-Serie

Becoming Charlie (ZDF/U5 Filmproduktion)

Faking Hitler (RTL+/UFA Fiction)

Der Pass (Sky/Wiedemann & Berg Television/epo-film)

20:53 Uhr: Oh, Teil 3 der Quizshow zur besten Drama-Serie ist zu sehen. Dann dürfte es jetzt wohl gleich auch die Aufklärung geben.

20:48 Uhr: Eines ist sicher: Über den nächsten Preis freut sich eine ganze Familie, die auch als erstes umfangreich umarmt und geherzt und geküsst wird.

Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung

Sebastian Pufpaff für TV total (ProSieben/Raab TV/Brainpool/Banijay Germany)

Collien Ulmen-Fernandes für Stadt + Land = Liebe (SWR/sagamedia)

Giovanni Zarrella für Die Giovanni Zarrella Show (ZDF/Bavaria Entertainment)

Mit einer Liebeserklärung an seine Frau Jana Ina, an seine Kinder, an seine Eltern und selbst an seinen Manager Sascha Rinne sorgt er für so viele Tränen der Freude wie den ganzen Abend zusammen noch nicht.

20:44 Uhr: Jetzt geht's zurück in die Unterhaltung. Die besten Nominierten für die beste Moderation werden vorgesungen - von Roland Kaiser... (Der allerdings erstmal einfach "Es ist alles ok" anstimmt, bis er von Barbara Schöneberger unterbrochen wird.) Wie gesagt: Der Abend verläuft durchaus überraschend. Insbesondere auch für die von Roland Kaiser Besungenen, wie man auch in den Gesichtern von Sebastian Pufpaff, Giovanni Zarrella und Collien Ulmen-Fernandes ablesen kann.

20:39 Uhr: Der Deutsche Fernsehpreis bringt eigentlich nur Ehre, aber kein Geld. Nur für eine Preisträgerin ist das anders: Die Gewinnerin des Förderpreises bekommt 15.000 Euro - und es ist Salwa Houmsi. Ein bisschen schade allerdings, dass die Bekanntgabe und Übergabe nicht live im Studio passierte und der Überraschungsmoment daher aufgezeichnet war. Sie ist auch nicht live im Studio, weil sie gerade moderiert. Salwa Houmsi kennt man unter anderem aus der Sendung "13 Fragen", inzwischen gehört sie auch zum Moderationsteam von "Aspekte".



20:33 Uhr: Und da ist ein zweiter Fernsehpreis für Netflix

Bester Mehrteiler

The Billion Dollar Code (Netflix/Kundschafter Filmproduktion/Sunny Side Up)

Der Palast (ZDF/Constantin Television)

Schneller als die Angst (ARD/Degeto/MDR/Rowboat)

20:32 Uhr: Kleines Zwischenfazit: Auch heute kann man der Produktionsfirma Riverside Entertainment wieder nicht vorwerfen, sich keine Mühe gegeben zu haben, die zahlreichen Kategorien abwechslungsreich zu präsentieren. Das bedingt allerdings auch viele Einspieler, die die Show fürs Studiopublikum noch etwas langwieriger machen dürfte.

20:28 Uhr: Ein bisschen Crosspromo für das neue Riccardo Simonetti-Format "Glow Up" musste dann wohl auch noch sein.

20:25 Uhr: Es gewinnt das spannende Hybrid-Format "Konfrontation"

Bestes Infotainment

Konfrontation: Markus Feldenkirchen trifft Robert Habeck/Karl Lauterbach (ARD/WDR/beckground TV)

MaiThink X – Die Show (ZDFneo/btf)

Tracks East (Arte/ZDF/Kobalt)

"Ich hätte mir in meinem Leben nicht vorstellen können, mal einen solchen Fernsehpreis in den Händen zu halten", sagt Markus Feldenkirchen. Politkerinnen und Politiker müssten als Menschen gezeigt werden und nicht wie manchmal in den (sozialen) Medien als Abschaum abgetan, appelliert Feldenkirchen.

20:23 Uhr: Mit gerissener Hose hat nun Riccardo Simonetti die Nominierten in der Kategorie Infotainment angekündigt.

20:20 Uhr: Jetzt geht's weiter im Kerner-Quiz zu den besten Drama-Serien. Zwischen Kiwi und Pastewka steht es jetzt übrigens 1:1, falls das von Interesse ist. Aber weil ja der dritte Nominierte noch fehlt, wird die Entscheidung wieder auf irgendwann später vertagt.

20:15 Uhr: Glückwunsch an RTLzwei!

Beste Unterhaltung Reality

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! (RTL/ITV Studios Germany)

Kampf der Realitystars (RTLzwei/Banijay Productions Germany)

Stadt + Land = Liebe (SWR/sagamedia)

Die Dankesrede hält Cathy Hummels (die allerdings wohl nicht den entscheidendsten Anteil an der Auszeichnung hatte).

20:13 Uhr: Die Nominierten in der Kategorie Beste Realityshow werden jetzt in einer Befragung von Jury-Mitglied Valerie Niehaus bei "Ein Starkes Team" verraten.

20:08 Uhr: Freuen darf sich die ZDF-Kollegin

Beste persönliche Leistung Information

Katrin Eigendorf für Berichterstattung zum Ukraine-Krieg (ZDF)

Steffen Schwarzkopf für Berichterstattung zum Ukraine-Krieg (WELT)

Kavita Sharma für Berichterstattung zum Ukraine-Krieg (RTL/n-tv)

Katrin Eigendorf widmet den Preis allen Leuten, die den gefährlichen Job in der Ukraine machen - nicht nur vor, sondern eben auch hinter der Kamera.

20:04 Uhr: Katrin Eigendorf und Kavita Sharma sind live aus Charkiw zugeschaltet - aus Sicherheitsgründen ohne große Beleuchtung. Im Studio ist Steffen Schwarzkopf.



20:00 Uhr: Jetzt wird's ernst, denn es geht um den Bereich Beste persönliche Leistung / Information. Und wie könnte es in diesen Tagen anders sein: Nominiert sind zwei Reporterinnen und ein Reporter für ihre Berichterstattung zum Ukraine-Krieg.Dazu wird im Studio "Freiheit" gesungen.

19:57 Uhr: Die Tims gehen leer aus und müssen einem ZDF-Langzeitprojekt den Vortritt lassen.

Bestes Factual Entertainment

Don't Stop the Music und Dont't Stop the Music Kids (ZDF/KiKA/Redseven Entertainment)

Herr Raue reist! So schmeckt die Welt (MagentaTV/Lodge of Levity)

Kitchen Impossible (VOX/Endemol Shine Germany)

"Das war für mich die emotionalste TV-Show, die ich jemals machen durfte", sagt Bülent Ceylan, der die Dankesrede vorsichtshalber weitgehend gehalten hat, bevor der Gewinner verkündet wurde - man weiß ja nie.

19:51 Uhr: Man hört von Tim Mälzer ja selten mal Lob fürs eigene Format, aber "Kitchen Impossible" sei seine "Lebenstraumerfüllung"

19:47 Uhr: Als beste Sportsendung gibt's einen Preis für das Team, das zuletzt die Hiobsbotschaft erreichte, dass sie die Rechte verloren haben...

Beste Sportsendung

ranNFL und ranFootball (ProSieben/ProSieben MAXX/Seven.One Sports)

Paralympics Tokio/Peking (ARD/ZDF/NDR/BR)

UEFA Europa League Finale (RTL)

19:41 Uhr: Den Gewinner verkündet - ebenso ahnungslos: Sven Lorig. Der findet in seinem Umschlag allerdings nur den Hinweis, dass der richige Umschlag bei Annette Frier liegt. Und die verkündet große Freude für die Telekom und Autor Johannes Boss

Beste Comedy-Serie

Deadlines (ZDFneo/Turbokultur)

Doppelhaushälfte (ZDFneo/StickUp Filmproduktion)

Oh Hell (MagentaTV/Warner TV/good friends Filmproduktion)

19:36 Uhr: "Die Nominierten für die Kategorie "Beste Comedyserie" präsentiert uns jetzt: Bülent Ceylan!" - ruft Barbara Schöneberger - und deutet auf einen verdutzten Comedian, den man in diese Aufgabe gar nicht eingeweiht hatte. Immerhin stehen die Nominierten in einem Umschlag unter seinem Sitz. (Er hat mit "Dont't stop the Music" später übrigens auch noch die Chance auf einen Preis.

19:33 Uhr: Ein Wiederholungstäter: Der allererste Fernsehpreis für die beste Information ging vor 23 Jahren auch schon an die "Kulturzeit"

Beste Information

Kulturzeit (3sat/ZDF/ORF/SRF/ARD)

Maischberger (ARD/WDR/Vincent productions)

Tagesthemen (ARD/ARD-aktuell/NDR)

19:29 Uhr: Kommando zurück: Man zieht die Dramaserien-Kategorie wohl über die ganze Show, denn nun steht plötzlich Jana Pareigis auf der Bühne und stellt die Nominierten für die Beste Information vor. Und dazu gibt's neben ihr auch noch einen Einspieler, der von Frank Plasberg aus dem "Hart aber fair"-Studio präsentiert wird. Und darin sind dann plötzlich auch noch Jan Hofer, Marc Bator, Aiman Abdallah und Markus Lanz zu sehen. Und noch viele mehr. Manchmal wäre auch weniger mehr...

19:27 Uhr: Die Kategorie Beste Drama-Serie wird jetzt im Stil der ZDF-Show "Der Quizchampion" vorgestellt. Johannes B. Kerner stellt Fragen zu den Nominierten und Bastian Pastewka und Andrea Kiewel müssen antworten.

19:24 Uhr: Bully ist zugeschaltet für die Dankesrede - und hat den Fernsehpreis erstaunlicherweise schon in der Hand, obwohl die Preisträger doch eigentlich nichts vorab wissen sollten. Nun gut.

19:22 Uhr: Präsentiert wurde von Reiners die Kategorie Beste Comedy / Late Night.

Beste Comedy/Late Night

Die Carolin Kebekus Show (ARD/WDR/btf/UnterhaltungsFlotte TV)

LOL – Last One Laughing (Amazon/Constantin Entertainment)

ZDF Magazin Royale (ZDF/Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld/Gruppe 5 Filmproduktion)

Ein bisschen bitter ist das für "Die Carolin Kebekus Show" und das "ZDF Magazin Royale" - beide waren schon im letzten Jahr nominiert und verloren auch da schon - damals gegen "Freitagnacht Jews". Diesmal also gegen den Prime-Video-Hit "LOL - Last One Laughing". Reiners gab übrigens dem Sieger Amazon noch einen mit: "Nächstes Jahr spielen die Paketausträger von Amazon mit. Die sind der Endgegner: Wenn jemand nichts zu lachen hat, dann die."

19:17 Uhr: Reiners hat beim Fernsehen eine Midlife-Crises ausgemacht. Angesichts der Retro-Welle dächten wohl alle, sie machen einfach mit 50 nochmal das, was sie schon mit 20 gemacht haben.

19:15 Uhr: Etwas überraschend: Till Reiners ist schon wieder mit einem Stand-Up vertreten. Er hatte gestern schon einen - mäßig geglückten - Auftritt in der "Nacht der Kreativen".

19:09 Uhr: Es gibt den nächsten Gewinner.

Bester Fernsehfilm

Ein Leben lang (ARD/WDR/Flare Film)

Die Wannseekonferenz (ZDF/Constantin Television)

Das weiße Schweigen (RTL+/Nordfilm/Letterbox)

19:05 Uhr: Der Gesprächskreis im Halbrund mit allen Nominierten ist übrigens Konzept und kommt offenbar immer zum Einsatz. Jetzt geht's jedenfalls weiter mit dem Besten Fernsehfilm.

19:03 Uhr: Barbara Schöneberger: "Wo ist eigentlich Maria Furtwängler? Wahrscheinlich auf nem Tinder-Date."

19:00 Uhr: Joko sagt in seiner Dankesrede: "Wir haben zwei Jahre eine Show entwickelt, mit der man zwei Jahre in Folge gewinnt. Warum haben wir nicht fünf Jahre daran entwickelt?"

Und eine Liebeserklärung ging an Klaas: "Du bist extra hierher gekommen, um diesen Moment zu erleben - und dafür liebe ich Dich".

18:56 Uhr: Die Nominierten für die beste Show haben sich zu einer Art Gesprächskreis zusammengefunden. Joko kann nochmal Vergangenheitsbewältigung betreiben, wie er die Auszeichnung im letzten Jahr verpasst hat, weil sie im Studio waren und gedreht haben. Wie praktisch, dass er ihn gleich nochmal bekommt.

Beste Unterhaltung Show

Die Giovanni Zarrella Show (ZDF/Bavaria Entertainment)

Viva la Diva – Wer ist die Queen? (RTL/UFA Show & Factual)

Wer stiehlt mir die Show? (ProSieben/Florida Entertainment)

Für WSMDS ist es auch in diesem Jahr die zweite Auszeichnung, gestern wurde die Show schon für die beste Regie ausgezeichnet.

18:54 Uhr: Bonuspunkt an die Macher für die Erwähnung des missglückten Auftakts von "Verstehen Sie Spaß", der weitgehend ohne Ton auskommen musste.

18:48 Uhr: Eröffnet wird die Show, die - wie inzwischen quasi fast jede Preisverleihung - von Moderatorin Barbara Schöneberger mit einer musikalischen Einlage. Sie bleibt aber nicht allein, auch Giovanni Zarrella singt ("Wetten dass ihr die Shows noch kennt, hier kommt er, der Retro-Trend. Viel zu lang war die Zeit"). Und dann hat auch noch Jörg Draeger seinen Auftritt. Gott sei Dank nicht als Sänger, sondern als Gambler, wie er gerade in unserem Livestream schon angekündigt hat.

18:42 Uhr: Gestern wurden ja die ersten elf Preise schon vergeben. Alle Infos dazu findet ihr in unserem separaten Artikel. Und wer nochmal unseren Livestream vom Roten Teppich verfolgen will, der ist hier richtig. Wir haben Zeit dafür, weil der Beginn der Show noch etwas auf sich warten lässt...

18:35 Uhr: Himmler räumt ein, dass die Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen an manchen Stellen gerechtfertigt sei und sagt: "Ich stehe für ein ZDF, das sich in den Dienst der Gesellschaft stellt, das objektiv informiert und den Zusammenhalt in der Gesellschaft fördert." Und er sagt, dass er es als Aufgabe sieht, dass das ZDF in allen Genres produziert und unterstreicht damit nochmal: Von der Unterhaltung will er nicht lassen.

18:30 Uhr: Norbert Himmler, ZDF-Intendant und damit derjenige der Stifter, der für den Fernsehpreis in diesem Jahr verantwortlich ist, begrüßt das Publikum im Studio. Und wir die Branche in unserem Liveticker. Wir halten Sie in den kommenden wohl rund drei Stunden auf dem Laufenden, wer hier die Preise abräumt - ehe ab 20:15 Uhr dann die zeitversetzte Ausstrahlung im ZDF folgt.