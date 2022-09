"So viel Abwechslung war selten" titelte DWDL.de schon am Abend der Verleihung bewusst doppeldeutig, weil sowohl das Feld der diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger als auch die Form der TV-Verleihung zu dem Eindruck vom Deutschen Fernsehpreis 2022 beigetragen haben. Auf der Aftershowparty wurde deutlich: Mit der Einschätzung sind wir nicht allein. Abgesehen von verständlicher Enttäuschung bei einigen, die nicht über die Nominierung hinaus gekommen sind, gab es viel Lob für diesen Abend - erneut sowohl für die Jury-Entscheidungen wie aber auch die Kurzweiligkeit der Show. Was aber bleibt konkret hängen von diesem Deutschen Fernsehpreis 2022? DWDL.de nennt sechs Gründe.

Sie ist die große Gewinnerinnen dieses Deutschen Fernsehpreises: Zusammen mit ihrem Kollegen Lucas Stratmann gewann Sie bei der "Nacht der Kreativen" am Dienstagabend zunächst in der Kategorie "Beste Kamera Information/Dokumentation" für die Serie "Kevin Kühnert und die SPD" - und dann auf der Bühne im Coloneum auch noch den Preis für die "Beste Doku-Serie". Doch nicht nur das: Sie war auch im Team von "Wie Gott uns schuf", der am Mittwochabend ausgezeichneten besten Dokumentation und damit gleich dreimal für ihre Leistungen in diesem Fernsehjahr auf der Bühne - so oft wie sonst niemand in diesem Jahr. Mehr über ihre Arbeit insbesondere an der Doku-Serie "Kevin Kühnert und die SPD" verriet sie uns vergangenen Woche.

Seine Frau Jana Ina und er sind derzeit die First Family im deutschen Unterhaltungsfernsehen und der Deutsche Fernsehpreis als bester Moderator in der Unterhaltung krönt die unglaubliche Karriere von Giovanni Zarrella: Als Gewinner einer Castingshow durch die Tiefen des Reality-TVs gegangen, sich immer wieder neu orientiert und dank der Liebe zur Musik letztendlich erfolgreich neu erfunden - der Mut des ZDF, ihm den Samstagabend zu überlassen, hat sich ausgezahlt. Bescheidenheit, Charme und Familiensinn waren auch in seiner emotionalen Dankesrede zu spüren. Ein Entertainer hat nach jahrelangen Irrfahrten durch das deutsche Fernsehen zu sich gefunden - und verdient gewonnen.

Mit einer unfassbar umfangreichen und sehr prominent besetzten Laudatio (inklusive Bundeskanzler Olaf Scholz) war die Ehrung von Iris Berben mit dem Ehrenpreis der Stifter des Deutschen Fernsehpreises das finale Highlight der Verleihung. Doch der Abend im Coloneum begann auch schon mit Berben, Oliver Berben allerdings. Gleich die zweite Kategorie des Abends war der "Beste Fernsehfilm" und hier gewann das von Constantin Television produzierte Meisterwerk "Die Wannseekonferenz". Von Anfang bis Ende war dieser Deutscher Fernsehpreis also ein Familienfest der First Family des fiktionalen deutschen Erzählens.

Was uns zu den erfolgreichsten Produktionsfirmen dieses Deutschen Fernsehpreises 2022 bringt: Mit zwei Auszeichnungen für die "Die Wannseekonferenz", einer Auszeichnug von "LOL - Last one laughing" und zwei Preisen in den Gewerks-Kategorien für "Eldorado KaDeWe", welches man in Koproduktion mit UFA Fiction realisierte, kommt die Constantin Film-Gruppe auf fünf Deutsche Fernsehpreises - ebenso wie die UFA-Familie, die neben den beiden Preisen für "Eldorado KaDeWe" auch zweimal dank "Faking Hitler" jubeln durfte und einmal für beste Ausstattung Unterhaltung, wo "Viva La Diva" gewann. Zehn von 28 diesjährigen Auszeichnungen gehen damit auf das Konto dieser beiden Produktionshäuser.

Ein Gewinner des Abends ganz ohne Trophäe in der Hand ist das Team von Riverside Entertainment, die sowohl die "Nacht der Kreativen" als auch die große TV-Gala unter dem Titel "Die TV-Highlights des Jahres" inszenierte. Abgesehen von kleinen Längen hinten raus, boten beide Abende eine moderne, abwechslungsreiche Inszenierung für das so schwierige Genre der Preisverleihung. Insbesondere der großen TV-Gala merkte man enorme Spielfreude mit Darbietungsformen an. Kein Wunder also, dass selbst Showprofis der Konkurrenz auf der Aftershowparty anerkennen mussten: So unterhaltsam war der Fernsehpreis schon lange nicht mehr, trotz der unbequemen Plastikstühle. Und gleichzeitig blieb der Raum um alle Nominierten zu würdigen. Da hilft es natürlich, wenn elf Kategorien schon in der "Nacht der Kreativen" verliehen werden. Mehr Fläche, mehr Berichterstattung und mehr Aufmerksamkeit für die Besten eines Fernsehjahres.

Sie mühte sich auch schon in den Jahren ohne tatkräftige Unterstützung, doch in der Kombination mit der von Riverside Entertainment erdachten Show spielt Barbara Schöneberger sich zur Höchstform: Die Nominierten einer Kategorie gemeinsam auf einem Sofa zu platzieren, damit Schöneberger ihre Stärke im direkten Austausch mit ihnen ausspielen kann, entfesselt so viel mehr spontanen Humor als frühere Moderationen von der Bühne herab. Einige Gags waren wie immer vorbereitet, doch das große Glück ist Schönebergers Schlagfertigkeit. Das zeigte sich beim Deutschen Fernsehpreis 2022 einmal mehr sehr deutlich.