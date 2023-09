20:51 Uhr: Hier gibt's etzt erstmal die Vorspeise, bevor es weiter geht. Es werden Pastinaken Spaghetti a la creme mit Trüffel und Artischocken gereicht. Zuhause darf nun also auch jeder an den Kühlschrank und sich stärken, hier wird es etwas dauern, bis es weiter geht...



20:47 Uhr: 2020 gab's schon einmal einen Preis in dieser Kategorie für "The Masked Singer" - damals ging's allerdings um die Masken, diesmal würdigt die Jury, welche Arbeit auch darin steckt, die begleitenden Tänzerinnen und Tänzer auszustatten.

20:46 Uhr: Weiter geht's mit der Kategorie Beste Ausstattung/Unterhaltung.



Beste Ausstattung Unterhaltung

Bode Brodmüller (Set-Design), Simon Sutner (Leitung Requisite), Jonas König (Licht) für Joko & Klaas gegen ProSieben (ProSieben/Florida Entertainment)

Angel Garcia (Kostüme Tänzer:innen) für The Masked Singer (ProSieben/Endemol Shine)

Florian Wieder, Per Arne Janssen (Set-Design), Paola von Griesheim (Requisite), Katia Convents (Kostüm/Styling) für Let's Dance (RTL/Seapoint/BBC Studios)

20:39 Uhr: Jakob Lundt weist darauf hin, dass es natürlich eine Teamleistung ist und dass er es kaum fassen kann, dass sie sich so viel Quatsch ausdenken können und dass sich dann sogar noch namhafte Prominente finden, die das dann auch noch umsetzen. Und er sagt: "Wir gehören zu den letzten Menschen, die noch gerne Fernsehen und die nicht auf WG-Partys angeben, dass sie keinen Fernseher haben.

20:35 Uhr: Schonmal eine spannende und schöne Entscheidung: Während sonst Autoren von Comedy- oder Satire-Shows ausgezeichnet wurden, wird diesmal gewürdigt, wieviele Ideen in "Wer stiehlt mir die Show?" stecken - und dass ein so gutes Format sogar nicht-professionelle Moderator*innen durch den Abend tragen kann



20:33 Uhr: Der erste Fernsehpreis des Abends geht an...



Bestes Buch Unterhaltung

Jakob Lundt für Wer stiehlt mir die Show? (ProSieben/Florida Entertainment)

Till Reiners für Till Reiners‘ Happy Hour (3sat/B28)

Raphael Selter für Browser Ballett: Atomkrieg – Der Talk (ZDFneo/Steinberger Silberstein)

20:31 Uhr: "Bevor eine Show ausgestrahlt wird, ist sie eine einzige Sorge." Die Nominierten in der Kategorie Beste Unterhaltung machen sich pausenlos Sorgen, damit wir sie uns nicht machen müssen...

20:29 Uhr: Es geht los mit "Bestes Buch Unterhaltung". Ihr Anspruch an die Unterhaltung: "Gute Unterhaltung lässt mich vergessen, dass ich ein Handy neben mir liegen habe, das ich auch in die Hand nehmen könnte."

20:27 Uhr: Und damit kommen wir jetzt zur ersten Kategorie, bei der Sophie Passmann als Laudatorin an Bord ist. Auf die Frage, warum sie hier ist, sagt sie: "Ich wollte einmal mit vielen Männern in einem Raum sein und da ist man bei einer Veranstaltung der deutschen Fernsehbranche immer richtig". Und wir haben's auch schon mit namentlicher Erwähnung in die Veranstaltung geschafft: "Spiegel ist DWDL für Studierte."

20:26 Uhr: Zur musikalischen Untermalung gibt's heute übrigens ausschließlich Theme-Songs von Fernsehsendungen oder Filmen von Wolfgang Dahlmeier und BAnd. Los geht's schonmal mit Star Trek.

20:19 Uhr: So jetzt kann's dann aber auch losgehen. Steven Gätjen führt durch den Abend und schmiert den Anwesenden erstmal Honig ums Maul: "Ihr seid für mich die Geilsten, weil ohne eure phantastische Arbeit wäre all das gar nicht möglich. Ich danke für euch für all die Arbeit an den Shows, die ich in all den Jahren mitgestalten durfte. Ich bin immer wieder total geplättet über die Dinge, die ihr da macht. Unsere Branche wäre nichts ohne euch. Ihr seid die Stars, ihr seid die, die alle glänzen lassen." Und Andrea Kiewel fordert im anschließenden Einspieler schonmal eine monatliche Partyreihe anstelle eines jährlichen Abends...

20:15 Uhr: Pünktlich zur Primetime übernimmt die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker das Wort, die die Flora als den "vielleicht schönsten Festsaal in Köln" anpreist und die Bedeutung der Branche für die Domstadt betont: Etwa jede dritte Fernsehminute komme aus dieser Stadt, etwa jeder zehnte Arbeitsplatz in Köln sei in der Medienbranche angesiedelt.

20:13 Uhr: Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling begrüßt die Anwesenden und singt ein Loblied, auf die, "ohne deren Handwerk das Fernsehen nichts wäre" - also die Gewerke, die heute ausgezeichnet werden. "Kreative konzentrieren sich mehr auf ihren Job und weniger darauf, sich zu verkaufen. Heute abend haben sie die Chance, das zu ändern." Eßling begrüßt zudem mit Netflix, Prime Video und Disney+ die neuen Partner des Deutschen Fernsehpreises, der damit auf breitere Füße gestellt wurde.

20:08 Uhr: Da wir heute mit im Saal an einem Tisch sitzen, heißt es: Tickern unter erschwerten Bedingungen. Und mit Wein. Schaun mer mal, wie das läuft...

20:01 Uhr: Noch warten wir darauf, dass alle Anwesenden langsam ihre Plätze einnehmen, damit der Abend beginnen kann.

19:55 Uhr: Während die "Nacht der Kreativen" im vergangenen Jahr noch in Böhmermanns Studio im Rahmen einer TV-Show abgehalten wurde, hat man sich in diesem Jahr für ein gesetztes Dinner in der Kölner Flora entschieden. Sagen wir mal so: In Sachen Atmosphäre liegt die ProSiebenSat.1-Version im Vergleich zur ZDF-Variante schonmal weit vorne.