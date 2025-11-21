Die RTL Group hat am Dienstag die Ergebnisse des dritten Quartals 2025 veröffentlicht. Die anhaltende Schwäche der Umsätze aus linearer TV-Werbung trübt die Performance-Daten und führt zu einer Korrektur von Umsatz- und Ergebniserwartung für das Gesamtjahr 2025, im Streaming wachsen Abos und Umsatz hingegen.

Im Rahmen ihrer Analyse fragen Hanna Huge und Andrea Zuska: Welche Faktoren werden bei der Erreichung der Streaming-Ziele 2026 eine Rolle spielen? Wie fällt das Abonnenten-Wachstums von RTL+ im Vergleich zu den Vorjahren aus? Auf welche Content-Tentpoles setzt der Streamer? Wie funktioniert der Genre-Mix im Wettbewerbsvergleich und welche Rolle spielt die angestrebte Übernahme von Sky auf dem Weg zum Full-Service?

Weitere Infos

Full Service Anbieter oder Companion: Ausgewählte Daten von Ampere Analytics

Timestamps

00:00:50 Werbe-Zahlen, Streaming-Zahlen: TV-Markt kriselt, Streaming wächst

00:14:30 Vertriebspartnerschaften, Fiction-Reset, Reality-Fokus

00:28:00 Content-Strategie: Genre-Mix, Markenstärken, Markenschwächen

00:35:30 Streaming-Jahresbilanz des Raab-Deals: Nostalgie vs. Relevanz

00:46:00 Content-Strategien in Zeites des Umbruchs

