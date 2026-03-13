Die Übernahme-Schlacht um Warner hat Andrea Zuska und Hanna Huge im Podcast Industry ja schon zwei Mal ausgiebig beschäftigt - doch noch ist der Deal nicht durch und damit bleibt das Thema weiter spannend. In Teil 3 befassen Sie sich nun mit den Kennzahlen und Strategiefragen der aktuellen Deal-Konstellation: Sie stellen für Paramount und Warner Bros. Discovery die wichtigsten Kennzahlen der 2025er Ergebnisberichte vor und analysieren die aus ihnen ersichtlichen Herausforderungen.

Stehen die Interessen der jeweiligen Studio- und Streaming-Bereiche in einem grundsätzlichen Zielkonflikt? Welchen Rückschluss erlauben die Ergebnisse der beiden Kinosparten auf das zukünftige Engagement in diesem so heiß diskutierten Bereich? Und insbesondere: Wie sieht der weitere regulatorische Weg für den designierten Käufer Paramount aus - und wo ist noch mit relevantem Gegenwind zu rechnen? Die Einschätzung von Andrea Zuska und Hanna Huge gibt's in der neuesten Podcast-Folge.

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Timestamps

00:00:30 Warners M&A Odyssey, Paramounts Schulden-Berg00:07:00 Der Kampf der Streaming-Marken00:13:00 Studios vs. Streaming: Synergien und Zielkonflikte00:21:50 Warners Streaming-Profitabilität, Paramounts Kinoschwäche00:31:30 A done deal? Der weite(re) Weg zum Abschluss00:39:00 Yes, Senator - No, Senator: Gute & schlechte Antwort-Strategien00:45:00 Content-Szenarien und mögliche Happy Endings

Weiterführende Links

Variety: Paramount Skydance Debt Downgraded to Junk Status by Fitch Ratings Following Warner Bros. Discovery Deal

Reuters: Paramount debt to hit $79 billion after Warner Bros deal, no plan to sell cable assets

The Hollywood Reporter: Europe Won’t Kill the Paramount-Warner Bros. Deal — but It Could Make David Ellison Wait