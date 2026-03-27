In dieser Woche fand in Lille wieder die Series Mania statt (mehr dazu auch hier und hier), eines der wichtigsten Foren für europäische Serien und die Industrie, die sich mit ihnen beschäftigt. Hanna Huge war vor Ort und berichtet über den 2026er Jahrgang. Flankierend dazu gibt es spannende Daten und Kennzahlen zum europäischen und auch zum französischen Streaming-Markt, letztere mit Blick auf die Rolle der globalen Streamer darin.
Andrea Zuska und Hanna Huge diskutieren die Trends, die die Industrie in Lille beschäftigt haben. Welche wirtschaftliche Bedeutung haben europäische Abonnenten und Produktionen für globale Streamer? Welche Rolle spielen dabei lokale Genre-Strategien? Und insbesondere: Wie wirkt sich, am Beispiel Frankreich betrachtet, eine ausgereift formulierte und gelebte Investitionsverpflichtung für globale Streamer auf den Produktionsmarkt aus?
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Timestamps
00:00:30 Séries Mania: Hintergrund, Bedeutung, Trivia00:04:50 Séries Trends: Co-Pro, Micro, HBO 00:10:00 Lokal vs. global: Original-Performance im Streamer-Vergleich 00:18:30 EU Streaming KPI: Subs, ARPU, Kosten, Nutzen, Genre-Effizienz 00:28:00 Engagement und Verhandlungsmacht: Netflixs EU-Charm-Offensive 00:34:20 Vorbild Franreich: KPI der Streamer-Investitionsverpflichtung 00:43:00 Französische Serien im Wandel: Qualité, Diversité, Sérialité
Weiterführende Links
Key figures for audiovisual and cinematic production - Fiscal year 2024