Im Rahmen der aktuellen Zahlen-Kommunikation haben der neue Disney-CEO Josh D’Amaro und CFO Hugh Johnston einen ersten Ausblick auf die zukünftigen Strategie-Schwerpunkte des Walt Disney Konzerns gegeben. Und die werfen durchaus einige Fragen auf, die Hanna Huge und Andrea Zuska in der neuesten Folge des Industry-Podcasts beschäftigen.

So soll die physische Welt der Disney Experiences ihr digitales Zentrum bei Disney+ finden, eine "Super-App" soll die "One Disney" Strategie verkörpern. Wie passt das zu den Zahlen, die Disney für diese beiden Geschäftsfelder kommuniziert? Wie ist die Streaming-Performance von Disney+ im US-Markt im Wettbewerbsvergleich zu bewerten? Welche Synergien zum Experiences-Bereich sind wo möglich? Und: Wie ist Disneys Content-Pipeline 2026 zu bewerten?

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Timestamps

00:00:40 Zahlen- & Strategie-Update: Was bewegt die neue Disney Führung?

00:04:25 Nielsen KPI: Roku at the gates, lineare Stärke, Disney+ Schwäche

00:24:00 Streaming x Experiences: Disneys Super-App im Reality-Check

00:37:20 Strategie-Spagate, Kino-Milliarden, Serien-Vorschau, lokale Originals

00:46:20 Tech, AI, Verticals

Weiterführende Links

Nielsen: The Gauge

The Hollywood Reporter: Streaming-Charts

Variety: Most watched Shows 2025/26

Disney: Brief an die Aktionäre

Micechat: Disney’s Still #1 in Theme Park Attendance—But Universal and Others Coming for the Throne

Industry Live vor Ort

Am 26. Juni sind Andrea Zuska und Hanna Huge auf der Creators Conference der Produktionsallianz im Amerikahaus in München zu Gast. Ab 17:20 Uhr werden die beiden auf Stage II die nächste Folge des Podcasts Industry live vor Publikum aufnehmen. Unter der Überschrift "Micro Drama: Form und Fehlurteil" geht es dann nochmal um eines der Hype-Themen dieser Tage, das die beiden mit Blick auf die verfügbaren Zahlen einer genaueren Analyse unterziehen, um mehr Klarheit zwischen Wunschdenken und Wirklichkeit zu schaffen. Mehr Infos zur Veranstaltung und Tickets gibt's hier