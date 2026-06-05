Die AGF-Daten zu Top-Titeln im Streaming zeigen zwei Dinge eindrucksvoll: Es läuft richtig gut für Prime Video - und das besonders dann, wenn Young & New Adult-Titel am Start sind. Andra Zuska und Hanna Huge analysieren in der aktuellen "Industry"-Folge die View-Performance von Prime seit dem Beitritt zur AGF-Messung und ordnen sie in den größeren Kontext der immer erfolgreicher werdenden Young & New- Adult-Strategie des Streamers ein.

Es geht unter anderem um diese Frage: Welche Faktoren und welche Marktteilnehmer prägen den Young & New Adult Markt? Wie hat sich das Genrespektrum im Streaming-Bereich entwickelt? Welche Zielgruppen werden erreicht? Was macht Prime Video richtig? Und insbesondere: Warum sehen wir trotz des YA/NA Booms im deutschen Verlags- und Buchmarkt so wenige Video-Umsetzungen von lokalen Streamern?

Timestamps

00:00:30 AGF Streaming Hits: Sieben Monate in Folge Top-Werte für Prime

00:06:30 AGF Streaming Hits: Junge vs. alte IP, Fiction-Vielfalt vs. Reality

00:12:30 YA/NA: Hitlieferant, Verjüngungskur, Werber-Magnet

00:18:00 YA/NA: Vielfalt, Fandoms, Publishing-Modelle

00:28:00 YA/NA: Revivals, Produktionskosten, Buchhandelsrelevanz

00:31:30 YA/NA: Romance-Fokus, Top-IPs, Kataloganteile, Zielgruppen-Haltung

00:37:30 Community, Kommunikation, Pipeline: Primes YA/NA “Obsession”

00:43:20 Mehr Leichtigkeit bitte: Ungenutzte YA/NA Chancen für lokale Anbieter

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