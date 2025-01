UK-Update vom 20. November

Starker Dschungel-Start, "Big Brother" geht weiter

ITV kann sich über einen guten Start seines diesjährigen Dschungelcamps freuen, außerdem schickt der Sender "Big Brother" in eine Fortsetzung. Bei Sky ist "The Day Of The Jackal" ein großer Erfolg und die Anzahl an SVoD-Haushalten steigt nur noch leicht. mehr