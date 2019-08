"Ich hoffe sehr, dass das neue Konzept Bestand haben wird"

© WDR/Peter Rigaud

Vor der Sommerpause experimentierte Sandra Maischberger in ihrer ARD-Talkshow - mit mehreren Themenblöcken anstelle einer großen Runde. Geht es nach ihr, dann soll es so weitergehen. DWDL.de sprach mit der Journalistin über den Wandel ihres Talks.



Frau Maischberger, vor der Sommerpause haben Sie in Ihrer Sendung ein verändertes Konzept mit mehreren Themen pro Ausgabe probiert, jetzt steht erneut "Maischberger. Die Woche" an. Haben Sie keine Lust mehr auf die klassische Talkshow?

Wir sind schon sehr lange Zeit mit dem bisherigen Konzept auf Sendung – und wir waren damit stets erfolgreich. Allerdings kann man nicht übersehen, dass wir in der ARD drei Sendungen haben, die das Ziel verfolgen, das eine Thema zu besetzen, das in der jeweiligen Woche am meisten politisch interessiert. Das führt manchmal dazu, dass wir ähnliche oder gar gleiche Themen mit ähnlichen Gästen besprechen. Gleichzeitig entwischen uns viele Themen, weil sie sich nicht eignen für eine Sendung, die 75 Minuten lang ist. Diese Beweggründe haben uns dazu gebracht, uns noch einmal zu bewegen.

Welche Schlussfolgerungen haben Sie daraus gezogen?

Der Ausgangspunkt der Überlegungen war die Frage, wie wir es schaffen können, auch über Themen zu sprechen, die sonst nicht die ganze Sendung tragen würden. Dadurch ist die Idee entstanden, die Sendung aufzuteilen in ein Solo-Gespräch, ein zweites Gespräch, das sich als Duell oder Duett lösen lässt – vielleicht mit Beteiligung des Publikums – sowie eine Runde von Kommentatoren. Dezidierte, meinungsstarke Journalisten, Publizisten, aber auch Kabarettisten und Wissenschaftlern diskutieren drei oder vier Themen der Woche. Im besten Fall hilft diese Mischung den Zuschauern bei der eigenen Meinungsfindung.

Bislang war explizit von einer Sommer-Staffel die Rede. Wie ist dieser Begriff überhaupt definiert?

Die Sommer-Staffel umfasst zunächst sechs Folgen, zwei vor der Sommerpause und vier danach. Diese Zeit haben wir uns mit dem WDR gegeben, um zu sehen, ob das, was wir uns in der Theorie ausgedacht haben, auch im Praktischen funktioniert. Es ist ein Test. Die ersten Ergebnisse haben uns sehr positiv überrascht. Wir haben neue Zuschauer gefunden, sehr gute Kritiken bekommen und sind jetzt in den sozialen Medien deutlich präsenter. Außerdem waren sämtliche Gäste sehr angetan und empfanden die Möglichkeit der Einzelgespräche als gute Alternative zu den herkömmlichen Runden.

"Ich lasse mich nicht von denen kirre machen, die sagen, dass man gerade in diesen aufgeheizten Zeiten keine Kontroversen in Talkshows führen sollte."

Sandra Maischberger

Eigentlich erstaunlich, dass es so viele Talkshows gibt, aber kaum Eins-zu-Eins-Gespräche.

Wir sind hierzulande mit Personen, die den Zuschauer für 75 Minuten interessieren, nicht so reich gesegnet. Wenn Sie mehr als eine Stunde lang auf nur einen Gast setzen, dann ergibt sich ein grundsätzliches Problem: Wer sich für diesen Gast nicht interessiert, der schaltet gar nicht erst ein.

Vermissten Sie in den letzten Jahren dennoch das Einzelgespräch, so wie Sie es in der Vergangenheit etwa bei n-tv häufig führen konnten?

Ich habe in meiner Karriere schon immer beides gemacht – und auch in der ARD haben wir desöfteren auf Einzelgespräche gesetzt, beispielsweise mit Martin Schulz oder Sebastian Kurz. Beides gegeneinander aufzuwiegen, ist ganz schwierig. Der Vorteil einer großen Runde liegt darin, relativ schnell eine Meinungskonfrontation hinzukriegen. Das finde ich in der heutigen Zeit wichtig, weil sich viele Menschen in Foren bewegen, in denen ihnen niemand widerspricht. Ich lasse mich auch nicht von denen kirre machen, die sagen, dass man gerade in diesen aufgeheizten Zeiten keine Kontroversen in Talkshows führen sollte, denn diese Form der direkten Konfrontation ist immens wichtig. Allerdings machen das Anne, Frank und Maybrit in ihren Sendung eben auch. Daher sehen wir jetzt eine Chance, das Einzelgespräch nach vorne zu bringen.

Haben Sie persönlich jemals eine Sendung moderiert, in der am Ende ein Gast einer anderen Meinung war als zu Beginn?

Ich kenne diese Erwartungshaltung, finde sie aber ein Stück weit naiv, wenn ich mir das erlauben kann. Wir laden Menschen ein, die hoffentlich ein gefestigtes Werte- und Weltbild haben. Die in einer solchen Sendung davon abzubringen, halte ich für übertrieben. Es geht mir auch gar nicht darum, einen CDU-Politiker zum AfD-Politiker zu machen oder einen SPD-Politiker zu einem Anhänger der Grünen. Wir wollen den Zuschauern zeigen, wie breit das Meinungsspektrum ist. Dass jemand am Ende einen ganz anderen Standpunkt einnimmt, fände ich eher unglaubwürdig.

Wie verhält es sich bei Ihnen persönlich?

Ich habe meine Meinung durchaus schon geändert. Das passiert allerdings nicht am Ende der Sendung, sondern bereits während der Vorbereitung. Wenn mich die Menschen sehen, denken sie oft, ich gehe abends für eine Stunde ins Studio und das war's. Für mich ist aber die Vorbereitung der wichtige Teil. Oft habe ich mir anfangs eine oberflächliche Meinung gebildet. Wenn ich dann aber anfange, mich mit den unterschiedlichen Sichtweisen und den Fakten, aber auch den Menschen, die es betrifft, auseinanderzusetzen, dann ziehe ich mitunter andere Schlüsse.

