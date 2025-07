© DWDL.de

Über ihre laufenden Dreharbeiten zum vielversprechend aussehenden „Kommissar Rex“-Reboot sprachen in Hamburg Doris Golpashin und Maximilian Brückner, zur neuen ProSieben-Daily „Die Cooking Academy“ berichteten Simone Hanselmann und Lara Kimpel von den zeitraubenden Dreharbeiten („Ich lebe nur noch für ProSieben“, Kimpel). Wer sich fragt, was man sich darunter überhaupt vorstellen darf: „Maxton Hall meets Sex Education“, so der flotte Vergleich von ProSieben-Chef Hannes Hiller. Ebenfalls auf der Bühne: Die Schweizer Starköchin Elif Oskan zu „The Taste“ und Lorenz Büffel samt Frau Emily zu ihrer neuen Kabel Eins-Dokusoap.

Bilder: Joyn-Screening & Sommergrillen 2025/26

Ihre neue Serie „Frier & 50 - Am Ende meiner Tage“ ist das Highlight der kommenden Saison. Das war nach einem hinreißenden Trailer unstrittig wie auch die abendlichen Gespräche beim Sommergrillen untermauerten. Irgendwo zwischen Realität und Fiktion wandelt die neue Serie, in der Annette Frier Annette Frier spielt, auf den Spuren von „Pastewka“ - aber ergänzt eine viel zu selten erzählte Realität von Frauen zwischen Sexsymbol und Großmutter, die nicht MILF genug für RTLzwei sind. Erfrischend vielversprechend waren die ersten Eindrücke der Produktion des Labels Good Humor der Banijay-Tochter Brainpool.

Auch der am Donnerstag von Vox wie Sat.1 angepriesene Steffen Henssler war am Donnerstag in Hamburg dabei - allerdings nicht am Nachmittag beim Screening selbst, dafür abends beim traditionellen Sommergrillen von ProSiebenSat.1. Da kamen ohnehin noch eine Vielzahl weiterer Sendergesichter dazu - wie die gerade aus USA eingeflogene Linda Zervakis, Journalist Paul Ronzheimer, mehrere Team-Mitglieder des „Frühstücksfernsehens“ und andere. Neben On-Air-Prominenz reiste auch die Konzernführung zum „Abend für gute Gespräche“, wie ihn die ehemalige SevenOne Entertainment-Sprecherin Diana Schardt einmal getauft hat.

Er hinterlässt am Tag danach glücklicherweise keine Kopfschmerzen, viel mehr die Erkenntnis: Für sich selbst zu trommeln, ist gerade in schwierigen Zeiten vielleicht nicht die schlechteste Idee. Und Innovation ist in diesem Wettbewerbsumfeld ein kostspieliges Gut, das man bei ProSiebenSat.1 wie auch anderswo nur sehr selektiv riskiert. Stattdessen geht es eher um das Besondere im Vertrauten - eine weit verbreitete Marschroute in diesen Zeiten.