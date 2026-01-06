1.716 Mal lief im vergangenen Jahr in Sat.1 "Auf Streife", "Auf Streife - Die Spezialisten", "Auf Streife - Berlin" oder "Auf Streife - Die neuen Einsätze", umgerechnet also fast fünf Mal pro Tag. Das ist auf den ersten Blick eine gewaltige Zahl - sie zeigt auf den zweiten Blick allerdings auch, dass das-Format erheblich seltener im Einsatz war als noch ein Jahr zuvor. 2024 waren es in Summe nämlich noch fast 1.000 Ausstrahlungen mehr, wie unsere alljährliche Heavy-Rotation-Auswertung ergeben hat.

Beschwerden über zu wenig Blaulicht im Programm dürften den Sender aber wohl trotzdem keine erreicht haben - schließlich zog die Zahl der Ausstrahlungen von "Lebensretter hautnah" zugleich deutlich auf 682 an, dazu kam noch 246 Mal Notruf. Und wer in Sat.1 nicht fündig wurde, konnte ja auf den "Blaulicht Report" von RTL ausweichen, der dort über 800 Mal im Programm war, ein Plus von fast 200 im Vergleich zum Jahr zuvor.

Angeführt wird das Ranking der Formate mit den meisten Ausstrahlungen bei den acht großen Sendern aber von "Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin". Die True-Crime-Reihe füllt große Teil des Vox-Nachtprogramms im Alleingang und bringt es so auf stattliche 2.100 Ausstrahlungen innerhalb eines Jahres - das ist im Vergleich zum Vorjahr sogar ein Plus von über 100 Ausstrahlungen.

"CSI" in Dauerschleife, kein "Big Bang" mehr in der Primetime

Trotzdem bedient sich RTL Deutschland an einem Franchise noch exzessiver: "CSI". "CSI: Den Tätern auf der Spur" bzw. "CSI: Vegas" - die Serie wurde im Lauf der Ausstrahlung umbenannt - bringt es allein bei RTL und Vox auf 2.034 Ausstrahlungen innerhalb eines Jahres, dazu kommen aber noch 1.678 Einsätze für "CSI: Miami" und weitere 740 für "CSI: New York". Bezieht man jetzt obendrein auch noch die Ableger Nitro und RTLup und Vox Up mit ein, dann ergeben sich in Summe sagenhafte 5.413 Ausstrahlungen von Episoden aus dem "CSI"-Franchise auf RTL-Sendern. Im Vergleich zum letzten Jahr hat man hier locker nochmal 260 Ausstrahlungen obendrauf gepackt. Selbst ohne Werbeunterbrechungen hat man dadurch allein rund 160 Tage Programm gefüllt.

Verglichen damit wirkt ProSieben, lange Zeit der Heavy-Rotation-König dank des Abspielens von US-Sitcoms in Dauerschleife, fast schon zurückhaltend. "The Big Bang Theory" brachte es zwar trotzdem noch auf 1.492 Ausstrahlungen innerhalb eines Jahres, das waren aber wieder 150 weniger als noch im letzten Jahr - und erstmals seit wir unsere Heavy-Rotation-Auswertung erstellen lief davon keine einzige mehr zwischen 20:15 Uhr und 0 Uhr. Dafür wurde im Gegenzug allerdings der Ableger "Young Sheldon" gleich 592 Mal ausgestrahlt, mehr als vier Mal so oft wie 2024. Und "Georgie & Mandy" kam ja auch ein weiteres Spin-Off bei ProSieben in die Primetime.

Fast so häufig wie "The Big Bang Theory" lief ein anderer Sitcom-Klassiker: "Two and a half Men" brachte es auf 1.458 Ausstrahlungen, größtenteils bei ProSieben, teils aber auch bei ProSieben Maxx. Das war in etwa eine Verdoppelung im Vergleich zu 2024. Auch "Die Simpsons" spielten mit 1.410 Ausstrahlungen ebenfalls noch in dieser Liga, auch dort war die Dosis sogar wieder höher als im Jahr zuvor. Bei RTLzwei heißt der Lückenfüller "Der Trödeltrupp", der mit 1.640 Mal nur geringfügig seltener zum Einsatz kam als im Jahr zuvor, zudem bringt es auch "Hartz und Herzlich" inklusive aller seiner Ableger auf über 1.000 Ausstrahlungen - und das auch im Tagesprogramm auf vielfach auf recht prominenten Plätzen.

Ausstrahlungen auf den 8 großen Vollprogrammen* davon Primetime (20:15 bis 0 Uhr) Veränderung zum Vorjahr Medical Detectives 2.100 0 +101 CSI: Vegas (alt & neu) 2.034 0 +268 Auf Streife (inkl. Spezialisten, Berlin, neue Einsätze) 1.716 0 -982 CSI: Miami 1.678 0 +194 Der Trödeltrupp 1.640 13 -108 The Big Bang Theory 1.492 0 -150 Two and a half Men 1.458 0 +723 Die Simpsons 1.410 28 +352 Hartz und Herzlich 1.045 35 +150 Castle 1.040 0 -22 Der Blaulicht-Report 802 0 +198 CSI: New York 740 0 -232 Galileo 733 0 +1 Navy CIS 713 119 +93 Ulrich Wetzel - Das Strafgericht 601 0 +7

Quelle: DWDL.de-Recherche auf Basis von AGF-Daten; *gewertet wurden nur die Sender Das Erste, ZDF, RTL, Sat.1, ProSieben, Vox, RTLzwei und Kabel Eins

Eine Besonderheit ist noch "Navy CIS", das zwar mit 713 Ausstrahlungen nicht ganz oben mitspielte - allein 119 Mal lief die Serie bei Kabel Eins und Sat.1 aber in der Primetime. Und das ist dann doch wieder rekordverdächtig. Nimmt man auch die anderen "Navy CIS"-Serien hinzu, dann steigt die Zahl der Primetime-Einsätze auf 213. Und zählt man auch die kleineren ProSiebenSat.1-Sender hinzu, dann sind es über den gesamten Tag hinweg 1.600 Ausstrahlungen von "Navy CIS"-Serien innerhalb eines Jahres. Verglichen mit dem "CSI"-Franchise ist das freilich ein Klacks.

Kindersender und Comedy Central sind die Heavy-Rotation-Könige

Beim Blick auf den gesamten Free-TV-Markt über die acht Vollprogramme hinaus gilt: Je kürzer die Formate sind, die ein Sender hauptsächlich zeigt, desto mehr Ausstrahlungen sind möglich. Das führt dazu, dass Comedy Central mit seinen kurzen Sitcoms auf enorme Zahlen kommt - und die Kindersender mit nur wenige Minuten dauernden Folgen auf teils noch deutlich höhere.

Beim Disney Channel lief im letzten Jahr so über 6.000 Mal "Bluey", beim Konkurrenten Toggo war die "Paw Patrol" 3.247 Mal im Einsatz, "Grizzy & Die Lemminge" über 2.500 Mal. Bei Comedy Central lief "South Park" 3.853 Mal, 2.798 Mal war "American Dad" zu sehen und auch "Bob's Burgers"-Episoden flimmerten noch über 2.100 Mal über den Bildschirm.

Ausstrahlungen im Free-TV* Bluey 6.032 South Park 3.853 Paw Patrol 3.247 Sturm der Liebe 2.931 American Dad 2.798 CSI: Vegas (alt & neu) 2.544 Grizzy & Die Lemminge 2.524 In aller Freundschaft 2.420 Medical Detectives 2.377 Der Blaulicht-Report 2.373 Alvinnn!!! und die Chipmunks 2.347 Bob's Burgers 2.134 Rote Rosen 2.110 Voll zu spät! 2.040 CSI: Miami 2.012 Malcolm Mittendrin 1.937 Auf Streife (inkl. Spezialisten, Berlin, neue Einsätze) 1.930 Das Strafgericht 1.927 Futurama 1.884 Storage Wars (inkl. Ableger) 1.869

Quelle: DWDL.de-Recherche auf Basis von AGF-Daten; gewertet wurden nur Sender, die ihre Quoten ausweisen - kein Anspruch auf Vollständigkeit

RTLup nudelt unterdessen die Gerichtsshows rauf und runter und bringt es so auf über 1.900 Mal "Das Strafgericht", über 1.600 Mal "Das Jugendgericht" und fast 1.300 Mal "Das Familiengericht". "Richter Alexander Hold" muss sich dahinter aber kaum verstecken, er war über 1.400 Mal bei Sat.1 Gold zu sehen, "Richterin Barbara Salesch" lief 1.073 Mal bei Sat.1 Gold - und die Neuauflage "Barbara Salesch - Das Strafgericht" 574 Mal bei RTL.

Und der Tatort?

Und dann wäre ja da noch die Tatsache, dass manches ARD-Programm in fast jedem Dritten zu sehen ist - so wie die Telenovela "Sturm der Liebe", die es so auf 2.934 Ausstrahlungen innerhalb eines einzigen Jahres bringt, "Rote Rosen" lief zumindest noch 2.110 Mal.

Ebenfalls gerne genommen wird bei den Dritten eine "Tatort"-Ausstrahlung. Der lief dadurch im vergangenen Jahr 677 Mal im Fernsehen, das waren 22 Ausstrahlungen mehr als noch im Jahr 2024. Allein im Ersten erklang gleich 104 Mal der berühmte "Tatort"-Vorspann, das waren sogar wieder ein paar weniger als noch 2024. Dafür griffen NDR und WDR noch häufiger ins "Tatort"-Archiv, um das Programm zu füllen. 137 Mal lief ein "Tatort" im WDR Fernsehen, 111 Mal im NDR Fernsehen.