Warner Bros. Discovery hat in der Nacht zum 7. Mai die finanziellen Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 berichtet. Die Zahlen zum Launch von HBO Max in Deutschland und weiteren wichtigen europäischen Märkten wurden mit Spannung erwartet - doch angesichts der wenig konkreten Informationen blieben trotzdem allzu viele Fragen offen. Auf diese versuchen Andrea Zuska und Hanna Huge anhand von Vorjahresvergleichen und Daten von Ampere Analysis Antworten zu finden.

Im zweiten Teil der Folge - und damit Teil 4 ihrer Befassung mit dem Kampf um WBD - beleuchten die beiden, welche nächsten Schritte und möglichen Hindernisse der designierte Käufer Paramount auf dem Weg zur Verschmelzung vor sich hat und welche Rolle dabei welche Stakeholder spielen werden. Dabei geht es vor allem um diese Fragen: Wird die FCC die Regelungen zu internationalen Medienbeteiligungen zu Gunsten von Paramount aufweichen? Welche Interessen und welches Gewicht werden diese Investoren haben? Hat die Prüfung des Deals auf der Ebene der US-Bundesstaaten Aussicht auf Erfolg - und wie wird sich die EU positionieren?

Externe Inhalte aktiv. Datenschutzerklärung. Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von aCast, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Ich möchte externe Inhalte anzeigen

Timestamps

00:00:45 HBO Max Zahlen: Wie erfolgreich sind die neuen Launches?

00:06:00 Deep Dive UK: Mit altem Lizenznehmer zur neuen Nr. 4 im Markt

00:15:00 Break-ups, Crazy CEO Money, M&A Sackgassen

00:20:00 Neue Investoren, alte Gesetze und ein Wiedersehen mit der FCC

00:30:00 Politischer Einfluß und Widerstand, wettbewerbsrechtliche Bewertung

00:40:00 Next steps & Timing der Übernahme

Weiterführende Links

Earnings Release von Warner Bros. Discovery

Variety: Paramount-Warner Bros. Discovery Will Be 38.5% Owned by Middle Eastern Funds Following Close: Filing

Deadline: FCC Commissioner Calls For “Rigorous” Review Of Foreign Ownership Investment In Paramount’s Proposed Acquisition Of Warner Bros. Discovery

The American Prospect: Why Is Warner Bros. for Sale at All?



Lobby Control: Springer-Konzern: Nutzte Hauptaktionär KKR den Medienkonzern für politische Einflussnahme?