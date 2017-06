Vor den Screenforce Days: Gemeinsam sind wir stark?

© Screenforce

Die TV-Vermarkter üben den Schulterschluss. Im Vorfeld der Screenforce Days haben wir uns bei den Vermarktern umgehört: Warum gerade jetzt ein zentrales Screening-Event? Wie läuft das Geschäft? Und wie wichtig ist Online-Bewegtbild eigentlich im Vergleich zu TV?



Am Mittwoch und Donnerstag finden in Köln die "Screenforce Days" statt - und damit erstmals seit den Jahren der Telemesse wieder ein zentrales Screening-Event der deutschen Fernseh-Vermarkter. In den letzten Jahren hatte es nur noch Einzel-Events oder Agentur-Touren gegeben. Warum sehen sie jetzt den richtigen Zeitpunkt für ein gemeinsames Event gekommen - und was erwarten sie sich eigentlich davon? Wir haben diese Frage allen Beteiligten gestellt - und auch die nach den Gründen gefragt, die nicht dabei sind.

Außerdem geht es in unserer kleinen Vermarkter-Umfrage um die aktuelle Geschäftsentwicklung und die Bedeutung von Online-Bewegtbildwerbung im Vergleich zum klassischen Fernsehen - sowie die Frage, ob AS&S und das ZDF-Werbefernsehen hier eigentlich einen signifikanten Nachteil für sich sehen, weil den Öffentlich-Rechtlichen Online-Werbung bekanntlich untersagt ist. Schon so viel vorweg: In Mainz und Frankfurt vertritt man hier nicht den gleichen Standpunkt...

Im Folgenden dokumentieren wir die Antworten auf unsere Fragen:

Nach vielen Jahren gibt es mit den Screenforce Days wieder ein zentrales Screening-Event der Vermarkter - was erwarten Sie sich eigentlich davon?



© IP Deutschland © IP Deutschland "Wir demonstrieren bei den Screenforce Days die Größe, die die deutsche Bewegtbildbranche hat. Wir haben uns lange gegen den nationalen Wettbewerb aufgestellt, inzwischen ist es viel wichtiger uns als eine Gattung – für uns Total Video – gegen Konkurrenten wie Google und Facebook zu positionieren. Da ist ein zentrales Event mit Informationen und ja, am Ende auch einer Party, genau der richtige Weg."

Martin Michel und Thomas Deissenberger, Sky Media: "Die Screenforce Days sind der Branchenevent schlechthin. Das Medium TV lebt von Inhalten und Emotionen, die machen wir durch die Screenings erlebbar. Kein Umfeld im Werbemarkt ist stärker, als der Content den wir anbieten."

Patrick Fischer, Sport1 Media: "Die zahlreichen Anmeldungen der Geschäftspartner aus dem Agenturbereich und von Werbekunden zeigen bereits jetzt, dass die Screenforce Days in der neuen Form auf großes Interesse stoßen. Für SPORT1 MEDIA ist das eine hervorragende Möglichkeit, sich dem breiten Fachpublikum zu präsentieren und den Mehrwert von SPORT1 als führende 360°-Sportplattform im deutschsprachigen Raum herauszustellen."



© El Cartel Media © El Cartel Media "Wir hatten einige Jahre viel Spaß und Erfolg mit unserem eigenen Vermarkter-Event ‚El Cartel Media Night‘. Jetzt aber sind die ‚Screenforce Days‘ der absolut richtige Weg. TV hat einiges zu bieten, was die Branche gemeinsam kommunizieren kann und muss. In der öffentlichen Wahrnehmung hatten die neuen Streaming-Anbieter zuletzt mehr Aufmerksamkeit, als Ihnen zukommt. Die Screenforce Days werden helfen, die wahren Kräfteverhältnisse im Bewegtbildmarkt deutlich zu machen. Und wir zeigen, dass von Free-TV auch kreativ sehr viele Impulse ausgehen. Das hohe Interesse der Agenturen und Kunden an dem Event bestärkt uns dabei."

Thomas Wagner, SevenOne Media: "Mit der Erweiterung auf zwei Tage als zentrale Veranstaltung der Gattungsinitiative geben wir TV nicht zuletzt den Stellenwert, das es in der Medienlandschaft inne hat. Und mit den Screenings wollen wir Alle das tun, was TV ausmacht: wir wollen die Vertreter der Werbewirtschaft unterhalten, emotionalisieren und informieren – aber auch zeigen, wie sich unser Medium inhaltlich wie werblich permanent weiterentwickelt. TV stehen die besten Jahre noch bevor, davon bin ich fest überzeugt."

Uwe Esser, AS&S: "Mit dem zweitägigen Event zeigt TV, was die Gattung drauf hat. Der Dreiklang Programm - Vermarktung - Macher zieht sich durch die gesamte Bandbreite der Anbieter, und TV findet hier so statt wie es im Alltag der Menschen und Werbungtreibenden auch genutzt und wahrgenommen wird: linear, zeitversetzt, stationär, mobil. TV allüberall sozusagen. Daher erhoffe ich mir natürlich eine starke Wahrnehmung in der Branche und auf nachhaltige Gespräche mit den Besuchern und Kunden."



© Disney © Disney "Agenturen haben immer wieder den Wunsch nach einer zentralen Veranstaltung geäußert, um den vielen zeitaufwändigen Einzelveranstaltungen entgegenzuwirken. Es bestand zudem der Wunsch, den Fokus von den eher researchorientierten Inhalten auf die TV-Programme zu erweitern. Wir haben also auf den Markt reagiert und freuen uns jetzt auf ein bildgewaltiges Event mit tollen Inhalten und Keynote Speakern. Die Screenforce Days werden eindrucksvoll belegen, welche Kraft und wie viele Emotionen in dem Medium TV stecken. Zahlen, Fakten, Vorträge und viele bewegte Bilder werden zeigen, wie faszinierend und vielfältig die Welt des Fernsehens ist. Disneymedia+ freut sich auf diese große Bühne und wird sie nutzen. Wir werden unseren Kunden die schönsten Programm-Highlights des Disney Channels vorstellen und damit einmal mehr unterstreichen, welche magische Anziehungskraft unsere Serien und Filme ausüben – auf Familien, Kinder und Erwachsene."

Matthias Nieswandt, Servus TV: "Wir freuen uns sehr, dass mit den Screenforce Days der Schwerpunkt des Branchenevents wieder verstärkt auf die Inhalte und das Programm der Sender gelegt wird. Guter, qualitativ hochwertiger Content und exklusive TV-Umfelder sind wichtige Katalysatoren hinsichtlich der Werbewirkung. Ein Punkt, auf den auch gerade auf die Qualitätspositionierung von ServusTV einzahlt – Content is King. Quality Content is King Kong. Durch die Screenforce Days werden die TV-Sender wieder die notwendige Plattform erhalten, um die im Hinblick auf den intermedialen Wettbewerb einzigartigen Assets der Gattung TV zu präsentieren: Bewegte Bilder, die faszinieren, Emotionen wecken und die Zuschauer auf hohem Niveau informieren und unterhalten."

Nicht mit eigenem Screening dabei sind Visoon und das ZDF Werbefernsehen. Warum eigentlich?



© thads.media © thads.media "Wir freuen uns sehr auf die Screenforce Days plus Campus und stehen als Gesellschafter natürlich absolut dahinter. Es werden sicherlich zwei begeisternde Tage mit interessanten Key Notes, vielen Innovationen und tollem Entertainment. Visoon Video Impact vertritt sieben Sender mit teilweise sehr starken crossmedialen Markenwelten und sehr breiten Zielgruppenausrichtungen, wobei die medienübergreifende Vermarktung im Fokus steht. Daher wollten wir die Premierenveranstaltung erst auf uns wirken lassen, um dann zu beurteilen, ob wir als audiovisueller Gesamtvermarkter für das nächste Jahr einen interessanten Screening-Ansatz entwickeln können, der dies alles abdeckt."

Hans-Joachim Strauch, ZDF-Werbefernsehen: "Das ZDF Werbefernsehen hat sich aufgrund einer Kosten-Nutzen-Abwägung gegen eine Teilnahme entschieden."

