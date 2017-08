Vox eröffnet "Löwen"-Store: Die Höhle ist ein Laden

© MG RTL D / Stefan Ortmanns

Viele Produkte aus der "Höhle der Löwen" schaffen es in der Handel - das ist Grund genug für Vox, jetzt einen Laden zur Show zu eröffnen. Die Idee dazu entstand allerdings eher zufällig und bringt von Lieferzeiten bis Kühlkette einige Unwägsamkeiten mit sich.



25.08.2017

Sich einmal wie ein "Löwe" fühlen - diese Gelegenheit bietet sich in den kommenden Wochen in der Kölner Innenstadt. Dort, irgendwo zwischen Woolworth und Zalando öffnet am Samstag für mehrere Monate ein Laden, in dem all jene Produkte angeboten werden, die es in der erfolgreichen Gründershow "Die Höhle der Löwen" bei Vox zu einem Deal gebracht haben. "Pop-up-Store" nennt sich dieses Konzept, dessen Umsetzung von Vox nicht gerade von langer Hand geplant war. Ursprünglich wollte die Kommunikations-Abteilung des Senders bloß eine Pressekonferenz zur Show in einem Pop-up-Store veranstalten, um den Journalisten Produkte aus den bisherigen drei Staffeln zu präsentieren.



Doch dabei blieb es nicht. "Als wir vom Marketing das mitbekommen haben, waren wir sofort Feuer und Flamme und wollten die Idee in großem Stil umsetzen - und zwar nicht nur für die Pressekonferenz, sondern für die gesamte Staffel", sagt Serhat Mansuroglu (Foto), der als Brand Manager bei Vox tätig ist, im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de. Kein halbes Jahr verging zwischen der ersten Idee und der Eröffnung - ein sportlicher Plan, zumal es einiges zu beachten galt. "Uns ging es ähnlich wie den Gründern", räumt Mansuroglu ein. "Man hat eine vermeintlich gute Idee, muss sich aber sehr gut überlegen, wie man sie am besten umsetzt." Aus diesem Grund hat man sich mit Pop up my Brand einen Partner zur Seite geholt, der sich mit Projekten dieser Art auskennt.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Wer den Laden vom Inneren des Einkaufszentrums an der Breite Straße betritt, ist zunächst von goldenen Gitterstäben umgeben - ganz so wie in der Show, wenn die Gründer ins Studio kommen. Und auch sonst sind die Parallelen durchaus beachtlich: Die Holzvertäfelung erinnert an die Optik des Sets, ganz zu schweigen von den fünf "Löwen"-Sesseln, auf denen bis Ende des Jahres auch die Kunden Platz nehmen dürfen. "Unser Ziel ist es, ein Markenerlebnis für Fans der Show zu schaffen, das es in dieser Form noch nicht gegeben hat", sagt der Brand Manager des Senders und wirkt sichtlich zufrieden, als er die Vertreter der Presse einige Tage vor der offiziellen Eröffnung durch den Laden führt.

Damit möglichst viele Menschen den Weg hierhin finden, will Vox samstags in der Innenstadt rote Rikschas platzieren, die die Kunden im wahrsten Sinne des Wortes bis vor die Shop-Tür fahren. Um auf den Store aufmerksam zu machen, kommen zudem die sogenannten "Sign Spinner" zum Einsatz, die schon von Weitem signalisieren sollen, wo es zu den "Löwen" geht. Auch sie hatten in einer früheren Staffel der Show schon einmal um die Gunst der Investoren gebuhlt. Im Laden angekommen, wecken Produkte wie der Popcorn-Loop, die Abflussfee und das Ankerkraut sehr schnell Erinnerungen an bereits gesendete Ausgaben der Show. Der Clou: Wenn die neue Staffel im September anläuft, schaffen es die aktuellen Deals am Tag nach der Ausstrahlung ebenfalls ins Sortiment.

Für das Vox-Team ist all das freilich komplettes Neuland. "Wir mussten uns neuen Herausforderungen stellen, mit denen man sonst im klassischen Marketing eher wenig zu tun hat", sagt Serhat Mansuroglu zu DWDL.de. "Das fängt bei der Positionierung des Sortiments an, geht über die Bestellmengen und Lieferzeiten bis hin zur Frage, wie sich zum Beispiel die Kühlkette gewährleisten lässt." Im Erfolgsfall kann sich der Brand Manager auch weitere Pop-up-Stores in anderen Städten vorstellen. Bloß wie viele Kunden bis Ende des Jahres kommen werden, lasse sich schwer einschätzen. "Wir haben uns so gut wie möglich auf alle Eventualitäten vorbereitet und die Weichen so gestellt, dass wir schnell reagieren können", sagt Mansuroglu und ist sich sicher: "In den nächsten Wochen werden wir noch viel dazulernen."

