DWDL-Rundfunkrat: Henssler, "MasterChef", Loveparade

Samstag, 20:15 Uhr, ProSieben

Eigentlich sollte es bereits vor einigen Wochen losgehen, doch ein Muskelfaserriss machte Steffen Henssler zunächst einen Strich durch die Rechnung. Am kommenden Samstag wird der TV-Koch nun allerdings tatsächlich zum ersten Mal in seiner eigenen ProSieben-Show gegen einen Kandidaten antreten - gewissermaßen als Nachfolger von Stefan Raab. In bis zu 15 Spielrunden kämpft Henssler gegen seinen Kontrahenten um mindestens 250.000 Euro. Als Music-Acts sind Gentleman, Alice Merton und Fergie mit dabei.

Produktionsfirma: Brainpool TV



Mittwoch, 20:15 Uhr, Das Erste

Die ARD beschäftigt sich in einem Spielfilm mit den Auswirkungen der Katastrophe im "Tunnel" der Duisburger Loveparade 2010 auf das Leben einer jungen Frau, die nicht weiß, wohin mit ihrer Trauer und Zerstörungswut. In dem völlig überfüllten Zugang zum Veranstaltungsgelände starben bei einer Massenpanik 21 Menschen, über 500 werden verletzt. In den Hauptrollen sind Jella Haase, Martin Brambach, Christina Große und Carlo Ljubek zu sehen.

Produktionsfirma: Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft



Montag, 20:15 Uhr, Sky 1

Schon kurz vor dem Finale der ersten Staffel gab Sky zu Jahresbeginn die Produktion einer zweiten Staffel seiner Kochshow "MasterChef" in Auftrag. Jetzt beginnt die Ausstrahlung der insgesamt 24 Folgen, in denen 40 Hobbyköche gegeneinander antreten. Die Jury um Ralf Zacherl, Sybille Schönberger und Justin Leone erhält diesmal übrigens Unterstützung: In den neuen Folgen wird auch TV-Koch Nelson Müller die Leistungen der Kandidaten bewerten. Der Gewinner erhält 100.000 Euro.

Produktionsfirma: Endemol Shine Germany



Mittwoch, 20:15 Uhr, RTL II

RTL II stellt Kinder mit Handicaps in den Mittelpunkt einer neuen Dokusoap. In dem Format wird unter anderem die Geschichte des zehnjährigen Noah erzählt, der von Geburt an blind ist und sich nicht alleine vor die Tür traut - eine neue Orientierungshilfe für Blinde könnte ihn jedoch in die Lage versetzen, sich frei zu bewegen. Entstanden sind zunächst sechs Folgen, die von 99pro media produziert werden. Die Firmat zeichnete bereits für die Vox-Doku "Asternweg" verantwortlich.

Produktionsfirma: 99pro media



Dienstag, 20:15 Uhr, Sat.1

In Sat.1 geht's romantisch zu: Der Sender erzählt die Geschichte der beiden Stewardessen Charlotte (Jasmin Gerat) und Feli (Jasmin Schwiers). An Mr. Right glauben die beiden Frauen sowieso nicht mehr. Sie genießen das ungebundene Jetset-Leben in vollen Zügen, doch während Charlotte, abgestimmt auf ihren Flugplan, eine Dienstags-Affäre mit Fluggast Klaus (Oliver Mommsen) in New York beginnt, wird Feli schwanger. Der Vater des Kindes ist unbekannt. Kurzerhand beschließen die beiden Freundinnen, das Kind gemeinsam großzuziehen. Das Drehbuch des Films basiert auf den "Saftschubsen"-Romanen von Annette Lies.

Produktionsfirma: Network Movie

