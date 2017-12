"Dinner" bis "Deadpool": Die TV-Tipps zum Jahreswechsel

© GBD.COLOGNE/photocase.de/DWDL

Ob Blockbuster, Krimi oder Show: Zum Jahreswechsel lohnt es sich durchaus, das eine oder andere Stündchen vor dem Fernseher zu verbringen. DWDL.de hat einige Kracher herausgesucht - und natürlich ist auch "Dinner for One" mit dabei...



31.12.2017 - 08:00 Uhr von Alexander Krei 31.12.2017 - 08:00 Uhr

Silvester, 31. Dezember



© NDR/Annemarie Aldag © NDR/Annemarie Aldag

15:50 Uhr, Das Erste

Der Klassiker zum Jahreswechsel: Ein Butler, eine Lady, viel Alkohol und ein Tigerfell. Dazu gehören noch die längst verstorbenen Freunde von Miss Sophie, Mr. Winterbottom, Mr. Pommeroy, Admiral von Schneider und Sir Toby. Aufgezeichnet wurde der legendäre Sketch mit dem britischen Humoristen Freddie Frinton und seiner Kollegin May Warden im Mai 1963 im legandären Studio B beim NDR in Hamburg. Weitere Ausstrahlungen erfolgen in den Dritten Programmen, die längst auch regionale Versionen in Auftrag gegeben hat.







© 3sat © 3sat

ab 6:15 Uhr, 3sat

Es ist mittlerweile gute Tradition: Bei 3sat steht an Silvester wieder die Musik im Mittelpunkt des Programms. Innerhalb von 24 Stunden strahlt der Kultursender 22 Konzerte aus der internationalen Musikszene aus - den Anfang macht Carole King, später folgen unter anderem die Dixie Chicks, Simple Minds, a-ha, Westernhagen und die Rolling Stones. Die Primetime wird von Udo Lindenberg eröffnet, ehe Metallica und Rammstein die Zeit bis Mitternacht überbrücken. Das Jahr 2018 wird von den Bee Gees eröffnet - zu sehen gibt's das Konzert "One for All" aus dem Jahr 1989.



© ZDF/Marcus Höhn © ZDF/Marcus Höhn

20:15 Uhr, ZDF

Das ZDF überträgt auch diesmal wieder Deutschlands größte Silvesterparty am Brandenburger Tor und wie schon vor einem Jahr übernehmen auch diesmal wieder Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner die Moderation. Unterstützt werden sie nicht nur von Reporter Lutz van der Horst, sondern auch von Gästen wie Alice Merton, Höhner, The Rasmus, Spider Murphy Gang, Frontm3n, Lucenzo, Oli P., Nana, Rednex, Whigfield, Stereoact und Bell, Book & Candle. Parallel dazu feiert übrigens Jörg Pilawa seine "Silvestershow" im Ersten, Oliver Geissen präsentiert eine neue "Chart Show" bei RTL.





© ZDF/Guenther Reisp © ZDF/Guenther Reisp

16:30 Uhr, ZDF

Franz Xaver Bogner hat für das ZDF eine neue Serie inszeniert. Der Sendeplatz, für den man sich auf dem Lerchenberg entschieden hat, fällt allerdings nicht sonderlich prominent aus. Die Hauptrollen übernehmen Franz Xaver Kroetz und Maria Simon, die einen eigensinnigen Richter und seine Fahrerin spielen. Er befasst sich mit zum Teil kuriosen Fällen, sie hilft - mitunter nicht ganz freiwillig - bei der Urteilsfindung. Insgesamt sind übrigens drei Folgen der neuen Serie entstanden. Die beiden weiteren laufen am 6. Januar und 4. Februar ebenfalls nachmittags.



© Warner Bros. © Warner Bros.

22:25 Uhr, kabel eins

Keine Lust auf Party? kabel eins startet mit einem echten Film-Klassiker ins neue Jahr. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von John Updike erwies sich einst als Kassenhit des Jahres. Am ersten Wochenende spielte die Komödie des australischen Regisseurs George Miller in den USA zehn Millionen Dollar ein. Der Erfolg war sicher auch dem Staraufgebot zu verdanken: In den Hauptrollen brillieren Jack Nicholson, Cher, Michelle Pfeiffer und Susan Sarandon. Die Frauen spielen Sukie, Jane und Alexandra, die im verschlafenen Eastwick von einem Märchenprinzen träumen. Doch der Fremde, der eines Tages auftaucht, ist selbstsüchtig, hemmungslos und widerlich.

