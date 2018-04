DWDL-Rundfunkrat: Sänger, Jäger und Heiratsschwindler

© DWDL

Vox startet in der kommenden Woche mit der neuen Staffel von "Sing meinen Song", zudem bringt man eine neue Serie an den Start. Der WDR zeigt außerdem eine Doku über jüdisches Leben in NRW und Chris Tall präsentiert bei RTL seine erste eigene Show.



Dienstag, 20:15 Uhr, Vox

Bis zu 20 Prozent Marktanteil hat "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" im vergangenen Jahr eingefahren, besser lief es für eine eigenproduzierte Primetime-Show von Vox bis dahin noch nie. Das würde der Sender nun gerne wiederholen. Das Rezept bleibt gleich, nur die Zutaten haben sich leicht geändert: Mark Forster wird als Host durch die neue Staffel führen, er tritt damit in die Fußstapfen von The BossHoss. Neben ihm werden 2018 auch Rea Garvey, Judith Holofernes, Leslie Clio, Johannes Strate, Marian Gold sowie Mary Roos in der Show zu sehen sein.

Samstag, 23:15 Uhr, RTL

Bei RTL hält man bekanntlich große Stücke auf Chris Tall - nun wird es ernst für den Comedian. Im Windschatten von "Deutschland sucht den Superstar" startet seine erste eigene Sendung. In "Chris! Boom! Bang - Der Retter der Kinder und Eltern" fährt Chris Tall zusammen mit anderen Promis zu Eltern und ihren Kindern. Mit Hilfe von kleinen Streichen wollen sie Jung und Alt gleichermaßen zur Weißglut bringen - und zwar "in lustigen bis peinlichen Spielchen". Bei dem Sendeplatz kann eigentlich nicht viel schiefgehen.

Montag bis Freitag, 18 Uhr, Das Erste

Ab Montag wird wieder gejagt, dann schickt Das Erste nach einer langen Wartezeit nämlich endlich die neue Staffel seiner Quizshow auf Sendung. Die Zuschauer müssen sich allerdings an neue Gesichter gewöhnen: Holger "Der Gigant" Waldenberger und Grażyna Werner ("Die Gouvernante") werden nicht mehr in den neuen Ausgaben zu sehen sein. Stattdessen stoßen Thomas Kinne ("Der Doktor") und Manuel Hobiger ("Der Quiz-Vulkan") zum Jäger-Team hinzu. Beide waren schon einmal in der Sendung zu sehen und gewannen jeweils mit ihren Teams. Ob der Aufwärtstrend im Vorabend des Ersten anhält?

Mittwoch, 20:15 Uhr, Vox

Neue US-Serien sind bei den deutschen Zuschauern zuletzt nicht wirklich oft auf fruchtbaren Boden gefallen - Vox weiß ein Lied davon zu singen. Dennoch probiert sich der Sender nun an der Dramedy "Imposters". In der Serie wickelt die Heiratsschwindlerin Maddie Jonson (Inbar Lavi) mit Hilfe ihrer zwei Komplizen Sally (Katherine LaNasa) und Max (Brian Benben) sowohl Männer als auch Frauen um die Finger. Bislang ist das Trio damit gut gefahren, doch drei der hintergangenen Ehepartner verbünden sich und wollen sich rächen. Dazu müssen sie allerdings selbst zu kleinen Trickbetrügern werden.

Montag, 22:10 Uhr, WDR

In den Nachrichten häufen sich die Meldungen über antisemitische Vorfälle, die Debatte um Kollegah und Farid Bang hört nicht auf. Nachdem der WDR bereits den Antisemitismus im HipHop beleuchtet hat, folgt nun die nächste Doku zum Thema. Autorin Lena Rumler hat Kinder und Jugendliche sowie erwachsene Menschen jüdischen Glaubens begleitet und gibt damit einen Einblick in das jüdische Leben in NRW. Wie groß ist die Angst unter den Menschen jüdischen Glaubens derzeit wirklich? Und wie sieht ihr Alltag fernab von Bedrohungen aus?

