DWDL-Rundfunkrat: Neue Sat.1-Shows und DMAX-Premiere

Sat.1 startet am Mittwoch mit einer neuen Show, in der Arm und Reich ihre Rollen tauschen. Freitags spielt Hugo Egon Balder "Wahrheit oder Pflicht?". Außerdem startet DMAX sein erstes, eigenproduziertes Vorabend-Format.



20.05.2018 - 20:00 Uhr von Timo Niemeier 20.05.2018 - 20:00 Uhr



Montag, 18:15 Uhr, DMAX

DMAX startet am Montag sein erstes, eigenproduziertes Format am Vorabend. Inhaltlich soll in "A2 - Abenteuer Autobahn" so einiges beleuchtet werden: Wie arbeitet die Feuerwehr? Die Polizei? Der Zoll? Außerdem geht es darum, was passiert, wenn Autos auf der A2 mal liegenbleiben, auch auf Baustellen wurde gedreht. Via Satellitenbild-Animationen will man immer von einem Ort zum nächsten springen. Der Sender wirbt derzeit massiv für das neue Format.

Produktion: Tresor TV



Mittwoch, 20:15 Uhr, Sat.1

Sat.1 wagt sich an die Adaption des britischen Tausch-Formats "Rich House, Poor House". In der Sendung tauschen pro Folge zwei Familien mit gegensätzlichem Einkommen für eine Woche Wohnung, Freundeskreis, Wochenbudget und Lebensgewohnheiten. Statt durchschnittlichen 200 Euro für Essen, Kleidung und Freizeit, haben sie plötzlich zirka 4.000 Euro zur Verfügung - oder umgekehrt. Sat.1 verkauft das Format als TV-Experiment, das die immer weiter auseinander klaffende Schere zwischen Arm und Reich zum Thema machen soll.

Produktion: Imago TV



Freitag, 20:15 Uhr, Sat.1

Am Freitag heißt es "Wahrheit oder Pflicht?" in Sat.1, dann präsentiert Hugo Egon Balder mit "Das große Promi-Flaschendrehen" nämlich eine große Show zum Kult-Spiel aller Jugendlichen. Mit dabei sind auch Ruth Moschner, Jeannine Michaelsen, Wigald Boning, Sasha und Stefan Mross. In der Vergangenheit hatte Hugo Egon Balder schon andere Spiele-Klassiker ins Fernsehen gebracht, so unter anderem "Promi ärgere Dich nicht", das er zwischen 2005 und 2008 insgesamt vier Mal mit Hella von Sinnen moderierte.

Produktion: Seapoint



Mittwoch, 20:15 Uhr, 3sat

Sie finden in der öffentlichen Wahrnehmung kaum statt, aber es gibt sie: Straffällige Rentner, die im Gefängnis sitzen. 3sat beschäftigt sich in einer Doku mit diesen Menschen und geht der Frage nach, wie den Senioren die Resozialisierung gelingt. Einige Senioren sitzen wegen Bagatelldelikten im Knast, andere waren schon oft straffällig und wiederum andere sind Schwerverbrecher. Christian Bock besucht die JVA Fröndenberg und spricht unter anderem mit dem Anstaltsdirektor. Der sagt: "Wir müssen uns auch mit dem Thema ‚Tod in Haft‘ auseinandersetzen. Wann kann jemand begnadigt werden. Wann muss jemand in Haft sterben?"

von Christian Bock

"Darts: World Series"

Freitag, ab 14:45 Uhr, ProSieben/ProSieben Maxx

Im vergangenen Jahr hat die "World Series of Darts" bei ProSieben nicht für gute Quoten gesorgt, die Übertragungen waren dennoch sehr unterhaltsam. Und auch in diesem Jahr nimmt der Sender die World Series erneut ins Programm. Am Freitag sind Halbfinale und Finale ab 22:45 Uhr bei ProSieben zu sehen, auf eine Ausstrahlung in der Primetime verzichtet man dieses Mal allerdings lieber. ProSieben Maxx steigt bereits um 14:45 Uhr in die Übertragungen ein und überträgt, bis der große Bruder übernimmt. Als Kommentator fungiert Elmar Paulke.

