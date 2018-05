DWDL-Rundfunkrat: Kidman, Gerst und Cumberbatch

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Sehenswerter Serien-Stoff schafft in den nächsten Tagen den Weg ins Fernsehen - und mit Benedict Cumberbatch und Nicole Kidman noch dazu gut besetzt. Außerdem begleitet das ZDF den Astronauten Alexander Gerst auf dem Weg ins All.



27.05.2018 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 27.05.2018 - 20:15 Uhr



© FOX/Keshet Broadcasting/Tender Prod

Montag, 21:00 Uhr, FOX

Diese neue Serie aus Israel wird von manchem bereits als neues "Homeland" gehandelt: Völlig überrascht erfahren fünf israelische Staatsbürger eines Morgens, dass sie unter Verdacht stehen, den iranischen Verteidigungsminister Farhead Sulimani gewaltsam entführt zu haben. Während ihre Identitäten und Fotos weltweit in den Nachrichten verbreitet werden, finden sie heraus, dass Sulimani bei einem Besuch in Moskau unter Drogen gesetzt und verschleppt wurde. Schockiert beteuern die fünf ihre Unschuld. Selbst ihre eigenen Angehörigen beginnen, ihre Aussagen anzuzweifeln.

Produktion: Keshet Media



© ZDF/Maike Simon

Sonntag, 19:30 Uhr, ZDF

Im Juni wird Alexander Gerst als erster deutsche Kommandant zur Internationalen Raumstation ISS fliegen. Für eine dreiteilige "Terra X"-Dokumentation begleitete ihn ein ZDF-Filmteam bei seinen Vorbereitungen. Der erste Film, der die Erde zum Thema hat, ist Auftakt der Trilogie mit Alexander Gerst, die Ende des Jahres mit Dokumentationen über den Mond und den Mars ihre Fortsetzung findet. "Für mich ist es sehr wichtig, dass ich meine Eindrücke während der Mission teilen kann", sagt der Astronaut über die Reihe fürs Fernsehen.

Produktion: Gruppe 5



© Sky

Dienstag, 21:15 Uhr, Sky Arts

Die TV-Talentshow rund um Fotografie geht in die nächste Runde: In der dritten Staffel kämpfen zehn internationale Teilnehmer um 100.000 Euro sowie um den Titel "Bester Fotograf Europas". In der Jury ist erneut Fotograf Oliviero Toscani dabei, neu hinzugekommen sind der britische Kurator und Präsident von Autograph ABP Association Mark Sealy sowie Elisabeth Biondi, Kuratorin und ehemaliger leitende Bildredakteurin bei "The New Yorker".

Produktion: Sky Arts Production Hub



© MG RTL D / NBCUniversal / Blossom Films

Mittwoch, 20:15 Uhr, Vox

Acht Emmys und vier Golden Globes konnte die schwarzhumorige HBO-Serie "Big Little Lies" zuletzt abräumen, nun gibt es die erste Staffel hierzulande im Free-TV zu sehen. Im Zentrum der Geschichte stehen drei Mütter, die jeweils Kinder im Kindergarten-Alter haben. Die vermeintliche Vorstadtidylle im kalifornischen Monterey wird dabei plötzlich von einem Todesfall auf der jährlichen Benefizgala der Schule überschattet. Die Oscar-Gewinnerinnen Nicole Kidman und Reese Witherspoon übernehmen in "Big Little Lies" nicht nur eine Hauptrolle, sondern sind auch als Produzentinnen verantwortlich.

Produktion: Blossom Films, David E. Kelley Productions, Pacific Standard



© Sky

Dienstag, 20:15 Uhr, Sky 1

Als "Sherlock" feierte Schauspieler Benedict Cumberbatch große Erfolge, nun steht sein neues Serien-Projekt in den Startlöchern: Basierend auf der größtenteils autobiografischen Romanreihe von Edward St Aubyn thematisiert die Serie den ebenso erschütternden wie komischen Lebensweg des Aristokraten Patrick Melrose. Versprochen wird eine Reise des ironischen Protagonisten durch sein Leben zwischen Alkohol- und Partyexzessen - vom Südfrankreich der 60er über das New York der 80er bis hin zum Großbritannien der früher 2000er Jahre.

Teilen