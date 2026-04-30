Immer mehr Sender fragen sich: Sind wir noch dort, wo Öffentlichkeit entsteht?

„On n’est pas prisonnier d’un mode de diffusion“ - man sei nicht Gefangener einer einzigen Ausspielart. So überschrieb „Les Echos“ vergangene Woche den neuen YouTube-Deal von France Télévisions, also der große öffentlich-rechtliche Senderverbund Frankreichs. Mit France 2, France 3, France 5, franceinfo und der Plattform france.tv, ist er für französische Zuschauer ungefähr das, was ARD und ZDF zusammen für Deutschland sind. Nationale Nachrichteninstanz, regionales Fernsehhaus, Kulturauftrag, Sportbühne, Mediathek und politisch regelmäßig umstrittener Public-Service-Kern. Wenn so ein Haus eine strategische Partnerschaft mit YouTube schließt, ist Hinschauen angesagt. Der Deal soll noch vor dem Sommer starten. Nationale und regionale Nachrichtensendungen, aktuelle Magazine und investigative Formate sollen künftig in großem Umfang auf YouTube verfügbar sein, teils kurz nach der linearen Ausstrahlung, teils in eigens kuratierten Kanälen. Branchenberichte sprechen von rund 20.000 Stunden Programm pro Jahr. Dazu kommen YouTube-native Formate, eigene Vermarktung über France TV Publicité und technische Unterstützung gegen KI-Manipulationen und Deepfakes.

Das erinnert an den BBC-YouTube-Deal, über den ich hier im Januar schrieb. Die BBC will für YouTube eigene Inhalte produzieren, jüngere Zielgruppen erreichen, Creator-Kompetenz aufbauen und zusätzliche Erlöse erzielen. Der Unterschied liegt in der Schwerpunktsetzung. Bei der BBC klingt die Kooperation stärker nach Formatentwicklung, Talentlabor und jüngerer Ansprache. Bei France Télévisions wirkt sie größer, nachrichtlicher, systemischer. Die BBC geht mit neuen YouTube-first-Programmen auf die Plattform. France Télévisions bringt den öffentlich-rechtlichen Nachrichtenkörper gleich in erheblichem Umfang dorthin, wo viele Menschen ohnehin schon Nachrichten, Clips, Kommentare, Erklärstücke und Gerüchte konsumieren. An beiden Strategien ist vieles klug. Öffentlich-rechtlicher Auftrag kann im Jahr 2026 nicht mehr heißen: Wir stellen Inhalte bereit und warten, dass das Publikum unsere App öffnet. Wenn YouTube für Millionen Menschen Nachrichtenfenster, Suchmaschine, Bewegtbildarchiv und Erklärmaschine zugleich ist, dann ist bloße Abwesenheit keine Haltung. Aber genau darin liegt auch der Widerspruch. France Télévisions will Desinformation bekämpfen, indem es seine Inhalte stärker auf einer Plattform verbreitet, deren Logik selbst algorithmische Verstärkung, Creator-Dynamiken, Fragmentierung und teilweise problematische Informationsumfelder umfasst. Man geht in den Sturm, um dort Ordnung zu schaffen. Das kann richtig sein. Nur sollte man sich nicht einreden, der Sturm werde dadurch zum lauen Lüftchen. Wer sich auf fremden Interfaces unverzichtbar machen will, muss sehr genau wissen, was er dort gewinnt. Und was er riskiert.

Wer baut das KI-Kino tatsächlich – und wer schreibt nur die Regeln dafür?

Eine Reuters-Reportage beschreibt indische Filmproduktion im Jahr 2026 so: Statt Klappe und Regieanweisung surrt der Coding-Floor. Bei der Bollywood-Talentagentur Collective Artists Network entstehen mit KI Szenen aus den großen Sanskrit-Epen des Hinduismus. Der Hintergrund ist ökonomisch. Indiens Kinobesucher sind seit 2019 von 1,03 Milliarden auf 832 Millionen gefallen, Streaming frisst die Mittelbudgets. Die Antwort der Studios ist radikal. Abundantia Entertainment, ein mittelgroßer, agiler Player, investiert elf Millionen US-Dollar in ein KI-Studio und erwartet binnen drei Jahren ein Drittel seines Umsatzes aus KI-generierten Inhalten. Das Bengaluru-Startup NeuralGarage zeigt, wie Filme binnen Minuten lippensynchron in andere Sprachen übertragen werden können. Ein enormer Hebel in einem Markt mit 22 offiziell anerkannten Sprachen. China industrialisiert noch schneller, vor allem in Kurzformaten. Die Branchendatenfirma DataEye-ADX zählte allein im Januar 2026 rund 14.600 KI-generierte Kurzdramen. Selbst wenn solche Zahlen mit Vorsicht zu lesen sind: Die Richtung ist eindeutig. China testet KI-Bewegtbild systematisch als Plattformware. iQiyi-CEO Gong Yu kündigte im April das KI-Toolkit Nadou Pro mit knapp 70 KI-Agenten an. Wenn das funktioniert, senkt eine der größten Streaming-Plattformen Chinas ihre Content-Kosten dramatisch und verlagert Produktionsrisiko in eine Schwarmökonomie aus KI-Creators. Und der Rest der Welt? Hollywood nutzt KI, hält sie aber teuer. Die Schauspiel-Gewerkschaft SAG-AFTRA verhandelt mit der Produzentenallianz AMPTP über die „Tilly Tax“, eine Abgabe, die KI-Performer ökonomisch so teuer machen würde wie echte Schauspieler.

Europa setzt derweil auf seinen AI Act. Ab 2. August 2026 greifen zentrale Transparenzpflichten des für KI-generierte und manipulierte Inhalte; bei Verstößen drohen Bußgelder. Flüchten europäische und amerikanische Studios nun vor Regulierung deshalb nach Fernost? Ich denke nicht. Disneys nächster Marvel-Hit entsteht wohl eher nicht in Bengaluru. Die echte Konsequenz ist eine andere. Indien und China bauen KI-Filmkapazität schneller auf, weil Kostenstrukturen und Rechtsrahmen es belohnen. Diese Kapazität exportiert sich dann über Streaming. Netflix etwa nutzt Indien längst nicht mehr nur als Absatzmarkt, sondern als lokales Produktions- und Lizenzierungs-Ökosystem, dessen Inhalte international ausgespielt werden können. Auch ein indischer KI-Film, der bei Netflix Deutschland landet, fällt unter den AI Act. Er muss gekennzeichnet werden, im Zweifel dezent im Vor- oder Abspann. Importiert wird er trotzdem. Der Wettbewerb findet also im Streaming-Regal statt, nicht am Produktionsset. Hollywood und Europa schreiben gerade die Regeln des KI-Films, werden seinen Mainstream womöglich aber nicht produzieren.

Welchen Report zur Animationsbranche fand ich diese Woche bemerkenswert?

YouTube hat am 9. April seinen neuen Culture-&-Trends-Report veröffentlicht: „Animation’s New Wave: How independent, online animators are reshaping the entertainment industry.“ Schon der Titel ist natürlich nicht frei von Eigeninteresse. Wenn YouTube einen Report über die Zukunft der Animation veröffentlicht, dann lautet die Pointe bestimmt nicht: Eigentlich ist das lineare Kinderfernsehen der Ort der Innovation. Trotzdem lohnt der Blick hinein. Denn hinter der Plattform-PR steckt eine Beobachtung, die für die Animationsbranche unangenehm plausibel ist.

Laut Google/SmithGeiger sagen 61 Prozent der befragten 14- bis 24-jährigen Online-Animationsfans in den USA, sie sähen animierte YouTube-Serien unabhängiger Animatorinnen und Animatoren genauso gern oder lieber als Serien großer Studios. 63 Prozent dieser Zielgruppe schauen solche für YouTube produzierten Animationsserien mindestens wöchentlich. Und 50 Prozent der befragten Online-Animationsfans zwischen 14 und 49 Jahren sehen animierte Serien in anderen Sprachen als der eigenen. Befragt wurden keine global repräsentativen Zuschauergruppen, sondern US-amerikanische Online-Animationsfans. Bei der Gen-Z-Zahl lag die Stichprobe bei 358 Personen, bei der Sprachfrage bei 671 Personen. Also kein Weltgesetz. Aber ein dennoch interessantes Richtungssignal.

Was daraus folgt? Animation ist für junge Zielgruppen zunehmend ein creator-getriebenes Ökosystem. Serien entstehen dort nicht in Writers’ Rooms, Development-Abteilungen und Senderkonferenzen. Sie entstehen beim Publikum. Aus wiedererkennbaren Tonalitäten, lange bevor jemand einen klassischen Serienauftrag erteilt. Das dreht die alte Reihenfolge um. Früher kam zuerst die Industrie. Entwicklung, Finanzierung, Produktion, Sender oder Streamer, Marketing, Publikum. Im YouTube-Modell kommt in der Entwicklungslogik zuerst die Community: Figur, Moment, Gag, Welt, Meme, Fanreaktion. Danach entsteht, wenn es gut läuft, die Serie. Und danach vielleicht Merchandising, Lizenzgeschäft, Game, Plattformdeal oder klassische Studio-IP. Für traditionelle Studios ist das unbequem, weil sie häufig an einem Prozess festhalten, der auf Kontrolle ausgelegt ist. YouTube-Animation entsteht dagegen in Iteration. Nicht perfekt, aber nah am Publikum. Nicht abgeschlossen, aber anschlussfähig. Wer neue Animations-IP bauen will, muss früher mit dem Publikum arbeiten. Nicht erst, wenn die Serie fertig ist.

Welche These fand ich diese Woche interessant?

Marion Ranchet, europäische Streaming-Beraterin und Autorin des Branchen-Newsletters „Streaming Made Easy“, stellte diese Woche auf LinkedIn eine These zur Amazon-Strategie auf. Prime Video solle sein Geld weniger in Originals und stärker ins Produkt stecken, gesagt mit Blick auf Amazons gemeldete 22,4 Milliarden Dollar Ausgaben für Video- und Musikinhalte im Jahr 2025. Ihre Beobachtung lautet, Prime Video ist auf Geräteoberflächen, in Apps und in digitalen Regalen enorm präsent. Aber diese Sichtbarkeit übersetzt sich offenbar nicht in gleichem Maß in die Dominanz eigener Amazon-Originals. Das ist deshalb ein interessanter Gedanke, weil er eine alte Streaming-Weisheit infrage stellt. Seit Netflix den Markt geprägt hat, tun viele so, als müsse jeder große Streaminganbieter irgendwann vor allem eines sein: Eine Hit-Fabrik mit exklusivem Premium-Content. Mehr Serien, mehr Filme, mehr Originals, mehr globale Eventtitel. Nur ist Amazon eben nicht Netflix. Amazon ist auch nicht Disney. Amazon ist nicht einmal im klassischen Sinne ein Medienunternehmen. Amazon ist Prime, Fire TV, Channels, Werbung, Retail, Zahlungsbeziehung, Daten, Logistik, Commerce, MGM, Sportrechte und Kundenschnittstelle in einem. Genau deshalb trifft Ranchets These einen wunden Punkt.

Vielleicht ist Prime Video strategisch weniger ein Streamingdienst als das mächtigste Bewegtbild-Schaufenster der Welt. Ein Ort, an dem Nutzer nicht nur Amazon-Inhalte sehen, sondern Inhalte finden, buchen, abonnieren, kaufen, weiterschauen und irgendwann vielleicht gar nicht mehr genau unterscheiden, welcher Anbieter dahintersteht. In dieser Logik ist der eigentliche Wettbewerbsvorteil nicht die nächste teure Serie, sondern die Dominanz des Interface. Trotzdem wäre mir die These in ihrer Zuspitzung zu radikal. Denn wenn Amazon sein Geld nur noch ins Produkt steckte und Originals weitgehend abschriebe, entstünde ein anderes Problem. Dann wäre Prime Video zwar ein sehr mächtiges Regal, aber kulturell womöglich ein ziemlich neutrales. Netflix hat Netflix-Serien. Disney hat Disney, Pixar, Marvel und Star Wars. HBO hat immer noch sein grundsätzliches Qualitätsversprechen. Amazon hätte ohne eigene Originals vieles, aber keine klare emotionale Signatur. Ein Original kann Prime aufladen. Es kann Zielgruppen binden. Es kann Werbeinventar schaffen. Es kann lokale Märkte öffnen. Es kann aus einem technischen Aggregator eine Marke machen, die Menschen mögen. Und ich finde, das deutsche Prime-Video-Team zeigt ziemlich gut, wie das geht.

Und was, wenn Signal Loss gar nicht nur ein Problem ist, sondern eine Chance?

Nina Anika Klotz beschreibt in ihrem Artikel „Signal Loss – Zielgruppe, wo bist du?“ ein Phänomen, das viele Marketingabteilungen längst spüren. Signal Loss meint den Verlust jener Datenpunkte, mit denen digitale Werbung über Jahre gesteuert, optimiert und gerechtfertigt wurde. Nun surfen die Menschen zunehmend verdeckt. Sie nutzen Adblocker, Trackingblocker, VPNs, lehnen Cookies ab oder bewegen sich im Incognito-Modus. Dazu kommen DSGVO, Browser-Einschränkungen bei Safari, Firefox und Chrome sowie neue Privatsphäre-Funktionen von Betriebssystemen und Plattformen. Laut Experten geht es potenziell um einen Verlust von bis zu 50 Prozent digitaler Reichweite. Immer weniger Daten sind somit für Marketing nutzbar. Und das verändert vieles. Wenn Zielgruppen schlechter identifizierbar sind, werden Kampagnen ungenauer. Wenn Kampagnen ungenauer werden, steigen Akquisekosten. Wenn Akquisekosten steigen, geraten die schönen Performance-Versprechen unter Druck. Besonders bemerkenswert finde ich den Hinweis von Olaf Peters-Kim, selbst Mitgründer und Geschäftsführer von dem Düsseldorfer AdTech-Unternehmen Welect: Unternehmen sollten hinterfragen, warum weiterhin so viel Werbebudget in die großen Plattformen fließt. Denn Google, Meta, Pinterest oder Reddit benennen Signal Loss in ihren Geschäftsberichten inzwischen selbst als Risiko. Und genau hier wird es für klassische Medien interessant.

Die Vorstellung, man müsse jeden einzelnen Nutzer identifizieren, vermessen und algorithmisch verfolgen, um wirksam zu werben, war schon immer eine Übertreibung. Hundert Jahre lang funktionierte Werbung über Kontext, Reichweite, Umfeld, Wiederholung, Marke und Vertrauen. Niemand musste den Menschen an der Bushaltestelle tracken, damit ein Plakat wirken konnte. Niemand musste den Fernsehzuschauer individuell vermessen, damit ein Spot in einem starken Programmumfeld Markenpräferenz aufbaute. Das heißt nicht, dass wir zurück in die 80er müssen. Aber es heißt: TV-Werbung, Addressable TV, die Streaming- und Mediatheksangebote klassischer TV-Sender, FAST, Digital Out of Home, Newsletter, Apps und Publisher-Umfelder mit echten Nutzerbeziehungen gewinnen strategisch wieder an Gewicht. Weil sie in einer Welt sinkender Trackbarkeit etwas bieten, das digitale Plattformen nicht haben: verlässliche Kontexte, kuratierte Aufmerksamkeit, Markenvertrauen und planbare Reichweite. Signal Loss ist deshalb nicht nur ein Problem, mit dem sich Werbetreibende beschäftigen müssen. Es ist vor allem eine Chance für Publisher, Plattformen und Anbieter mit echten Beziehungen zu ihrem Publikum. Die Zielgruppe ist nicht verschwunden. Sie sitzt immer noch auf dem Sofa, liest Newsletter, geht durch Bahnhöfe, streamt Serien, schaut Sport, scrollt in Apps. Sie will nur nicht mehr überall verfolgt werden. Und die Zukunft der Medien gehört denen, die wieder Gründe schaffen, warum Menschen freiwillig kommen, bleiben und vertrauen.