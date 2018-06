DWDL-Rundfunkrat: Lanz in Russland, Promis bei Jauch

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Bevor die Fußball-WM startet, zeigt das ZDF eine Reportage, für die Markus Lanz durch Russland reiste. Abseits des Fußballs gibt es aber noch reichlich gute Fiction zu sehen. Und bei "Wer wird Millionär?" messen sich einmal mehr die Promis.



10.06.2018 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 10.06.2018 - 20:15 Uhr



© RTL/Stefan Gregorowius

Montag, 20:15 Uhr, RTL

Inzwischen gibt es bei "Wer wird Millionär?" so viele Specials, dass man ein wenig den Überblick verlieren kann. Zum Saison-Abschluss gibt's aber noch einmal einen echten Klassiker: Zum 36. Mal präsentiert Günther Jauch das "Prominenten-Special". Diesmal spielen Dunja Hayali, Chris Tall, Olli Dittrich und Götz Otto um die Million für den guten Zweck. Wiederholungstäter Olli Dittrich nahm bereits 2013 auf dem WWM-Stuhl Platz und räumte damals 64.000 Euro ab.

Produktion: EndemolShine Germany



© ZDF/Silke Gondolf

Donnerstag, 23:15 Uhr, ZDF

Markus Lanz begibt sich auf eine Reise durch den flächenmäßig größten Staat der Welt - sie führt ihn an unterschiedliche Orte wie Moskau, Kaluga und St. Petersburg, aber auch nach Wolgograd, das ehemalige Stalingrad. Dabei trifft Menschen, die gleichermaßen für Leidenschaft und Kompetenz stehen, wenn es darum geht, sich für die Einschätzungen und das Lebensgefühl unserer Nachbarn zu interessieren: Wie sehen die Russen auf Deutschland, und fühlen wir uns wirklich gegenseitig wieder bedroht?

Produktion: Gruppe 5



© MDR/ORF/Ariane Krampe Filmproduktion/Steffen Junghans

Mittwoch, 20:15 Uhr, Das Erste

Alles könnte so schön sein zwischen Katrin und Philipp, wäre da nicht die liebe (Patchwork)-Familie. Zeit für Zweisamkeit bleibt im hektischen Alltag kaum. Doch während Katrin (Nicolette Krebitz) sich nach Ruhe sehnt, hat Philipp (Michael Steinocher) ganz andere Pläne. Er überrascht Katrin mit einem Heiratsantrag. Katrin weiß nicht, ob sie entzückt oder entsetzt sein soll. Während sie Philipp schonend beizubringen versucht, dass ihr nicht nach Heiraten zumute ist, bricht das ungebremste Patchwork-Chaos über sie hinein. Julia (Lisa Bitter), die neue Frau ihres Ex-Mannes, zieht ungefragt samt Kinderschar bei ihr ein.

Produktion: Ariane Krampe Filmproduktion



© BBC © BBC "Three Girls - Warum glaubt uns niemand?"

Donnerstag, 20:15 Uhr, Arte

Drama um drei Mädchen aus England nach einer wahren Begebenheit. Ein Vorstadtviertel von Rochdale: Die zugezogene 15-jährige Holly (Molly Windsor) fühlt sich als Außenseiterin. Sie freundet sich mit den Schwestern Amber (Ria Zmitrowicz) und Ruby (Liv Hill) an. Ambers älterer pakistanischer Freund Tariq und andere Pakistaner, darunter auch Daddy, spendieren den Mädchen Drinks und Fastfood. Eines Tages allein im Hinterzimmer, fordert Daddy von Holly Sex als Gegenleistung für all die Geschenke, die er ihr gemacht hat. Holly versucht sich zu wehren, doch Daddy bedroht und vergewaltigt sie. Schon bald wird Holly klar, dass auch ihre Freundinnen Amber und Ruby Sex mit den Pakistanern haben.

Produktion: BBC Studios, Studio Lambert



© 2017 CBS Interactive, Inc. All Rights Reserved © 2017 CBS Interactive, Inc. All Rights Reserved "The Good Fight"

Dienstag, 21:00 Uhr, FOX

Das Spin-Off von "The Good Wife" mit Christine Baranski geht in die zweite Staffel: Darin gerät die Welt völlig aus den Fugen, und die Mordrate in Chicago steigt immer weiter. Inmitten des Wahnsinns sind Diane, Lucca, Maia und der Rest der Kanzlei Psycho-Attacken ausgesetzt, als der Klient einer anderen Kanzlei seinen Anwalt umbringt, weil dieser ihm zu viel berechnet hat. Währenddessen liefert sich Diane eine Schlammschlacht mit Liz Reddick-Lawrence, einer neuen Partnerin der Kanzlei.

Produktion: CBS Television Studios, King Size Productions, Scott Free Productions



Teilen