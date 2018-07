DWDL-Rundfunkrat: Beckmann, Navy, Sommerhaus

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Montag, 22:15 Uhr, Sat.1

Sat.1 startet am Fußball-freien Montag eine neue US-Serie mit dem aus "Bones" bekannten David Boreanaz: Im Mittelpunkt steht Jason Hayes, der eine Spezialeinheit der Navy Seals leitet, die immer dann zum Einsatz kommt, wenn besonders heikle oder gefährliche Missionen anstehen. Dafür muss sich Hayes zu 100 Prozent auf seine Teamkollegen verlassen können. Familie und Privatleben leiden oft unter dem harten Job. In der ersten Folge soll Hayes mit seiner Eliteeinheit den hochrangigen IS-Kommandeur Abu Sami Al-Masri in Liberia fassen.

Produktion: Chulack Productions u.a.



Montag, 23:00 Uhr, NDR Fernsehen

Reinhold Beckmann präsentiert eine neue Gesprächsreihe im NDR Fernsehen. Versprochen werden Unterhaltsame, informative und berührende Gespräche ganz ohne Publikum in einem Loft im Hamburger Stadtteil Ottensen. Zu Gast sind zwei prominente Menschen, die in einem ganz besonderen Verhältnis zueinander stehen oder sich immer schon mal bei einem intensiven Gespräch begegnen wollten. In seiner ersten Sendung begrüßt Reinhold Beckmann Sahra Wagenknecht und Wolfgang Joop.

Produktion: beckground.tv



Sonntag, 22:00 Uhr, ZDF

Der Tenor Jonas Kaufmann ist zu Gast in der Berliner Waldbühne und singt im Flair einer Open-Air-Sommernacht italienische Arien und Canzonen. "Italien ist für mich gelebte Leidenschaft auf höchstem Niveau", sagt er. "Ob das Liebesbeziehungen oder Dramen sind, ob Kunst, Essen oder das süße Nichtstun am Strand: Man hat plötzlich das Gefühl, man muss ständig lächeln." An Kaufmanns Seite wird als Gast die Mezzosopranistin Anita Rachvelishvili auftreten. Es spielt das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, geleitet von Jochen Rieder. Als Moderatorin fungiert Désirée Nosbusch.



Freitag, 20:15 Uhr, RTL Crime

Nach mehr als fünf Jahren geht einer der aufwendigsten Prozesse der deutschen Rechtsgeschichte zu Ende - das NSU-Verfahren. Im Fokus der Aufmerksamkeit steht dabei nicht nur Beate Zschäpe, sondern auch die Rolle der vier Mitangeklagten. Ohne sie hätte es die Morde wohl nie gegeben. Die Dokumentation von Heiner Hoffmann, Markus Rosch und Marcus Weller zeigt die Strukturen hinter dem Terror-Trio. Es handelt sich bereits um die vierte Kooperation der ARD-Politikmagazine "Fakt", "Report Mainz" und "Report München" zum Thema "Nationalsozialistischer Untergrund".

Produktion: SWR / MDR / BR



Montag, 20:15 Uhr

Für maximal 17 Tage leben die mehr oder weniger bekannten Paare unter einem Dach und müssen sich mit den Gegebenheiten und den anderen Paaren arrangieren. RTL verspricht "rustikales und landestypisches Ambiente" im diesjährigen Sommerhaus, das in Portugal steht. Die Entscheidung, wer wo schläft und warum, ist allein den Prominenten überlassen. Auch im Haushalt müssen sie sich selbst organisieren. Putzfrau, Catering, Spülmaschine? Fehlanzeige! Mit dabei sind unter anderem Erotikmodel Micaela Schäfer und Unternehmer Felix Steiner sowie Auswanderer Jens Büchner und seine Frau Daniela.



Produktion: Seapoint



