DWDL-Rundfunkrat: Geiseln, Pflaume und ein Comeback

ZDFneo bringt mit "24 Hours - Two Sides of Crime" in der neuen Fernsehwoche eine sehenswerte Serie an den Start - mit einer besonderen Programmierung. Außerdem meldet sich "Wer weiß denn sowas?" zurück und "Lass es, Larry" ist wieder da.



Freitag, 21:45 Uhr, ZDFneo

In der hoch gelobten flämischen Serie, an der sich ZDFneo als Koproduzent beteiligt hat, geht es um die Eskalation einer Geiselnahme - erzählt aus zwei Perspektiven: Einmal aus Sicht der Polizei, einmal aus Sicht von Tätern und Geiseln. Der Sender hat sich nach dem Auftakt für eine Event-Programmierung entschieden und zeigt von Samstag bis zum darauffolgenden Mittwoch jeweils ab 21:45 Uhr zwei Folgen am Stück.

Produktion: FBO und Woestijnvis



Sonntag, 18:05 Uhr, ProSieben

"Undercover Boss" lässt grüßen: Die Sendung beschäftigt sich mit der Frage, was passiert, wenn der neue Chef verlangt, Ballons an der Arbeitskleidung zu tragen oder sich selbst zum Mitarbeiter des Monats kürt. Konkret wird Alexander Königsmann als "Sebastian Müller" im Auftrag des Inhabers als "Bad Boss" in einen Familienbetrieb eingeschleust, wo er das Team mit absurden Maßnahmen triezen soll.

Produktion: Webertainment



© ARD/Morris Mac Matzen © ARD/Morris Mac Matzen "Wer weiß denn sowas?"

Montag bis Freitag, 18:00 Uhr, Das Erste

Das erfolgreiche Ratespiel mit Kai Pflaume und den Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Elton ist zurück: Wie gehabt muss das Publikum im Studio vorher entscheiden, welcher Prominente wohl das bessere Gespür für die richtigen Antworten und welcher der beiden Kapitäne das richtige Näschen haben wird, denn die Teams spielen um möglichst viel Geld für ihre Unterstützer. Zum Staffel-Auftakt tritt Walter Sittler gegen Mariele Millowitsch an.

Produktion: UFA Show & Factual





© MG RTL D © MG RTL D "Das Vorstellungsgespräch"

Dienstag, 22:45 Uhr, Vox

Vorstellungsgespräche sind bekanntlich stets eine Ausnahmesituation. Auch in der zweiten Staffel der Doku-Reihe treffen wieder echte Bewerber auf Chefs mit echten Jobangeboten. Dabei geht es um die Frage, wie sich die Bewerber präsentieren und wer letztlich den Job bekommt. In der ersten Folge der neuen Staffel steht das Unternehmen FlixMobilty im Mittelpunkt: Gründer und CEO Jochen Engert und Senior Recruiterin Angelika Putz möchten für die Zentrale in München eine Teamassistenz einstellen.

Produktion: ITV Studios Germany



© HBO © HBO "Lass es, Larry"

Dienstag, 21:25 Uhr, Sky Atlantic HD



Normalerweise drückt Sky bei der Ausstrahlung von HBO-Serien gerne auf die Tube. Im Falle des Comebacks von "Lass es, Larry" ließ sich der Pay-TV-Sender aber überraschend viel Zeit. Nun kehrt die Comedyserie, die im Original unter dem Titel "Curb your Enthusiasm" zu sehen ist, doch noch ins deutsche Fernsehen zurück. Neben Hauptdarsteller Larry David sind in der neuen Staffel unter anderem Ted Danson, Bryan Cranston, Elizabeth Perkins und Jimmy Kimmel dabei.

Produktion: HBO Entertainment



