DWDL-Rundfunkrat: Goldrausch, Martina Hill und eine Soap

Mit "Goldrausch am Yukon" startet DMAX seine bislang größte Eigenproduktion, ProSieben versucht sein Glück mit einer neuen US-Serie - und in Sat.1 gibt's neben Martina Hill in den nächsten Tagen auch noch eine neue Soap zu sehen.



21.10.2018 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 21.10.2018 - 20:15 Uhr



Freitag, 23:15 Uhr, Sat.1

Mehrere Jahre liegt die Ausstrahlung der Sketchcomedy "Knallerfrauen" inzwischen zurück, nun will Martina Hill mit einer neuen Studio-Show in Sat.1 durchstarten. Sat.1 verspricht Tanz, Gesang, Live-Sketche im Studio und Parodien. Auch "Knallerfrauen"-Fans sollen dabei auf ihre Kosten kommen. "Es wird laut, bunt und lustig - mit der geilsten Showtreppe der Welt", sagt Hill.

Produktion: Redseven Entertainment



Donnerstags, 20:15 Uhr, DMAX

Zwölf Kandidaten werden dabei begleitet, wie sie in wenigen Wochen zu Goldgräbern ausgebildet werden. Aus der Show sollen zwei Gewinner hervorgehen, die in der Goldsuchersaison 2019 ihr Glück auf einem Claim im Yukon-Gebiet versuchen. Dazu erhalten sie von DMAX nicht nur den Claim, sondern auch alle nötigen Maschinen und Vollverpflegung. Zuvor müssen sie in verschiedenen Challenges Organisation oder Teamfähigkeit unter Beweis stellen.

Produktion: Schwarzbild Medienproduktion



Montag bis Freitag, 18:30 Uhr, Sat.1

Was passiert, wenn der Traum vom großen Geld real wird? Wie reagiert man, wenn am Tag der Testamentseröffnung die Familie größer ist, als bekannt? Die neue Dailysoap stellt ihre Protagonisten vor genau diese Fragen: Nach dem Tod des reichen Bauunternehmers Axel Brock erfahren seine unehelichen Kinder aus ärmlichen Verhältnissen von ihrem plötzlichen Millionenerbe - und Axels Frau Melissa und die gemeinsamen Kinder vom unerwarteten Zuwachs im Familienimperium.

Produktion: Producers at Work



Montag, 22:10 Uhr, WDR Fernsehen

Das erste Mal im Stadion war Donya Farahani in Bochum - beim VfL. Damals noch erste Liga. Live dabei, aber irgendwie trotzdem weit weg: Kein Rasengeruch, kein Abklatschen der Spieler, alles höchst professionell organisiert. Wattenscheid 09 spielt auch in Bochum. Allerdings in der vierten Liga, der höchsten Amateurklasse. Für eine Woche hilft Darahani dort mit, wäscht die Trikots und Unterhosen der Spieler, fährt zu Heim- und Auswärtsspielen - mit der Frage: Warum schenken all diese Menschen ihr Herz einem Viertligisten?

Produktion: WDR



Mittwoch, 20:15 Uhr, ProSieben

Neuer Serien-Stoff aus den USA: "9-1-1" zeigt den Alltag von Ersthelfern. Geht bei Abby in der Zentrale ein Notruf ein, verständigt sie in Sekundenschnelle Feuerwehr, Sanitäter und Polizei. Diese rücken sofort aus, um den Menschen in Not zu helfen. Und dabei kämpfen die Helden mit eigenen Problemen: Abby pflegt ihre demente Mutter, Feuerwehr-Captain Bobby hadert mit seiner Vergangenheit und LAPD-Sergeant Athena steht vor den Scherben ihrer Ehe.

Produktion: Reamworks



