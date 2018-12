DWDL-Rundfunkrat: Mockridge, Carrey, Berliner Mafia

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Netflix startet mit "Dogs of Berlin" seine nächste deutsche Serie und in Sat.1 geht eine neue Krimireihe an den Start. Außerdem: Luke Mockridge spielt Fangen und Jim Carrey ist bei Sky in einer ungewöhnlichen Serien-Hauptrolle zu sehen.



02.12.2018



Ab Freitag, Netflix

Fahri Yardim und Felix Kramer spielen die zwei Polizisten Erol Birkan und Kurt Grimmer, die den Mord an einem deutsch-türkischen Fußball-Nationalspieler aufklären müssen. Die Tat versetzt Berlin in Aufregung: Stecken Neonazis aus Marzahn dahinter? Der türkische Familienclan des Fußball-Superstars? Irre Fußballfans? Die Berliner Mafia? Oder führt die Beweiskette gar in die höchsten Ämter der Hauptstadt? Die Polizisten ermitteln fortan in der Berliner Unterwelt.

Produktion: Syrreal Entertainment







Dienstag, 20:15 Uhr, Sat.1

Eine bestialische Mordserie versetzt Frankfurt in Aufruhr - nach dem gleichnamigen Beststeller von Andreas Franz: Kriminalhauptkommissarin Julia Durant (Sandra Borgmann) versucht mit ungewöhnlichen Methoden, den grausamen Mord dreier Frauen im Teenageralter aufzuklären. Allesamt waren weiblich, jung und blond und wurden nach dem Vollzug ritueller Praktiken zerstückelt aufgefunden. Noch bevor es Julia gelingt, in die Gedankenwelt des Mörders einzutauchen, wird ein weiteres Opfer tot aufgefunden...

Produktion: TV60Filmproduktion



Dienstag, 20:15 Uhr, Vox

Jetzt lässt seine Sportler auch im Winter ran: Hilde Gerg, Sascha Klein, Phillip Boy, Evi Sachenbacher-Stehle, Jennifer Oeser, Julius Brink, Pascal Hens und Magdalena Breszka stellen sich den Wettkämpfen. In Folge eins stehen die von Ski-Legende Markus Wasmeier begleiteten sowie von Sportreporter Marco Hagemann kommentierten Wettkämpfe "Pistenjagd", "Rückzieher" und "Schneeschuh-Biathlon" auf dem Programm. Neben den Wettkämpfen teilen die Sportler auch private Augenblicke.

Produktion: Tresor TV





Freitag, 20:15 Uhr, Sat.1

Auf Hindernis-Flächen, an der Hauswand entlang oder draußen über Container - vier Teams kämpfen in acht Spielrunden mit verschiedenen Fang-Disziplinen um den Gesamtsieg. Jede Mannschaft besteht aus vier Spielern, die von einem prominenten Kapitän angeführt werden. Die Mannschaftsführer, darunter Luke Mockridge, stellen sich ihre Auswahl aus Parcours-Spezialisten, Spitzen-Sportlern und Athleten selbst zusammen.

Produktion: Lucky Pics



Montag, 20:15 Uhr, Sky Atlantic HD

Jim Carrey ist zurück - und in der neuen Showtime-Serie soll er unter Beweis stellen, dass er auch ernst sein kann. Carrey verkörpert Jeff Piccirillo, der als "Mr. Pickles" bekannt ist - die naive Hauptfigur einer populären Kindersendung. Doch seit dem tragischen Tod seines Sohnes hat er zunehmend Schwierigkeiten, seinen Job wie bisher zu erledigen.

Produktion: I Love You Julian u.a.

