Unsere TV- und Streaming-Tipps zum Weihnachtsfest

© manun/photocase.de/DWDL.de

Für alle, die zwischen Bescherung und Festmahl Zeit fürs Sofa finden, haben wir eine Übersicht mit TV- und Streaming-Tipps zusammengestellt. Von Klassikern wie Loriot und Michel bis hin zu aktuellen Hits wie "La La Land" und "Das Boot"...



23.12.2018 - 19:40 Uhr von Alexander Krei 23.12.2018 - 19:40 Uhr

Seite 1 von 4

Montag, 24. Dezember



© ZDF/Taurus © ZDF/Taurus

13:25 Uhr, ZDF

Zu einer Zeit, in der man weder Strom, Telefon noch Auto kannte, lebte auf dem Kattult-Hof in der in Smaland gelegenen Gemeinde Lönneberga ein kleiner blonder Junge: Michel. Er ist klug, fantasievoll und selbständig. Leider richtet er mit seinen Ideen viel Unheil an. Michels Lieblingsessen ist Fleischsuppe. Um auch den letzten Rest aus der Schüssel schlürfen zu können, steckt er seinen Kopf ganz tief hinein - und bekommt ihn nicht mehr heraus.



© Radio Bremen © Radio Bremen

13:30 Uhr, Das Erste

Auch 1978 schon hatte der Vorweihnachtsstress die Familie Hoppenstedt fest im Griff. Opa besorgt die Geschenke und Frau Hoppenstedt muss bekanntlich erst noch einige Vertreterbesuche über sich ergehen lassen. Das Erste zeigt Loriots Weihnachtsklassiker in der Schnittfassung von 1997, die auch die Besuche vom "Heinzelmann"-Staubsaugervertreter und vom Weinvertreter Blümel der Firma "Pahlgruber und Söhne" umfasst. Zuvor strahlt der Sender mit "Familie Heinz Becker" noch einen weiteren Klassiker aus. Auch in diversen Dritten Programmen sind beide Sendungen zum Fest zu zeigen.



© Sky

20:15 Uhr, Sky 1

Florenz in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts: Cosimos Enkel Lorenzo (Daniel Sharman) steigt in der zweiten Staffel, die Sky bis einschließlich Donnerstag täglich zeigt, zum einflussreichsten Mitglied des Medici-Clans auf. Die große Liebe des Bänkers und Politikers gilt der Kunst. Er wird zum Förderer großer Renaissance-Künstler wie Michelangelo oder Botticelli. Doch sein Engagement für die Kultur gefährdet seinen wirtschaftlichen Erfolg als Bänker. Und dann startet die rivalisierende Pazzi-Dynastie auch noch eine mörderische Verschwörung gegen die Medici.



© ZDF/Anke Neugebauer/Kinderfilm GmbH

15:05 Uhr, ZDF

Frei nach den Gebrüdern Grimm: Sturm und Dürre haben die Ernte vernichtet. Die Menschen hungern. Hoffnung macht ihnen nur der Glaube an einen magischen Topf, der süßen Brei kocht. Doch keiner weiß, wo der zu finden ist. Eine geheimnisvolle Waldfrau weist Jola – der Einzigen, die sich nicht in ihr Schicksal ergeben will – den Weg. Doch der Weg zur Wiedererlangung des zerbrochenen Topfes ist steinig. Jola muss schwere Prüfungen bestehen und sich der Gier übler Gesellen erwehren.



© RTL

20:15 Uhr, Disney Channel

In diesem beliebten Klassiker aus dem Jahr 1967 macht sich der kleine Junge Mogli, der bislang im Dschungel aufgewachsen ist, mit Baghira, dem schwarzen Panther, auf den Weg zur Menschensiedlung. Unterwegs trifft er den swingenden Affen King Louie, die hypnotische Schlange Kaa und den liebenswerten, unbekümmerten Bären Balu, der Mogli die gemütlichen Seiten im Leben zeigt und ihm beibringt, was wahre Freundschaft bedeutet. Doch Shir Khan, der Tiger, ist ihnen bereits auf der Fährte...

Lesen Sie auf den folgenden Seiten unsere Tipps für die beiden Weihnachtsfeiertage und die Streaming-Empfehlungen der Redaktion...





Teilen