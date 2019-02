DWDL-Rundfunkrat: Bauerfeind, Klum und große Kinder

© Photocase/Marquis de Valmont/DWDL

Katrin Bauerfeind meldet sich mit einer neuen Show zurück - und begrüßt zum Auftakt Oliver Pocher und Micky Beisenherz. Bei Vox startet ein neues Beauty-Format am Nachmittag und Steven Gätjen präsentiert ein Quiz im Disney Channel.



Mittwoch, 21:45 Uhr, OneSamstag, 23:35 Uhr, MDR Fernsehen

In der neuen Show rund um Katrin Bauerfeind nimmt sich die Moderatorin in jeder Ausgabe gemeinsam mit ihren prominenten Gästen eines neuen Themas an, das unsere Gesellschaft bewegt - abseits des Tagesgeschehens, aber mit aktuellen Bezügen. Zum Auftakt geht es um Verschwörungen und andere Theorien. Es diskutieren Oliver Pocher und Micky Beisenherz.

Montag bis Freitag, 16:00 Uhr, Vox

Vox startet eine neue Beauty-Dokusoap, in der ein vierköpfiges, rotierendes Expertenteam Menschen mit ganz persönlichen, belastenden Schönheitsmakeln helfen soll, sodass sie sich wieder in ihrer eigenen Haut wohlfühlen. Zum Auftakt besucht unter anderem Anika (40) die Experten. Sie möchte ihr altes Delphin-Tattoo loswerden. Jessica (33) hingegen schämt sich für ihre Gesichtsbehaarung und fühlt sich seit langer Zeit nicht mehr weiblich.

Montag, 20:15 Uhr, Disney Channel

Disney-Fans kommen in der neuen Quizshow mit Steven Gätjen auf ihre Kosten: Das Spektrum der Fragen soll das gesamte Disney-Universum umfassen. So geht es Animations-Filme wie "Cinderella" und das "Dschungelbuch" sowie um Spielfilme wie "Fluch der Karibik". Auch das Wissen über Serien und Dokumentationen aus dem Disney-Universum wird abgefragt. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld in Höhe von bis zu 15.000 Euro.

Montag, 20:15 Uhr, Vox

In der Dokumentation "Wir werden groß!" gibt VOX erneut einmalige Einblicke in die Welt der Kleinsten. Im Mittelpunkt stehen die Kids, um die es schon in der Dokumentation "Die wunderbare Welt der Kinder" ging - nun sind sie Schüler geworden und zeigen sich in der Fortsetzung erneut den TV-Zuschauern. Jeweils eine Folge lang werden die Erstklässler in einer Grundschule und in einem Abenteuerhaus begleitet.

Donnerstag, 20:15 Uhr, ProSieben

Für die 14. Staffel der erfolgreichen Castingshow hat ProSieben am Konzept gefeilt. Jede einzelne Folge hat fortan ein besonderes Thema - und passend zu diesem Thema lädt Heidi Klum internationale und nationale Gastjuroren ein, die die Models für die Herausforderungen der jeweiligen Folge coachen, ihr Know-how weitergeben und Heidi Klum am Ende der Edition bei der Entscheidung unterstützen. Zum Start ist Lena Gercke mit dabei, eine Woche später folgt Wolfgang Joop.

