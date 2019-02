ProSiebenSat.1, "New York Times" und eine Grundsatzfrage

© Red Arrow Studios

In den USA produziert ProSiebenSat.1 jetzt zusammen mit der "New York Times" ein Nachrichtenmagazin und die erfolgreichste Serie von Amazon Prime Video kommt ebenso von ProSiebenSat.1, doch die Zukunft des P7S1-Produktionsarms Red Arrow Studios ist ungewiss.



07.02.2019 - 13:30 Uhr von Thomas Lückerath 07.02.2019 - 13:30 Uhr

Seite 1 von 2

Im Rahmen der winterlichen Pressewoche der amerikanischen Television Critics Association, bei der sich traditionell kommende wie etablierte Fernsehproduktionen den Fragen der Fernsehkritiker und Medienjournalisten stellen, präsentierte sich Anfang der Woche auch das Team von „The Weekly“, einem kommenden Nachrichtenmagazin beim Kabelsender FX, der bislang in erster Linie durch seine lange Historie gefeierter Fernsehserien punktete. FX zeigte in der Vergangenheit Serien wie „The Shield“, „Nip/Tuck“, „It’s always sunny in Philadelphia“, „Damages“, „Sons of Anarchy“ oder „The Americans“ und punktet aktuell u.a. mit „Fargo“, „American Horror Story“, „Atlanta“ und „Pose“. Zusammen mit Konkurrent AMC begründete der Sender vor etwa zehn Jahren den Serienhype, auf den später die Streamingdienste aufbauten.

Nun ist FX beim nächsten Trend im US-Fernsehen dabei: Reine Unterhaltungsprogramme wollen mit Nachrichtenprogrammen Relevanz gewinnen. Als „The Weekly“ im vergangenen Jahr erstmals angekündigt wurde, war die Aufmerksamkeit auf Anhieb groß: Für das wöchentliche Nachrichtenmagazin hat der Kabelsender FX einen namhaften Partner gefunden: Die „New York Times“ wagt sich erstmals ins Fernsehen vor. Bei der Pressewoche der Television Critics Association in Pasadena, einem Vorort von Los Angeles, wurden jetzt Details genannt. Starten wird das Magazin im Juni, zunächst sind 30 Ausgaben geplant. Nach der Erstausstrahlung bei FX wird die Sendung digital via FX und Hulu abrufbar sein.

Im Fokus der halbstündigen Folgen steht jeweils eine Reporterin bzw. ein Reporter der „New York Times“. Man sehe in Zeiten von Fake News-Vorwürfen die Chance, mit dem Fernsehformat die Kraft von investigativem Journalismus einem größeren, weiteren Publikum zugänglich zu machen, erklärte Sam Dolnick, Assistant Managing Editor der „Times“ und Executive Producer der Sendung in Pasadena. Anders als der Titel es vielleicht nahe legt, soll es nicht um die wichtigsten Schlagzeilen der Woche gehen. Viel mehr will man eigene Themen setzen und sich auch mit mehr beschäftigen als nur den Ereignissen im Weißen Haus. „Wir wollen jede Woche mit einem anderen Thema mitreißen, so wie es auch das ‚The Times Magazine‘ macht, bei dem man auch nie weiß, was man zu erwarten hat“, erklärt Ken Druckerman. Er ist Executive Producer der Sendung und Gründer der New Yorker Produktionsfirma Left/Right Productions, die die Sendung realisieren.

Ein Aspekt, der in den USA nicht weiter interessiert und auch in Deutschland kaum einer weiß: Schon seit 2012 ist das Unternehmen eine Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Konkret ist es Red Arrow Studios, der Produktionsarm des Unterföhringer Medienkonzerns, der die Mehrheit an Left/Right Productions hält. Es war 2010 als ProSiebenSat.1 seine internationalen Aktivitäten, sowohl Produktion wie auch Distribution, in einer neuen Einheit bündelte. Unter Führung von Jan Frouman wurde massiv expandiert und durch Übernahmen ein internationales Netzwerk von Produktionsfirmen gebildet, die erklärtermaßen als unabhängige Unternehmen auftreten sollen. Anders als oft üblich, sind die Führungskräfte und Gründer nach dem Einstieg "der Deutschen" an Bord geblieben. Umso seltener werden Erfolge der Töchter in den USA, Großbritannien oder Skandinnavien der ProSiebenSat.1 Media SE zugerechnet. Dabei gibt es durchaus bemerkenswerte Produktionen.

Teilen