DWDL-Rundfunkrat: Rapper, Tänzer, Waffengeschäfte

In der "Story im Ersten" geht's in dieser Woche um die "Akte BND" und bei MTV kehrt eine bekannte Sendung zurück - moderiert von Palina Rojinski. Außerdem hält die neue Fernsehwoche den Münster-"Tatort" und "Let's dance" bereit.



10.03.2019 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 10.03.2019 - 20:15 Uhr

Montag, 22:45 Uhr, Das Erste

Nach sieben Jahren Recherche zu Waffengeschäften deutscher Reeder wird dem "Story im Ersten"-Team um Autor Rainer Kahrs ein geheimes Konvolut zugespielt. Die Dokumente beweisen: Der deutsche Geheimdienst BND ist in Waffentransporte in die Krisen- und Kriegsgebiete dieser Welt stark involviert. Der ARD gelingen die ersten und bislang einzigen Fernsehbilder eines geheimen Hafens in der Ukraine, über den - vorbei an den zuständigen Bundesbehörden, im toten Winkel von Außenwirtschaftsgesetz und Kriegswaffenkontrollgesetz - Waffen verschifft werden. Darin involviert: ein Mitarbeiter des BND, Deckname "Klaus Hollmann", und die mithin erloschene Beluga-Reederei mit Sitz in Bremen.

Produktion: Kinescope Film





Samstag, 22:00 Uhr, MTV

Der Wu-Tang Clan war zu Gast, ebenso wie Notorious B.I.G. und Tupac. So gut wie jeder amerikanische Rapper, der im Hip-Hop-Genre etwas auf sich hielt, saß bei "Yo! MTV Raps" auf der Couch. Von 1988 bis 1995 führten Doctor Dré, Ed Lover und Fab Five Freddy durch die Musikshow, die nun auf deutsch neu aufgelegt wird. Das Moderationsteam besteht dieses Mal aus Palina Rojinski und dem deutschen Rap-Urgestein MC Bogy, der bereits gemeinsam mit Musikkollegen wie Sido, Kool Savas und Kollegah vor der Kamera stand.

Produktion: Viacom

Freitag, 20:15 Uhr, RTL

Bei RTL wird wieder getanzt: Das erste Training mit allen Stars und Profitänzern findet in der Woche der Kennenlern-Show statt. Ihr gemeinsames Tanztraining nehmen die Tanzpaare erst nach der Kennenlern-Show auf. Die professionellen Tänzer übernehmen die Führung, unterrichten jeweils ihre prominenten Tanzpartner und entwickeln die Choreographie für alle Tanzfiguren. Neben Daniel Hartwich führt Victoria Swarovski durch die Show, während die altbewährte Jury aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González das Können der prominenten Tanzeleven bewertet.

Produktion: Seapoint Productions

Sonntag, 20:15 Uhr, Das Erste

In Münster wird wieder ermittelt: Wutschnaubend stürmt Staatsanwältin Wilhelmine Klemm in die Mordkommission - nur kurze Zeit nachdem eine Tote hinter dem Dom gefunden wurde, tauchten die ersten Videos in den sozialen Netzwerken auf. Und jetzt auch noch dieses Foto auf der Titelseite der Tageszeitung – wie konnte Frank Thiel (Axel Prahl) sich nur lachend am Tatort fotografieren lassen? Die Ermittlungen haben kaum begonnen, da steht der Kommissar schon in der Kritik. Zumal auch Prof. Boerne (Jan Josef Liefers) keine Hinweise auf einen Täter liefern kann.

Produktion: Filmpool Fiction

Montag, 20:15 Uhr, Sky Atlantic

Der "Black Monday" steht für den schlimmsten Börsencrash in der Geschichte der Wall Street und fand am Montag, 19. Oktober 1987 statt. Das Comedy-Dreamteam Seth Rogen und Evan Goldberg ("Superbad", "The Interview") kreierte darüber eine Comedyserie, prominent besetzt mit "House of Lies"-Star und Golden-Globe-Gewinner Don Cheadle. Es ist die Geschichte einer Gruppe von Außenseitern, die den illustren, exklusiven Boys-Club der Wall Street aufmischen wollte. Und schließlich nicht nur das größte Finanz-System der Welt zum Einsturz brachte, sondern auch einen Lamborghini und die Geburtstagparty von "Eagles"-Sänger Don Henley.

Produktion: Shark vs. Bear u.a.

