Ach du dickes Ei: Unsere TV-Tipps fürs Osterwochenende

© BBC / ZDF / Richard Jones / Hilary Bronwyn Gayle

Die Wetteraussichten sind vielversprechend, doch vielleicht steht Ihnen an Ostern ja trotzdem der Kopf nach gemütlichen Stunden vor dem Fernseher. DWDL.de hat zehn Einschaltempfehlungen herausgesucht - von Superhelden bis "Terra X"...



19.04.2019 - 08:00 Uhr von Alexander Krei 19.04.2019 - 08:00 Uhr

"25 Jahre Kalkofes Mattscheibe - Die Jubiläumsshow"

Freitag, 20:15 Uhr, Tele 5

Das Finale des 25-stündigen "Mattscheiben"-Jubiläums gibt's in Form einer großen Geburtstagsshow, in der Oliver Kalkofe zusammen mit prominenten Gästen feiert. "Als die Idee entstand, das Jubiläum auf diese Weise zu feiern, haben wir alle den Aufwand völlig unterschätzt, weil wir eben nicht nur alte Sachen aufwärmen – aber Tele 5 hat einfach Ja gesagt", erzählte Kalkofe kürzlich im DWDL.de-Interview. "Jeder andere Sender hätte uns wahrscheinlich für verrückt erklärt."

© Sat.1/Willi Weber

Freitag, 20:15 Uhr, Sat.1

Bunte Fragen rund um das Osterfest stellt Hugo Egon Balder in "Genial daneben - Die Ostershow". Die Suche nach den richtigen Antworten übernehmen Horst Lichter, Chris Tall, Mario Barth, Kaya Yanar, Simon Pearce, Mike Krüger, Bastian Bielendorfer und Markus Krebs gemeinsam mit Hella von Sinnen und Wigald Boning. Neben den Raterunden gibt's immer wieder Stand-up-Auftritte der Comedians.

© MG RTL D / Glass Entertainment

Freitag, 22:05 Uhr, n-tv

Johannes Paul ll., Benedikt XVl. oder Franziskus zählen zu den bedeutenden Päpsten der Neuzeit. Mit der Bitte um Vergebung setzt sich der seit 2013 amtierende Papst Franziskus unter anderem für einen respektvollen Umgang zwischen den Weltreligionen ein. Dennoch kämpft die Kirche nach zahlreichen vertuschten Missbrauchsfällen und einer Anti-Missbrauchskonferenz ohne echte Konsequenzen weiterhin mit ihrer Vergangenheit. In einer sechsteiligen Reihe beleuchtet n-tv von Karfreitag bis Ostersonntag jeweils in Doppelfolgen die Entwicklungen des Papsttums von den Ursprüngen bis in die Neuzeit.

© ZDF/Hilary Bronwyn Gayle

Freitag, 0:25 Uhr, ZDFDas bis dahin glückliche und äußerst komfortable Leben des erfolgreichen Autors Dalton Trumbo (Bryan Cranston), seiner Frau Cleo (Diane Lane) und ihrer Kinder wurde durch die Folgen seiner Aussageverweigerung beinahe ruiniert. Nicht besser ergeht es neun seiner Kollegen und Parteigenossen, wie zum Beispiel dem weniger berühmten Arlen Hird (Louis C.K.), während Hollywoodstar Edward G. Robinson (Michael Stuhlbarg) unter dem ausgeübten Druck umkippt und vor dem Komitee eine Aussage macht. Verfolgt von Hollywoods damals berühmtester und einflussreichster Kolumnistin Hedda Hopper (Helen Mirren), einer selbst ernannten Kommunistenjägerin, die hinter den Kulissen unermüdlich ihre Strippen zog, musste Trumbo das Arbeitsverbot irgendwie unterlaufen.

© ProSieben/Jens Hartmann

Samstag, 20:15 Uhr, ProSieben

Kraft, Ausdauer, Kampfgeist und ein unbändiger Siegeswille: Auf dem Weg zum "Superhero Germany" sind keine Schwächen erlaubt. Denn: Wer ein Duell gegen seine Mitstreiter verliert, ist sofort raus. Die stärkste Athletin fordert im Finale Christina Obergföll und Sandra Bradley, der stärkste Athlet Tim Wiese und Björn Werner heraus. Moderiert wird die neue Wettkampf-Show von "Coach" Patrick Esume.

© rbb/Cuba Pictures/CPL Godman

Samstag, 22:00 Uhr, RBB Fernsehen

Die russische Familie des Ex-Mafia-Bosses Dimitri Godman lebt seit 10 Jahren in London im Exil. Sohn Alex ist Investmentbanker und gerät in Schwierigkeiten, als das Gerücht aufkommt, er würde illegale Geschäfte mit Russland betreiben. Die achtteilige britisch-amerikanische Fernsehserie mit James Norton in der Hauptrolle wird am Sonntag und Montag fortgesetzt - gewissermaßen Binge-Watching-Stoff im Dritten Programm.

© ZDF/Richard Jones

Sonntag, 19:30 Uhr, ZDF

Wie kommen die Tiere der Serengeti durch die Regen- und die Trockenzeit? Welche Gefahren lauern auf den großen Tierwanderungen? Welche großen und kleinen Dramen spielen sich ab? Die BBC-Dokureihe erzählt die Geschichte der Tiere des einzigartigen Weltnaturerbes Serengeti aus Sicht eines Geiers. Er schwebt über der Landschaft und gibt den Protagonisten Namen und eine Stimme. Gedreht wurde über zwei Jahre hinweg in einem privaten Reservat der Serengeti mit zehn verschiedenen Kamerasystemen. Zwei weitere Teile laufen am Montag sowie am darauffolgenden Sonntag.

© ZDF/Alexander Hein

Montag, 18:15 Uhr, ZDF

Deutschland sei christlich, sagen "Verteidiger des Abendlandes". Firas Alshater, YouTuber, Autor und aus Syrien geflüchteter Muslim, will herausfinden, ob das stimmt und was das genau heißt. Mit seinem Hund Zucchini reist er vom Westen Deutschlands, wo die meisten Christen leben, in den Osten, wo weniger Christen leben, aber viele das christliche Abendland verteidigen. Wie passt das zusammen? Und was heißt überhaupt christlich?

© BBC

Montag, 20:15 Uhr, Sony Channel

Die BBC-Serie handelt von einer werdenden Mutter und der Frau, die während der Elternzeit ihren Platz einnehmen wird - daraus entwickelt sich mit der Zeit eine Geschichte über Rivalität und Paranoia, die "in bester Hitchcock-Manier" daherkommt. "The Replacement" spielt mit Gefühlen wie Angst, Misstrauen und bösen Ahnungen und leistet gleichzeitig einen Beitrag zum Thema Frauen zwischen Familie und Beruf. Die Hauptrollen übernehmen Morven Christie ("Victoria, die junge Königin") und Vicky McClure ("Line of Duty").

© Radio Bremen/ARD Degeto-Christine Schroeder

Montag, 20:15 Uhr, Das Erste

Letzter Einsatz für die langjährigen Bremer "Tatort-Ermittler: Durch Zufall entdecken Bauarbeiter die unter einer Straße verborgene Leiche einer Frau. Bei den Mordermittlungen stechen die Bremer Ermittler Inga Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) in ein feingewebtes Netz aus Korruption und illegalen Geldgeschäften. Sie finden heraus, dass die Tote für eine Immobilienentwicklungsfirma gearbeitet hat.

Teilen