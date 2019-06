DWDL-Rundfunkrat: Mittermeier, Karasek, Gysi & Schmidt

© DWDL

Laura Karasek tritt mit ihrem neuen Talk die Sommervertretung des "Neo Magazin Royale" an, Michael Mittermeier kehrt mit eigener Comedyshow im Ersten zurück auf den Bildschirm und Gysi & Schmidt blicken bei n-tv nun schon zum Halbjahr zurück



30.06.2019 - 20:15 Uhr von Uwe Mantel 30.06.2019 - 20:15 Uhr

© Sat.1/ Wild Bunch © Sat.1/ Wild Bunch

Montag, 20:15 Uhr, Sat.1

Denkt an die Eletrolyte! 2001 war die Kifferkomödie "Lammbock" mit Moritz Bleibtreu und Locas Gregorowicz ein riesen Erfolg, 16 Jahre später gab's im Kino die Fortsetzung namens "Lommbock". Statt mit einer Strandbar hat Stefan, mittlerweile um die 40, als Rechtsanwalt Karriere gemacht und trifft nun erneut auf seinen alten Kumpel. Wer den Film damals machte, sollte auch jetzt einschalten.

Produziert von Little Shark Film / Senator Filmproduktion

© BR/Labo M/Martin Langner © BR/Labo M/Martin Langner

Montag, 20:15 Uhr, BR Fernsehen

Sebastian Bezzel und Simon Schwarz kennt man als Duo bereits aus den Eberhofer-Krimis, nun stehen sie auch abseits davon gemeinsam vor der Kamera. Der Österreicher und der Bayer bereisen Orte in bayerischen Grenzregionen und gehen der Frage nach, wie die Bayern und ihre Nachbarn ticken. "Sympathisch, lustig und informativ - das ist diese Mischung aus Reisedokumentation und unterhaltsamen Dialogen zweier Freunde", erklärt Annette Siebenbürgen, in deren Bereich das Factual-Entertainment-Format angesiedelt ist.

Produziert von Labo M



© MG RTL D © MG RTL D

Dienstag, 23:30 Uhr, n-tv

2017 und 2018 blickten Gregor Gysi und Harald Schmidt bei n-tv aufs Jahr zurück. 2019 will man das Jahresende lieber gar nicht erst abwarten, und schickt die beiden nun schon zum Ende des ersten Halbjahrs auf Sendung. Themen dürften sich auch so genug finden, um die gute halbe Stunde Sendezeit zu füllen.

© ZDF/Klaus Weddig © ZDF/Klaus Weddig

Donnerstag, 22:15 Uhr, ZDFneo

Jan Böhmermanns Sommerpause nutzt ZDFneo, um einen neuen Talk mit Laura Karasek zu testen (die wenig später auch in '7 Töchter' bei Vox zu sehen ist). Thematisch soll es um alles gehen, was Großstadtmenschen so bewegt. "Mit wachen Augen und jungem Geist beobachtet sie die moderne Großstadtwelt und diskutiert mit ihren Gästen über aktuelle gesellschaftliche, (pop)kulturelle, boulevardeske und netzaffine Themen. Dabei ist Laura Karasek entwaffnend selbstironisch und 100 Prozent authentisch", beschreibt der Sender das Konzept.



Produziert von SEO Entertainment

© BR © BR

Donnerstag, 23:30 Uhr, Das Erste

Nach einem Testlauf im BR darf Michael Mittermeier mit seiner neuen Show nun im Ersten ran. Die Sendug startet mit einem Stand-Up mit News-Elementen von Michael Mittermeier, ehe er einen Gast zum Impro-Talk begrüßt. In der ersten Sendung, die sich ums Thema "Sicherheit" dreht, begrüßt Michael Mittermeier Thorsten Sträter. Die beiden sollen sich "in Best-Buddy-Manier die Impro-Talk-Bälle zuspielen", verspricht die ARD.



Produziert von Superfilm



