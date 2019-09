DWDL-Rundfunkrat: Serien-Talk, Plastik und wahre Storys

© DWDL

Nach dem "Literarischen Quartett" gibt's jetzt das "Serienquartett": Bei One startet eine neue Talkshow, die sich ausschließlich mit TV-Serien befasst. Außerdem: Ein neues "Jenke-Experiment", "True Story" bei Vox und Hans Sigl in einem Thriller.



22.09.2019 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 22.09.2019 - 20:15 Uhr

© WDR © WDR "Seriös - Das Serienquartett"

Freitag, 21:00 Uhr, One

Ein Talk zum Serien-Boom: Ab sofort lässt One einmal im Monat über Serien diskutieren - gewissermaßen eine Art "Literarisches Quartett" für Fernsehserien. Die Besetzung ist dabei durchaus prominent: Mit dabei ist Drehbuchautorin Annette Hess, die in der Vergangenheit hinter Produktionen wie "Weissensee" und "Ku'damm 56" stand sowie "Stromberg"-Autor Ralf Husmann, aus dessen Feder jüngst die ZDF-Serie "Merz gegen Merz" stammte. Auch Komiker Kurt Krömer und Moderatorin Annie Hoffmann sind Teil des Ensembles.

Produktion: eitelsonnenschein

© TVNow

Dienstag, 22:45 Uhr, Vox

Jeder kennt sie: Diese Geschichte, von der man immer wieder berichtet und die jedes Mal besser wird. Sie ist unglaublich, unfassbar komisch, kurios, wahnsinnig oder alles zusammen - und wirklich so passiert. Bei "True Story" erzählen Menschen Roland Trettl und Michael Mittermeier die beste Geschichte ihres Lebens, die der Dauerbrenner auf jeder Party sind - jetzt wird sie von Schauspielern auf eine ganz eigene Art inszeniert und interpretiert.

Produktion: Warner Bros. ITVP Deutschland

© ZDF/Bernd Schuller

Montag, 20:15 Uhr, ZDF

Der "Bergdoktor" in einer ungewöhnlichen Mission: Eigentlich will Klaus Burg (Hans Sigl), Strafverteidiger aus München, vor einem Prozessauftakt nur ein paar Tage mit seiner Tochter Alina (Leonie Wesselow) in einem Luxus-Resort am Fuße des Zugspitzmassivs entspannen. Doch das Wellness-Wochenende nimmt eine albtraumhafte Wendung, als Alina auf mysteriöse Weise verschwindet und Burg deswegen unter Mordverdacht gerät. Für ihn beginnt bald eine Flucht, die gleichzeitig eine Jagd ist. Sie führt ihn schon bald in die wilde Bergregion des Höllentals, wo der Stadtmensch Burg in einen Überlebenskampf gezwungen wird, der ihn physisch und mental an die Grenzen bringt.

Produktion: ndF Berlin

© TVNOW / Elena Ezhova

Montag, 20:15 Uhr, RTL

Plastik gehört ganz selbstverständlich zu unserem Alltag und damit auch rund 220 Kilogramm Verpackungsmüll pro Kopf und Jahr in Deutschland. Ein Problem, das bereits zum öffentlichen Thema geworden ist. Was aber bedeutet der unbewusste Konsum von Mikroplastik für unsere Gesundheit? In seinem neuen Experiment geht Jenke von Wilmsdorff anlässlich der RTL-Themenwoche "Packen wir's an" den umgekehrten Weg und isst und nutzt, begleitet von einem Speziallabor, möglichst viele Produkte, die in Plastik verpackt sind. Wie wird sich das auf seinen Körper und seine Gesundheit auswirken?

Produktion: infoNetwork

© WDR

Montag, 23:30 Uhr, Das Erste

Hilfe zum Suizid - das wünschen sich einige Schwerstkranke, die ihr Leid nicht mehr ertragen können. Doch seit 2015 ein neues Gesetz verabschiedet wurde, ist "geschäftsmäßige" Förderung der Selbsttötung strafbar. Bis zu drei Jahre Haft drohen. Welche Folgen hat das Gesetz für unheilbar Kranke, aber auch für Ärzte, die verunsichert sind, wie weit sie in der Begleitung ihrer Patienten gehen dürfen?

Produktion: WDR

Teilen