DWDL-Rundfunkrat: Roadtrip, Dates und eine fette Serie

Nach der Online-Premiere holt das ZDF seine Serie "Fett und Fett" ins lineare Programm, Comedy Central schickt Comedians auf einen Roadtrip und eine kulinarische Kuppelshow steht in den Startlöchern. Außerdem: Eine spannende Begegnung bei Arte.



13.10.2019 - 20:15 Uhr von Alexander Krei 13.10.2019 - 20:15 Uhr

Montag, 0:15 Uhr, ZDF

Die Serie erzählt von den Leiden des jungen Jaksch, dem es eigentlich gut geht, der aber nicht weiß, was er will und sich nie für etwas entscheiden kann. Als ewiger Herumtreiber begegnet Jaksch Menschen, die man täglich trifft und solchen, die man selten zu Gesicht bekommt. Zwischen Getriebensein und Treibenlassen entsteht ein Panorama der ausklingenden Jugend, mit allem was wichtig ist: Essen, Trinken, Sex und Geld. Es geht um das Leben Ende 20, wie es heute ist oder wie es vielleicht schon immer war.

Produktion: Trimafilm, Das kleine Fernsehspiel, Network Movie

Sonntag, 0:35 Uhr, Arte

Carola Rackete trifft in Oslo auf Maja Lunde, die erfolgreichste Autorin Norwegens, dem Gastland der Buchmesse Frankfurt. Rackete ist zu einer Ikone des zivilen Ungehorsams geworden, Lundes Bestseller appellieren an das politische Gewissen des Lesers. Sie treffen vor dem Gericht in Oslo auf eine Klima Aktivistin von Extinction Rebellion, spüren Racketes Vorbild Fritjof Nansen nach, fahren Tesla und E-Scooter und treffen mit Fay Wildhagen eine aufstrebende junge politische Sängerin aus Norwegen.

Produktion: avanti media

Freitag, 23:00 Uhr, Comedy Central

Wollten Sie schon immer mal wissen, ob die Berliner wirklich alle so unfreundlich sind, wie Pornokaraoke funktioniert oder was zur Hölle in einem veganen Biergarten serviert wird? Ingmar Stadelmann, Osan Yaran und Thomas Schmidt auch. Deshalb machen die drei einen Comedy-Roadtrip: Pro Folge sucht ein Comedian das Reiseziel aus, um den Kollegen entweder die Heimatregion zu präsentieren oder sich einen langgehegten Wunsch zu erfüllen - ihnen ist kein Weg zu weit und kein Witz zu gewagt für den Stand-Up-Auftritt am Ende jeder Folge.

Produktion: Banijay Productions Germany

Montag bis Freitag, 18:35 Uhr, ZDFneo

Zwischen zwei "Bares für Rares"-Folgen wird neuerdings bei ZDFneo gekuppelt: Ein Single und fünf Menü-Vorschläge, hinter denen sich Blind Dates verbergen. Der Single darf drei Menüs auswählen - und damit stehen die Dates fest. Nach den Treffen entscheidet der Single, ob bei einem der Dates mehr als nur der kulinarische Funke übergesprungen ist. Flattern Schmetterlinge im Bauch, winkt ein zweites Date - diesmal ein romantisches Candle-Light-Dinner im Restaurant.

Produktion: Seapoint

Mittwoch, 20:15 Uhr, Sky Atlantic HD

Das Teenie-Drama von HBO versteht sich als provokative Erzählung über Sex- und Drogeneskapaden an einer amerikanischen High-School. Die siebzehnjährige Rue (Zendaya) weiß mit ihrem Leben nicht so recht etwas anzufangen, kommt gerade frisch aus dem Entzug nach Hause und hat trotzdem keinerlei Ambitionen, clean zu bleiben. Die Begegnung mit der transsexuellen Jules (Hunter Schafer), eine Außenseiterin und neu in der Stadt, rüttelt Rues Existenz außerdem gehörig durcheinander. Auch in Rues Umkreis tummeln sich Klassenkameraden, denen es nicht viel besser zu gehen scheint.

Produktion: A24 Television u.a.

