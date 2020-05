Screenforce-Alternativen: Das planen die TV-Vermarkter

© Screenforce Days

Wegen des Coronavirus finden die Screenforce Days in diesem Jahr nicht statt. Für die TV-Vermarkter ist es aber trotzdem wichtig, werbungtreibenden Unternehmen und Agenturen ihre Inhalte vorzustellen. Das geschieht 2020 vor allem auf digitalen Wegen...



26.05.2020 - 08:22 Uhr von Timo Niemeier 26.05.2020 - 08:22 Uhr

So wie viele andere Events finden auch die Screenforce Days in diesem Jahr nicht statt. Eigentlich hätten in der kommenden Woche SevenOne Media, AdAlliance, El Cartel Media, Visoon, Discovery, AS&S, Sport1, Sky Media, Disney Media Sales & Partnerships und ServusTV ihre Programme für die nächsten Monate vorgestellt, um sie Medienvertretern und werbungtreibenden Unternehmen schmackhaft zu machen. In Zeiten von Corona ist eine solche Veranstaltung mit mehr als 2.000 Besuchern aber nicht durchführbar, daher haben sich die Vermarkter bereits Mitte März auf eine Absage der Screenforce Days verständigt (DWDL.de berichtete).

Die Vermarkter wollen die Inhalte ihrer Sender aber natürlich trotzdem vorstellen, um Unternehmen und Agenturen einen Ausblick zu geben, wohin die Reise geht und wo eventuell gute Werbemöglichkeiten bestehen. DWDL.de hat sich daher bei allen Vermarktern umgehört, die sich der Gattungsinitiative Screenforce angeschlossen haben. Welche Alternativen planen sie in diesem Jahr und wie sehen diese Veranstaltungen aus?

SevenOne Media / ProSiebenSat.1

ARD-Werbung Sales & Services (AS&S)

Ad Alliance / Mediengruppe RTL

Discovery

El Cartel Media / RTLzwei

Disney Media Sales & Partnerships

Visoon Video Impact

ServusTV

Der Vermarkter des Nachrichtensenders Welt sowie der Viacom-Sender, der zuletzt den Verlust von Zee.One verkraften musste , tourt bereits mit einer digitalen Roadshow "durch Deutschland". Das bisherige Feedback sei sehr gut, sagt Visoon-Geschäftsführer Franjo Martinovic. Um sich direkt mit einzelnen Kunden auszutauschen veranstaltet man zudem virtuelle Mittagessen und "Dinner-Dates". Martinovic glaubt unterdessen nicht, dass die Absage der Screenforce Days der Gattung TV schaden werde. Gerade in den letzten zwei Jahren habe man bewiesen, wie "lebendig, leidenschaftlich, kreativ und innovativ der Werbeträger Fernsehen ist und bleibt."

Sport1

Sky Media

Und was sagen die Kunden?

Man bedauere sehr, dass die Screenforce Days als wichtiges Branchenevent in diesem Jahr nicht stattfinden können, sagt Ralf Hape, Sales-Chef bei Sky Media. Angesichts der derzeitigen Situation sei die Absage aber die richtige Entscheidung gewesen. "Wir hatten über das Jahr hinweg eine Reihe an Präsentationen geplant, mit denen wir Werbetreibenden spezifisch auf Sky ausgerichtete Vertiefungsmöglichkeiten vorstellen wollten", sagt Hape. Gut angekommen sei etwa zu Beginn des Jahres eine neue Get-Together-Reihe - das war aber noch vor Corona. "Derzeit überarbeiten wir unsere Pläne und nehmen entsprechende Anpassungen vor. Zuletzt haben wir für den Markt eine erfolgreiche Frühjahrs-Tour über Microsoft Teams durchgeführt, mit einem knackigen, 30-minütigen Update speziell zu Sky Media Themen". Das Feedback sei durchweg positiv gewesen, rund 80 Prozent der Teilnehmer hätten angegeben, dass die Tour einen Mehrwert für sie gehabt habe. Man können sich gut vorstellen, so Hape, im Herbst ein ähnliches Format umzusetzen.

Betroffen von der Absage der Screenforce Days waren aber natürlich nicht nur Sender und Vermarkter, sondern auch viele Agenturvertreter und werbungtreibende Unternehmen. Wie bewerten sie die aktuelle Situation und das Fehlen eines zentralen Branchen-Events? "Viele kleine, dezentrale Veranstaltungen erhöhen den Aufwand und dürfen nicht zum Standard werden", heißt es von der Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM) gegenüber DWDL.de. Eine Bündelung zu einer großen Veranstaltung sei daher auch im Sinne der OWM. Aber auch dort bezeichnet man die Absage als "konsequent" und "völlig richtig". Dennoch könne der derzeitige Austausch über Videokonferenzen ein Event dieser Art nicht ersetzen. Ganz grundsätzlich gebe es in Zeiten wie diesen aber auch für Unternehmen wichtigere Aufgaben, als Vermarkter-Events bzw. generell Veranstaltungen zu besuchen. "Allerdings fehlt der Branche natürlich auch das Networking."

Gemeinsame Initiative

Gegenüber DWDL.de verweisen viele der Vermarkter auch noch einmal explizit auf das gemeinsam angestrengte Alternativ-Programm zu den Screenforce Days. So hatte die Gattungsinitiative vor einigen Tagen die Webvideo-Reihe "Screenforce What's On" angekündigt (DWDL.de berichtete). Dort will man regelmäßig in 15- bis 30-minütigen Episoden Werbekunden und Agenturen mit Infos rund um die Themen TV und Bewegtbild informieren. Im Fokus stehen aktuelle Forschungsergebnisse, Expertengespräche und Insights zu Videowerbung, Multichannel oder Werbewirkung, aber auch zu einzelnen Genres wie News oder Sport. Präsentiert werden die Videos, die unter whatson.screenforce.de abrufbar sind, von Wolfram Kons, der seit vielen Jahren die Events von Screenforce moderiert.

